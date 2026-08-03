GHF wird Partner bei Woven Whisky

Der in Leith/Edinburgh ansässige unabhängige Whisky-Maker Woven Whisky stellt mit der Markenentwicklungsagentur GHF einen neuen Partner vor. Im Rahmen der neuen Partnerschaft übernimmt GHF die Federführung für Vertrieb, Distribution und den „kommerziellen Markenaufbau“ im Vereinigten Königreich, wie auf Harpers zu lesen.

Erst kürzlich ist Woven Whisky in neue Märkte expandiert, darunter Frankreich, Spanien, Italien und Neuseeland. Zudem stellte das 2020 gegründete Unternehmen im Mai seine Pläne vor, am „The Shore“ in Leith eine neue Anlage für ihr Whisky-Blending zu errichten (wir berichteten). Das dortige neue „Blending Rooms“-Erlebnis ist bereits eröffnet.

Die Markenentwicklungsagentur aus London ist seit Januar neuer Besitzer von Fielden Whisky (ex Oxford Artisan Distillery), wie wir berichteten. Zudem Anfang Juli schloss eine ähnliche Vereinbarung wie mit Woven Whisky bereits mit Isle of Raasay Whisky, hier berichtete Harpers ebenfalls.