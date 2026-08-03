Jameson jetzt offizieller Spirituosen-Sponsor der NFL

Nach den Partnerschaften mit der Major League Soccer (MLS) und der English Football League (EFL) beginnt für die Irish Whiskey Marke Jameson nun auch eine Zusammenarbeit mit der National Football League (NFL). Die Partnerschaft umfasst offizielle weltweite Rechte der Liga (mit Ausnahme von Brasilien und Mexiko). Zusätzlich wird Jameson bei vier der jährlichen internationalen Spiele als offizieller Sponsor auftreten. Insgesamt neun Spiele werden in sieben Ländern ausgetragen.

Zu den geplanten Initiativen gehören lokale Angebote für Fans, Cocktail-Rezepte für den Spieltag, Gewinnspiele mit Co-Branding sowie spezielle Aktionen im direkten Umfeld der Fans. Zusätzlöich wird Jameson auch „Presenting Sponsor“ des Super-Bowl-Tailgate-Konzerts.

Mehr zu der mehrjährigen Partnerschaft von Jameson mit der National Football League finden Sie auch in der offiziellen Erklärung auf PR Newswire.