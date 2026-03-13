Der St. Patrick’s Day am Dienstag, den 17. März ist schon lange ein weltweites Fest – und da ist es selbstverständlich, dass auch in Wien der Tag von einer typisch irischen Marke gefeiert wird: Von 15 bis 22 Uhr zieht daher die Jameson Ginger Ale & Lime Tour durch 11 Bars in den Wiener Bezirken und feiert mit den Gästen mit Glücksrad, Goodies & Co. diesen irischen Feiertag der Lebensfreude.

Alle Tourdaten finden Sie untenstehend. Wir wünschen unseren Wiener Lesern jetzt schon viel Vergnügen – ob bei der Tour oder mit dem Cocktail-Rezept in der Aussendung:

Ganz Wien wird grün! Jameson Irish Whiskey feiert den St. Patrick’s Day 2026

Der 17. März hat in Irland große Bedeutung: Es ist der Feiertag zu Ehren des Schutzpatrons St. Patrick. Mittlerweile hat der St. Paddy‘s Day weltweite Strahlkraft und taucht auch Österreich – zumindest teilweise – in kräftiges Grün. Was bei einem irischen Fest nicht fehlen darf: Ein Schluck des köstlichen Jameson Irish Whiskey. Und Jameson bringt dieses Jahr nicht nur den passenden Drink, sondern auch das Look & Feel des St. Patrick’s Days nach Wien – unter anderem mit einem besonderen Live-Konzert des irischen Musikers Shane Ó Fearghail im Dachboden Wien.

Saint Paddy’s Concert im Dachboden Wien

Wer den diesjährigen grünen Feiertag wie seine Landsleute feiern möchte, hat die Möglichkeit, ihn im Dachboden im 25hours Hotel Wien zu verbringen. Ein besonderes Highlight: Der irische Musiker Shane Ó Fearghail spielt gemeinsam mit seiner Band ab 19:00 Uhr ein Live-Konzert und bringt authentische irische Sounds nach Wien. Die Gäste werden mit einem klassischen Pickleback-Shot begrüßt – der einzigartigen Kombi aus Whiskey und einem Schuss Gurkenwasser.

Jameson Ginger Ale & Lime Tour

In Wien tourt Jameson Irish Whiskey am 17. März mit Glücksrad, Goodies & Co. durch Bars, die St. Patrick hochleben lassen. Denn die Gäste dürfen sich bei der Bestellung von zwei Gläsern Jameson Ginger Ale & Lime auf tolle Merchandise-Artikel wie T-Shirts und Mützen freuen.* Eins ist klar: Für eine ausgelassene Feier ganz im Sinne der irischen Tradition ist an allen Standorten gesorgt! Die Tour startet um 15 Uhr im Mabels No90 (1100) und macht den letzten Halt um kurz vor 22 Uhr im Na Nog(1180).

Alle Tour-Stopps im Überblick:

Bars Adresse Bezirk Mabels No90 Laxenburger Straße 90 1100 The Oak Rennweg 95 1030 Cooper´s No1 Rennweg 68 1030 Johnnys Pub Schleifmühlgasse 11 1040 Addicted to Rock Getreidemarkt 11 1060 Der Dachboden Lerchenfelder Straße 1 1070 The Short Hall Burggasse 17 1070 Polkadot Albertgasse 12 1080 The Golden Harp Alserbachstraße 37 1090 Pappala Pub U-Bahn-Bogen 156 1090 Na Nog Anastasius-Grün-Gasse 6 1180

Sláinte! Anstoßen auf Irisch mit Jameson, Ginger Ale & Lime

Ob in großer Runde im Dachboden Wien oder doch gemütlich zuhause – Jameson, Ginger Ale & Lime ist der perfekte Drink, um den St. Patrick’s Day gebührend zu feiern. Im Mix mit dem spritzigen, leicht herben Ginger Ale und kombiniert mit einer Limette wird Jameson Irish Whiskey zum köstlichen Must-Drink.

Zutaten:

4 cl Jameson Irish Whiskey

12 cl Ginger Ale

1 große Limettenspalte

Eiswürfel

Zubereitung:

Ein Highball-Glas mit Eiswürfeln befüllen. Jameson Irish Whiskey hinzugeben, mit Ginger Ale auffüllen und kurz umrühren. Dazu kommt noch ein Spritzer Limettensaft, die restliche Limettenspalte direkt ins Glas geben.

Sláinte!