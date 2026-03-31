Jameson kooperiert mit J Balvin

Der kolumbianische Reggaeton-Sänger J Balvin ist der neueste Künstler, mit dem die Irish Whiskey Marke Jameson zusammenarbeitet. Bereits zuvor hatte Jameson mit internationalen Musikern und Künstlern zusammen gearbeitet, wie beispielsweise bei „Distilled Sounds“ mit Anderson .Paak.

J Balvin hat dank Hits wie „La Canción“ mit Bad Bunny und „Mi Gente“ mit Willy William und Beyoncé durch Milliarden von Streams weltweiten Erfolg erzielt. Zum Auftakt der Zusammenarbeit stoßen Balvin und sein kolumbianischer Künstlerkollege Ryan Castro in ihrem neuen Song „Pal Agua“, der jetzt auf YouTube verfügbar ist und den wir hier einbetten, mit einem Glas Jameson an.

Florian Sallaberry, brand communications, content and partnerships director bei Jameson, sagte über diese Zusammenarbeit: