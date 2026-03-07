Der Whisky-Sammlermarkt im Februar: Irische und japanische Whiskys gehen steil

In den letzten Monaten zeigten die Zahlen von whiskystats.com einen Markt, der die großen Verluste seit dem Höchststand im Sommer 2022 einbremsen und auf einem Niveau, das dem Jahr 2019 entsprach, auffangen konnte. Auch im war es so – die Preise der 500 meistgehandelten Whiskys bewegten sich mit einem Plus von 0,1% seitwärts – allerdings mit dahinterliegenden Überraschungen.

An die 27.000 Flaschen wurden im Februar in Auktionen gehandelt, genau 8% davon erreichten den verlangte Minimumpreis nicht. Das ist ein Rückgang vom Höchststand im Vormonat, der 9,2% betrug.

Interessant ist, dass die Seitwärtsbewegung kein allgemeines Verharren ist, sondern sich einzelne Segmente des Sammlermarktes ganz unterschiedlich entwickelten: Macallan und Rosebank zum Beispiel, die in den letzten Monaten eine durchwegs positive Entwicklung zeigten, mussten einen Teil der im Januar gemachten Gewinne wieder abgeben. Statt einem Plus von 12,3% im Januar bei Rosebank ist es nun ein Minus von 5%, und bei Macallan ist es nach dem Plus von 5,4% ein Minus von 6,6%. Hier verursachten vor allem Abfüllungen wie der Macallan 1946 Select Reserve und der Folio 1 den Rückgang. Insgesamt verloren die 500 meistgehandelten Scotch Whiskys 1,2% an Wert.

Ganz anders sieht es bei japanischen und irischen Abfüllungen aus, die in den letzten Monaten die Prügelknaben auf den Auktionen waren. Beide Kategorien gewannen jeweils an die 14% an Wert im Vergleich zum Vormonat. Das ist der höchste monatliche Indexgewinn für irischen Whiskey seit Oktober 2021, für japanischen Whisky seit März 2015.

Bei japanischen Whiskys war es vor allem Hanyu, wo die gehandelten Flaschen insgesamt um 15,6% an Wert gewannen, gefolgt von Karuizawa. Bei irischem Whiskey waren es Jameson mit +5,3%, Midleton mit 7,8% und Redbreast mit 9,4%.

Hinter der flachen Entwicklung des Gesamtmarktes steckt also viel Volatilität der einzelnen Segmente, was – wie Whiskystats.com abschließend anmerkt, für informierte und fachkundige Käufer einiges an Möglichkeiten bietet. Man darf gespannt sein, wie sich der Markt weiter entwickelt…