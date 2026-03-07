Fremde Federn (400): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

Wir können es selbst kaum glauben: Seit 400 Wochen (oder fast 8 Jahren) stellen wir in der Rubrik „Fremde Federn“ die Tasting Notes deutschsprachiger Whiskyblogger vor – manche davon sind seit der ersten Stunde dabei. Damit ist Fremde Federn die drittälteste regelmäßige Rubrik auf Whiskyexperts nach der für die Videoblogger und Vlogger, die 2026 zum 500. Mal erscheinen wird und die Erwähnungen der Tasting Notes von Serge Valentin.

Wir klopfen uns dafür nicht auf die Schultern. Wir brauchen nämlich beide Hände für den Applaus für jene, die Woche für Woche ihre Gedanken über Neuerscheinungen, alte Funde und einfach verschiedenste Whiskys, die sie interessant finden, niederschreiben. Und die Links dazu an uns senden. Danke für eure großartige Arbeit für die Community – und auf die nächsten 400 Folgen dieser samstäglichen Serie.

Diesmal stellt Ihnen unsere Rubrik für deutschsprachige Blogger in der 400. Folge wieder Tasting Notes vor – eine Sammlung von Geschmackseindrücken verschiedener Whiskys, die Ihnen vielleicht ein Leitfaden für eigene Entdeckungen sein können. Und wenn Sie sich selbst auf eine eigene Entdeckungsreise begeben wollen, dann finden Sie in unserem Artikel über das richtige Verkosten (vor allem in dem enthaltenen weiterführenden Link) eine hilfreiche Unterstützung.

