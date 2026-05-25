Kyrö mit neuer Whisky-Kollektion Game of Thrones Fire and Blood

Das Fernseh-Debüt der Serie Game of Thrones jährt sich in diesem Jahr zum 15. Mal, die Erstausstrahlung erfolgte am 17. April 2011 bei HBO, gefolgt von der deutschsprachigen Erstausstrahlung am 2. November 2011. Dieser Serie zollt die finnische Kyrö Distillery, in einer offiziellen Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, Tribut, und veröffentlicht die Editionen Game of Thrones Fire and Game of Thrones Blood.

Alle weiteren Informationen und Details zu diesen beiden neuen Abfüllung der Kyrö Distillery erfahren Sie in der Pressemitteilung, die wir von der finnischen Brennerei erhalten haben:

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Kyrö und Warner Bros. Discovery Global Consumer Products erwecken Game of Thrones Fire and Blood in neuer Whisky-Kollektion zum Leben

Isokyrö, Finnland – 25. Mai 2026 – Die Kyrö Distillery Company, die preisgekrönte finnische Destillerie, bekannt für ihre Spirituosen aus 100 % Roggen, gibt heute eine offizielle Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products bekannt. Gemeinsam launchen sie eine limitierte Game of Thrones Whisky-Kollektion, die von der Welt von Westeros inspiriert ist. Da sich das Fernseh-Debüt von Game of Thrones im Jahr 2026 zum 15. Mal jährt, zollen die beiden Whiskys der Serie Tribut, die das Fernsehen für immer verändert hat. Der Verkaufsstart fällt zudem mit der dritten Staffel der HBO-Originalserie House of the Dragon zusammen, bei der es sich um ein Prequel handelt, welches tiefer in die Geschichte des Hauses Targaryen eintaucht.

Diese Veröffentlichung markiert eine seltene Zusammenarbeit zwischen einer nordischen Craft-Destillerie und einem der ikonischsten Unterhaltungs-Franchises der Welt. Die Whiskys bringen zwei Welten zusammen, die auf den ersten Blick weit voneinander entfernt erscheinen und dennoch beide in starken Geschichten, Charakteren und einem ausgeprägten Sinn für Herkunft verwurzelt sind.

Kyrö – die Destillerie, die in einer Sauna im ländlichen Finnland geboren wurde, steht für eine Geschichte, in der Konventionen hinterfragt und Whisky anders gedacht wird. Was als sprichwörtliche Schnapsidee begann, hat sich zu einer international anerkannten Whiskymarke entwickelt. Das Fundament ist seit jeher eine der anspruchsvollsten Getreidearten im Destillationsprozess: Roggen.

Mit ihren bescheidenen Ursprüngen und dem Drang, neue Traditionen zu (er)finden, teilt die Kyrö-Destillerie den Fokus auf Herkunft, Widerstandskraft und die Entwicklung einer eigenen Identität mit der Welt von Game of Thrones.

Mit dieser Edition bricht Kyrö auf, um neue Welten zu erkunden und neue Verbündete unter Whisky-Genießern und Game of Thrones-Fans gleichermaßen zu finden.

Inspiriert vom Haus Targaryen – einer der ikonischsten Dynastien in HBOs Game of Thrones – und dessen Motto „Feuer und Blut“, hat Kyrö die prägenden Themen des Hauses wie Drachen, Macht und das eigene Vermächtnis in zwei unterschiedliche Whisky-Kreationen übersetzt: eine rauchig und intensiv, die andere leichter und nuancierter.

Zwei Kreationen, eine Geschichte

Whisky of Fire wird zu 100 % aus geräuchertem Roggenmalz hergestellt und reift zunächst in ehemaligen Bourbon-Fässern, bevor er ein Finish in Ex-Rum-Fässern erhält.

Mit einem Alkoholgehalt von 46,6 % Vol. liefert er ein kräftiges, aber ausgewogenes Profil. In der Nase treffen leichte Rauchschwaden auf gerösteten Roggen und gewürztes Apfelmus, während sich am Gaumen komplexe Rauchnoten, mineralische Noten, süßes Getreide, Brombeere und ein Hauch von Menthol entwickeln.

Whisky of Blood präsentiert im Gegensatz dazu einen leichteren, feineren Charakter, behält jedoch Tiefe und Struktur bei. Er wird zu 100 % aus Roggenmalz hergestellt, reift in ehemaligen Bourbon- und französischen Eichenfässern und wird mit 46,0 % Vol. abgefüllt. Das Bouquet öffnet sich mit hellen Getreidenoten, Apfel und Aprikose, unterlegt mit Tonkabohne, Kastanie und Bienenwachs. Am Gaumen wird die fruchtige Süße durch eine feine Roggenwürze ausgeglichen, gefolgt von Noten von Kastanie, Crème brûlée und geröstetem Getreide.

„Von Anfang an wollten wir etwas schaffen, das sich für Fans von HBOs Game of Thrones authentisch anfühlt“, sagt Kalle Valkonen, Mitbegründer und Master Distiller der Kyrö Distillery Company. „Inspiriert vom Haus Targaryen und dessen Verbindung zu Drachen, Feuer, Blutlinien und Macht haben wir zwei unterschiedliche Whiskys kreiert, die verschiedene Facetten derselben ikonischen Welt interpretieren.“

Beide Editionen präsentieren sich in einer einzigartigen Box, welche von der Kartografie und Symbolik Westeros inspiriert ist. Sie verbindet die visuelle Erzählkunst von Game of Thrones mit der unverwechselbaren Designsprache der Kyrö Distillery.

Die Editionen Whisky of Fire und Whisky of Blood werden in limitierter Stückzahl in ausgewählten Märkten zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 80 € erhältlich sein.

Über die Kyrö Distillery Company

Die Kyrö Distillery Company ist eine finnische Craft-Destillerie, die sich auf Spirituosen auf Roggenbasis spezialisiert hat und alle ihre Produkte zu 100 % aus Vollkornroggen herstellt. 2012 von fünf Freunden in einer Sauna gegründet, hat sich die Destillerie zu einem international anerkannten Produzenten entwickelt, der für sein unverwechselbares Geschmacksprofil und seinen mutigen Innovationsgeist bekannt ist. Das preisgekrönte Portfolio von Kyrö umfasst neben Whisky auch Gin und Vodka, die alle in ihrer nordischen Herkunft verwurzelt sind. Kyrö wurde von Drinks International fünf Jahre in Folge zu den „World’s Most Admired Whiskies“ gezählt.

Über Warner Bros. Discovery Global Consumer Products

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) ein Teil von Warner Bros. Discovery Global Brands, Franchises, and Experiences, bringt das kraftvolle Portfolio an Unterhaltungsmarken und Franchises des Unternehmens in das Leben von Fans weltweit. WBDGCP arbeitet weltweit mit erstklassigen Lizenznehmern für preisgekrönte Spielzeug-, Mode-, Wohn- und Verlagsangebote zusammen, die von den größten Franchises der Film-, Fernseh-, Animations- und Gamestudios von Warner Bros., HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim und anderen inspiriert sind. Mit innovativen globalen Lizenz- und Merchandising-Programmen, Einzelhandelsinitiativen und Werbepartnerschaften ist WBDGCP eine der führenden Lizenz- und Einzelhandels-Merchandising-Organisationen der Welt.