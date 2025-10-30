Vom 14. bis 16. November findet in Wiesbaden wieder die InterWhisky statt, und neben den zahlreichen Abfüllungen, die es dort zu entdecken und verkosten gibt, sind es vor allem auch die Masterclasses, die das Publikum in die Hallen bringen.

Ein Set von vier exklusiven Masterclasses hat der Importeur Rising Brands zur Messe mitgebracht, mit Referenten aus Finnland (Mikko Koskinen), Irland (Alex Witt) und Schottland (Lucie Stroesser) – und eine neue Ausgabe der schon legendären „Timo’s ultimative Whisky-Weltreise“ mit Keeper of the Quaich Timo Lambrecht.

Hier nähere Infos zu allen vier Masterclasses mit Terminen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Rising Brands bringt exklusive Masterclasses mit hochkarätigen Referenten auf die InterWhisky 2025

Whiskyfans aufgepasst: Bei der diesjährigen InterWhisky in Frankfurt bietet Rising Brands gleich vier besondere Masterclasses, die echte Highlights des Wochenendes versprechen. Unter der Leitung internationaler Experten und Markenbotschafter werden seltene Abfüllungen, exklusive Fassproben und außergewöhnliche Whisky-Erlebnisse präsentiert, zum Teil erstmals in Deutschland.

Kyrö’s hottest cask samples – straight out of the sauna

Mitgründer Mikko Koskinen bringt ein Stück Finnland nach Frankfurt. Verkostet werden u.a. exklusive Fassproben direkt aus der Brennerei – ein Erlebnis, das es so nur auf der InterWhisky gibt. Teilnehmende können sich außerdem auf Kyrö Sauna Stories No. 2 freuen.

Samstag, 16:00–16:45 Uhr | Preis: 25 € | Sprache: Englisch

Irische Whiskey-Legends of the Boyne: The Whistler & Boann Single Pot Still

Head Distiller Alex Witt führt durch die Welt der Boann Distillery – mit handwerklicher Innovation, Tradition und fünf herausragenden Abfüllungen: The Whistler Triple Oak, The Whistler Stout Cask, The Whistler PX I Love You, Boann Single Pot Still PX und The Whistler 16 Jahre.

Samstag, 17:45–18:30 Uhr | Preis: 25 € | Sprache: Englisch

As natural as it gets – Douglas Laing Limited Editions

Lucie Stroesser präsentiert eine Auswahl außergewöhnlicher Abfüllungen: Old Particular Girvan 16 YO Single Grain mit Merlot-Fass-Finish, Scallywag Winter Edition mit Süßweinfass-Finish, Bunnahabhain 15 Jahre Old Particular Single Cask, Ledaig 15 Jahre Sherry Old Particular Single Cask Finish und als Highlight eine streng limitierte Abfüllung aus der XOP Black Edition – ein 25-jähriger Glen Keith in Fassstärke.

Samstag, 20:00–20:45 Uhr | Preis: 35 € | Sprache: Englisch

Timo’s ultimative Whisky-Weltreise

Eine sensorische Reise durch fünf Länder: Japan, Irland, Finnland, Schweiz und Schottland. Verkostet werden Kyrö Malt mit Oloroso Finish, Säntis Triple Oak, Sakurao Single Malt aus dem Sauternes Cask, Whistler PX I Love You und Big Peat Winter Edition 2025. Präsentiert von Timo Lambrecht, Keeper of the Quaich und Brand Development Manager bei Rising Brands.

Sonntag, 16:15–17:00 Uhr | Preis: 20 € | Sprache: Deutsch

Die Tickets sind ab sofort im offiziellen Ticketshop der InterWhisky erhältlich. Schnell sein lohnt sich – die Plätze sind begrenzt.

Über Rising Brands

Die Rising Brands GmbH ist ein dynamischer Generalimporteur für internationale Spirituosenmarken auf dem deutschen Markt. Als Tochterunternehmen der GES e.G. in Nürnberg profitiert Rising Brands von einem starken Netzwerk aus über 800 Fachhandelspartnern, die eine umfassende Marktabdeckung gewährleisten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit führenden Fachhändlern und Getränkegroßhändlern, um hochwertige Marken erfolgreich im Handel zu platzieren. Unterstützt wird der Vertrieb durch das Bremer Spirituosen Contor, das als zuverlässiger Logistikpartner fungiert.

Weitere Informationen unter www.risingbrands.de.