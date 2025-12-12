Neu: Bowmore Single Cask exklusiv für deinwhisky.de

Mit einem weiteren Bowmore Single Cask (es ist bereits das Dritte!) meldet sich meinwhisky.de heute bei uns. In Zusammenarbeit mit Douglas Laing veröffentlicht der Versandhändler und unabhängige Abfüller diesen Islay Single Malt, der in der Old Particular Serie des Indie-Bottler Douglas Laing erscheint. In die verfügbaren 232 Flaschen kam der Bowmore 11 Jahre 2014/2025 Old Particular Douglas Laing for deinwhisky.de in natürlicher Fassstärke und ohne Färbung sowie ohne Kühlfiltration.

Mehr in der Aussendung von deinwhisky.de:

Bowmore Single Cask exklusiv für deinwhisky.de

Zum Jahresausklang und passend zur festlichen Zeit präsentiert der deutsche Online-Fachhändler deinwhisky.de in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Abfüller Douglas Laing eine exklusive Islay-Abfüllung. Der neue Bowmore 11 Jahre 2014/2025 erscheint in der renommierten Old Particular Serie vom unabhängigen Abfüller Douglas Laing und ist bereits das dritte Bowmore Single Cask, das speziell für deinwhisky.de ausgewählt und abgefüllt wurde.

Der Islay Single Malt wurde im Juli 2014 destilliert und reifte elf Jahre lang in einem Refill Barrel, bevor er im November 2025 in natürlicher Fassstärke abgefüllt wurde. Insgesamt entstanden lediglich 232 Flaschen, die exklusiv über deinwhisky.de erhältlich sind. Auf Färbung und Kühlfiltration wurde wie bei Douglas Laing üblich vollständig verzichtet.

Die Fasswahl unterstreicht den puristischen Ansatz dieser Abfüllung: Das Refill Barrel lässt dem Destillat Raum, seinen charakteristischen Bowmore-Stil klar und unverfälscht zu entfalten. Maritime Noten, ausgewogener Torfrauch und eine fruchtige Tiefe stehen im Mittelpunkt – ein klassischer Islay-Malt mit klarer Handschrift.

In der Nase zeigen sich Anklänge von gegrillter Ananas, frischem Meersalz und Zitronenbiskuit. Am Gaumen präsentiert sich der Whisky ölig und mundfüllend, geprägt von kräftigem Torfrauch und saftigen Obstgartenfrüchten. Der Nachklang ist mittellang bis lang, mit maritimen Noten, die in gebrannten Toffee, Ingwer und wärmende Rauchigkeit übergehen.

Die Bowmore Distillery, gegründet im Jahr 1779, zählt zu den ältesten aktiven Brennereien Schottlands. Gelegen am Ufer des Loch Indaal auf Islay, ist Bowmore bekannt für seinen ausgewogenen Stil zwischen maritimer Frische, eleganter Rauchigkeit und fruchtiger Komplexität. Ein Teil der Reifung erfolgt bis heute in den legendären, unter dem Meeresspiegel liegenden Lagerhäusern der Brennerei.

Mit dieser Abfüllung richtet sich deinwhisky.de erneut an Liebhaber authentischer Islay-Whiskys und Sammler exklusiver Single Casks. Der Bowmore 11 Jahre 2014/2025 ergänzt die bisherigen Bowmore-Exklusivabfüllungen des Händlers und unterstreicht den Anspruch, besondere Fässer mit klarer Herkunft und Charakter anzubieten.

Die Abfüllung gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de unter: https://www.deinwhisky.de/exklusiv/





Über deinwhisky.de

Der Onlineshop deinwhisky.de wurde 2016 gegründet und hat sich auf hochwertige Scotch Whiskys, unabhängige Abfüllungen und exklusive Einzelfässer spezialisiert. Der Fokus liegt auf sorgfältig kuratierten Abfüllungen mit klarer Herkunft, transparenter Fassauswahl und authentischem Charakter. Neben ausgewählten Standardabfüllungen renommierter Brennereien bietet deinwhisky.de regelmäßig limitierte Single Casks und exklusive Abfüllungen an, die in enger Zusammenarbeit mit unabhängigen Abfüllern für den deutschen Markt ausgewählt werden.



Im kommenden Jahr feiert deinwhisky.de sein 10-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass sind bereits mehrere hochkarätige und einzigartige Abfüllungen in Planung, die das Jubiläumsjahr begleiten und den Anspruch des Shops unterstreichen, besondere Whiskys mit Charakter und Seltenheitswert zugänglich zu machen.



Mit einem hohen Anspruch an Qualität, Fachkompetenz und persönlicher Beratung richtet sich deinwhisky.de sowohl an erfahrene Whisky-Enthusiasten als auch an interessierte Einsteiger und Sammler.