Tormore gibt Single Malt Comeback

Die Tormore Distillery, seit 2022 im Besitz der Elixir Distillers, wird in der kommenden Woche ihr erwartetes Single Malt Portfolio veröffentlichen (was bereits ankündigte). Dies besteht zunächst aus den Bottlings Tormore Timeless (ohne Altersangabe), Tormore 12 Year Old und Tormore 16 Year Old Sherry Cask. Anfang 2027 werden Tormore 18 Year Old und Tormore 21 Year Old die Range noch ergänzen. Dies erklärt Oliver Chilton, Head Blender bei Elixir Distillers, gegenüber The spirits business. Tormore Timeless, Tormore 12 YO und Tormore 16 YO Sherry Cask sind ab dem 15. Juni bei „The Whisky Exchange“ erhältlich. Ab dem 29. Juni folgt der Einzelhandel in Groß-Britannien. Und vermutlich dann auch die restlichen Märkte.

Tormore Timeless reifte vorwiegend in Bourbon-Fässern und kam mit einem Alkoholgehalt von 43 % Vol. sowie ohne Zusatz von Farbstoffen in die Flaschen. Die offiziellen Tasting Notes erwähnen frische Vanille, Zitronenschale, Pfirsichtee und Geißblatt. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei £41.95.

Tormore 12 Year Old setzt sich aus Whiskys zusammen, die in Bourbon-Fässern, Fässern aus getoasteter amerikanischer Eiche sowie Fässern gereift sind, die zuvor mit einem speziell abgestimmten Cream-Sherry belegt waren. Die Verkostungsnotizen beschreiben Aromen von Pfirsich-Cobbler, gerösteten Mandeln, Kokosnuss, pochierten Birnen und Sahne. Mit einem Alkoholgehalt von 46 % Vol. ohne Zusatz von Farbstoffen oder Kältefiltration abgefüllt, liegt die unverbindliche Preisempfehlung hier bei £54.95.

Tormore 16 Year Old Sherry Cask erhielt ein Finish in Sherry-Fässern aus amerikanischer und europäischer Eiche. Zu den Verkostungsnotizen gehören Brombeerkonfitüre, Vanille-Fudge, Zitronenöl und Datteln. Tormore 16 Year Old wird mit 46,8 % Vol. abgefüllt, und ist ebenfalls ungefärbt und nicht kältefiltriert. Die UVP bei £79.95.

Mehr zuden neuen Abfüllungen der Tormore Distillery, inklusive Erläuterungen des Head Blenders Oliver Chilton sowie dem Mit-Begründer der Elixir Distillers, Sukhinder Singh, im Artikel bei the spirits business.