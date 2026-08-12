Serge verkostet: Tamdhu im Doppelpack

Mit zwei Abfüllungen aus der Speyside-Brennerei Tamdhu, im Besitz der Ian Macleod Distillers und in Deutschland seit kurzem von Kirsch Import vertreten, bestreitet Serge Valentin heute seine Verkostung. Dabei gint es eine Originalabfüllung, allerdings ein Einzelfass für eine australischen Whiskyclub (und daher komplett außer Reichweite für die meisten von uns) und den Tamdhu 34yo vom deutschen Abfüller Gourmetpool, der schon 2023 erschien und eine interessante Seite von Tamdhu zeigt, wo eigentlich Sherryfässer die absolute Norm sind: die Reifung in einem Bourbon Hogshead.

In der Verkostung setzt sich der Tamdhu von Gourmetpool durch:

Abfüllung Punkte

Tamdhu 2014/2025 (50.7%, OB for The Whisky Club Australia, oloroso sherry matured) 87 Tamdhu 34 yo 1989/2023 (54.8%, Gourmet Pool, bourbon hogshead, cask #8144, 144 bottles) 90