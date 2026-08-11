Neu bei Kirsch Import: Signatory Single Casks, Ondjaba, Glasgow 1770, Edradour Rum Cask und Ki One

Nicht nur aus Schottland kommen die Neuheiten, die uns Kirsch Import am heutigen Dienstag vorstellt. Denn neben den fünf neuen Abfüllungen des Indie-Bottlers Signatory Vintage, vier aus seiner Cask Strength Collection und ein Bottling im Ibisco Decanter, einem limitiertem Duo aus der Glasgow Distillery und einem Edradour aus dem Single Martinique Rum Cask finden wir neue Abfüllungen aus eher ungewöhnlichen Whisky-Ländern.

Bereits recht bekannt sollte Ondjaba The Namibian Whiskey, aus Namibia erreichen drei neue Bottlings demnächst unseren Handel. Ganz neu ist Ki One aus Süd-Korea aus der ersten Single-Malt-Brennerei des Landes. Ihre Core Range besteht aus drei Single Malts, die ebenfalls in Bälde den Handel bei uns erreichen.

Hier alle Details:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Von Cardhu bis Glenlivet:

Seltene & beliebte Single Casks für Kirsch-Kunden

Mit fünf echten Vollreifungen schmeißt Signatory diese Woche eine neue Single-Party. Auf der Gästeliste? Nur Kirsch-Kunden. Zu feiern gibt es dabei Brennereien, die nicht nur Favoritenstatus haben, sondern teils nur wenige öffentliche Auftritte bei unabhängigen Abfüllern hinlegen.

Dazu zählt der Cardhu 2016/2026. Der Speysider mit Seltenheitswert im Independent-Segment verbrachte zehn Jahre im Refill Hogshead, das den eleganten Brennereicharakter in den Vordergrund stellt.

Cardhu 2016/2026 – 10 y.o.

Refill Hogshead #1132 – Sig CS

Alkoholgehalt: 58.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Der Glengoyne 2014/2026 ist gleich in zweifacher Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung: Rar als Indie-Bottling und rar als reine Bourbonfassreifung. Das macht ihn zur perfekten Wahl für Fans, die ihre Lieblingsbrennerei ganz ohne Sherryeinfluss erleben möchten.

Glengoyne 2014/2026 – 11 y.o.

1st Fill Bourbon Barrel #700443 – Sig CS

Alkoholgehalt: 55% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Ähnliches gilt für den Jura 2014/2026 aus dem Bourbon Barrel. Die Reifung betont den maritimen Destilleriecharakter und lässt Fans klassischer Island Malts das Herz aufgehen – attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis inklusive.

Jura 2014/2026 – 12 y.o.

Bourbon Barrel #700377 – Sig CS

Alkoholgehalt: 58.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Der Clynelish 2016/2026 ist ein ungewöhnlicher Vertreter einer der gefragtesten Highland-Brennereien: Er ruhte eine Dekade im New Wood Hogshead und verspricht eine spannende Kombination aus wachsigem Hausstil und kräftiger Fasswürze.

Clynelish 2016/2026 – 10 y.o.

New Wood Hogshead #307816 – Sig CS

Alkoholgehalt: 57.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Im Ibisco Decanter kommt der Glenlivet 2006/2026 voll zur Geltung. Der Speysider ist an Volumenprozenten ebenso stark wie an natürlicher Mahagonifärbung. Dafür ließ man ihn 19 Jahre im First Fill Oloroso Sherry Hogshead ruhen. Nur 280 Flaschen stehen zur Verfügung.

Glenlivet 2006/2026 – 19 y.o.

1st Fill Oloroso Sherry Hogshead #900627

Sig CS Ibisco Decanter

Alkoholgehalt: 63.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

„Elefanten-Torf“ trifft Fassvielfalt:

Neue Entdecker-Whiskys & Brandy von Ondjaba

Ondjaba ist Namibias erster Whisky. Sein Geheimnis? Liegt in der Verwendung namibischer Getreidearten und einem weltweit einzigartigen Torf-Ersatz: Elefantendung. Entdecken Sie die süßen Raucharomen der afrikanischen Giganten in neuen Kombinationen mit Brandy, Rum und „Sherry-Style“ Casks der Erongo Mountain Winery aus Namibia.

In der Ondjaba Signature Edition #2 trifft der Triple Grain Whiskey aus u.a. Mahangu-Hirse auf ein doppeltes Finish: Er wurde jeweils zur Hälfte in Fässern ausgebaut, die mit dem Portwein ähnlichen Likörwein Gravino sowie dem „Jewel of Namibia” Brandy vorbelegt waren. Das Ergebnis ist vollmundig und vielschichtig, mit Beerensüße, Feigen und sanften Gewürznoten.

Zum Vergleich kann man den „Jewel of Namibia” jetzt auch bei uns pur genießen. Aus namibischem Wein destilliert, reift der kraftvolle, elegant-fruchtige Brandy fünf Jahre in französischen Eichenfässern, bevor er in den hauseigenen Gravino Casks veredelt wird.

Der Ondjaba Rum Cask Finish wird in namibischen Rumfässern perfektioniert – für ein weiches, vollmundiges Erlebnis aus reifer Banane, Karamell und warmer Würze. Auf ein zweifaches Finale setzt der Ondjaba Bourbon & „Sherry Style” Finish. Whisky und Likörwein (Fortified Chenin) verleihen ihm üppige, komplexe Noten von Trockenfrüchten über Honig und Vanille bis Eichenwürze.

Ondjaba The Namibian Whiskey

Signature Edition #2

Alkoholgehalt: 51% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase verbinden sich die Röstnoten von Mahangu-Getreide mit warmem Eichenholz und einem Anklang von Vanille. Ein subtiler, erdiger Rauch vervollständigt das charaktervolle Bouquet.

Geschmack: Prägnante Getreideakzente und die würzige Struktur der Eiche definieren das vollmundige Mundgefühl. Eine sanfte, eingebundene Rauchnote rundet das Geschmacksprofil mit zusätzlicher Tiefe ab.

Nachklang: Das Finish ist langanhaltend und von trockener Eiche geprägt, die eine harmonische Wärme hinterlässt. Ein Hauch von Rauch und feinem Holz klingt elegant nach.

Hinter diesem Ondjaba Signature Edition #2 steht ein Herstellungsprozess, der wenig dem Zufall und viel der Erfahrung überlässt, während er gleichzeitig die Grenzen der traditionellen Whisky-Welt mutig überschreitet. Es ist ein Destillat, das die Hitze der namibischen Sonne und die Ungezähmtheit der afrikanischen Savanne in sich trägt und damit eine völlig neue Geschichte im Glas erzählt.

Die wilde Seele Namibias und das Erbe der Erongo Mountain Winery

In der Erongo Mountain Winery entsteht ein Whiskey, der seine Identität konsequent aus den Rohstoffen seiner Heimat bezieht. Die Basis bildet ein Triple Grain, veredelt durch die Verwendung von Mahangu-Hirse, einem traditionellen namibischen Getreide. Die wohl außergewöhnlichste Facette des Handwerks ist jedoch die Verwendung von Elefantendung anstelle von klassischem Torf, um dem Malz eine dezente, erdige Rauchnote zu verleihen. Gereift unter den extremen klimatischen Bedingungen Namibias in einer Kombination aus Virgin Oak, Rotwein- und Weinbrandfässern, entwickelt dieser Tropfen eine Dichte, die ihm den Titel „Africa Whiskey Distillery of the Year 2024“ einbrachte.

Ein Zusammenspiel von gerösteter Hirse und subtilem Savannenrauch

Im Glas präsentiert sich der Whiskey in einem tiefen, satten Rostbraun, das bereits die Intensität der komplexen Fassreifung erahnen lässt. Das Bouquet besticht durch markante nussige Noten von geröstetem Getreide, die von einem feinen, fast ätherischen Rauch begleitet werden, der an trockenes, sonnenverbranntes Holz erinnert. Am Gaumen entfaltet sich eine cremige, vollmundige Textur, bei der die würzige Tiefe der Eiche auf die dezente Süße getrockneter Früchte trifft, bevor ein langanhaltender, aromatischer Nachklang das sensorische Erlebnis abrundet.

Kraftvoller Charakter für Entdecker und Kenner

Mit einem kräftigen Alkoholgehalt von 51 % Vol. richtet sich diese Signature Edition an Genießer, die das Unkonventionelle suchen und Wert auf Unverfälschtheit legen. Ob pur genossen oder mit wenigen Tropfen Wasser behutsam geöffnet, offenbart er seine vielschichtige Struktur am besten bei Zimmertemperatur in einem Nosing-Glas. Die markante Flasche mit dem goldenen Elefanten-Motiv unterstreicht den kuratierten Anspruch und macht diesen Non-Chill Filtered Whiskey zu einer exzellenten Empfehlung für alle, die ihren Horizont jenseits der klassischen Anbaugebiete erweitern möchten.

Ondjaba The Namibian Whiskey

Rum Cask Finish

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Brombeeren und dunkle Kirschen treffen auf einen markanten Rauchschleier. Feine Nuancen von Vanille und Mandeln verleihen dem Bouquet eine schokoladige Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen verbindet sich eine fruchtige Süße mit würzigem Rauch und cremigem Karamell. Klare Holznoten und ein Hauch von Zimt sorgen für eine komplexe, ausgewogene Struktur.

Nachklang: Der Nachklang besticht durch ein langanhaltendes Spiel von Schokolade und Zimt. Eine feine Spur von Sandelholz hinterlässt einen eleganten, würzigen Abgang.

Das Klima einer Region formt nicht nur die Landschaft, sondern auch den Charakter dessen, was dort reift – und im Falle Namibias ist dieser Charakter von einer wilden, ungezähmten Intensität geprägt. Wenn die trockene Hitze der Erongo-Berge auf innovative Handwerkskunst trifft, entsteht ein Destillat, das die Essenz des afrikanischen Kontinents in sich trägt. Es ist eine Einladung, den Blick über den gewohnten Horizont hinaus schweifen zu lassen.

Afrikanische Rohstoffe und ein außergewöhnliches Feuer

In der Erongo Mountain Winery wird die Kunst des Whiskey-Brennens neu definiert, indem heimische Getreidesorten wie Mahangu die Basis für diesen Triple Grain Whiskey bilden. Das wahre Geheimnis seiner aromatischen Tiefe liegt jedoch im Darren des Getreides über brennendem Elefantendung, der als natürlicher, afrikanischer Ersatz für klassischen Torf dient und ein völlig eigenständiges Rauchprofil erzeugt. Nach der mehrfachen Destillation reift der Whiskey Namibias zunächst in Virgin Oak und Refill Casks, bevor ein sorgfältig gewähltes Rum Cask Finish ihm seine finale, weiche Komplexität verleiht.

Ein Zusammenspiel von Wüstenrauch und tropischer Süße

Schon die optische Präsenz im Glas, ein sattes Terracotta, deutet auf die aromatische Dichte dieses ungefilterten und ungefärbten Whiskeys hin. In der Nase entfaltet sich ein reifer, würziger Rauch, der von den süßen Nuancen dunkler Kirschen, Brombeeren und feiner Vanille elegant umspielt wird. Am Gaumen begegnen sich kraftvolle rote Früchte und cremiges Karamell, während der Einfluss der Rumfässer eine würzige Note von Zimt und Sandelholz beisteuert, die in einem langanhaltenden, schokoladigen Finale mündet.

Ein Begleiter für Genießer und besondere Momente

Dieser Whiskey richtet sich an Kenner, die das Abseits bekannter Pfade suchen und die handwerkliche Authentizität eines als Distillery of the Year 2024 ausgezeichneten Hauses schätzen. Er entfaltet seine volle Aromatik am besten pur bei Zimmertemperatur, um die feinen Nuancen des Rauchs und der Fassreifung unverfälscht zu erleben. Ein Tropfen, der nicht nur das Glas füllt, sondern eine Geschichte von fernen Horizonten und unberührter Natur erzählt, die in dieser Form ihresgleichen sucht.

Ondjaba The Namibian Whiskey

Bourbon & Sherry Style Finish

Alkoholgehalt: 51% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Single-Cask-Senior & Torf-Topseller:

Limitiertes Duo aus der Glasgow Distillery

Unabhängig, urban, überraschend: Die Glasgow Distillery steht für Single-Malt-Vielfalt aus Schottlands größter Stadt – und verteidigt ihren Titel mit zwei Neuheiten. Als einer der älteren Glasgow-Whiskys tritt ein neunjähriges Palo Cortado Single Cask zu Ehren des 50. Kirsch-Jubiläums an, begleitet von Batch 3 des Torf-Topsellers in Cask Strength.

Der Glasgow 1770 – 2017/2026 würdigt Kirsch Import mit einem üppigen, fruchtbetonten Profil aus knackigen Äpfeln, Orangenzesten und süßen Heckenkirschen sowie Walnuss und Espresso. Dafür gönnte man dem für die Brennerei alten Single Malt eine zweite, über sechs Jahre lange Reifeperiode in einem mit Palo Cortado vorbelegten Sherryfass.

Mit seinem rund um den Globus gefeierten Geschmacksprofil wurde der Glasgow 1770 Peated schnell zum Aushängeschild der Destillerie. Auf 50 ppm wird das Malz für den Lowland-Exoten über Highland-Torf gedarrt. Batch 3 des Glasgow 1770 Peated in Cask Strength legt noch eine Schippe drauf und serviert bei 61% vol. BBQ-Sauce und Räucherschinken mit eingelegter Pflaume, Tabak, gebrannter Orangenzeste und dunkler Schokolade.

Glasgow 1770 – 2017/2026 – 9 y.o.

Palo Cortado Sherry Cask #17/228

Kirsch 50th Anniversary

Alkoholgehalt: 58.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Glasgow 1770 – Peated Cask Strength Batch 3

Alkoholgehalt: 61% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Eine markante Liaison aus würziger BBQ-Sauce und geräuchertem Ibérico-Schinken verbindet sich mit den fruchtigen Akzenten flambierter Orange und gegrillter Ananas. Im Hintergrund entfaltet sich die tiefe Süße reifer, geschmorter Pflaumen.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich eine dichte Struktur aus feinherber Schokolade und Tabakblatt, eingebettet in weiches Pflaumenkompott und den würzigen Charakter getoasteter Eiche. Die intensive Rauchnote bleibt dabei stets präsent und verleiht dem Körper eine kräftige Tiefe.

Nachklang: Der Abgang zeigt sich lang und ausdrucksstark mit einer beständigen Präsenz von würzigem Rauch und edlem Tabak. Subtile Anklänge von getrockneten Pflaumen runden das komplexe Finale harmonisch ab.

Selten lässt sich das Zusammenspiel von ungebändigter Kraft und handwerklicher Präzision so direkt im Glas ablesen wie bei diesem Single Malt. Wenn ein rauchiges Destillat in seiner reinsten Form – unfiltriert und in voller Stärke – auf die tiefgründige Süße edler Sherryfässer trifft, entsteht ein Erlebnis, das weit über den gewöhnlichen Geschmack hinausgeht und die Sinne unmittelbar anspricht.

Urbanes Handwerk und doppelte Reifung

Die Glasgow Distillery prägt seit 2012 die stolze Tradition ihrer Heimatstadt neu und setzt dabei auf Transparenz und Authentizität. Dieser Single Malt aus gemälzter Gerste reifte zunächst in Virgin American White Oak, bevor er sein prägendes Finish in Pedro Ximénez Sherry Hogsheads erhielt. Diese Kombination aus frischem Holz und der intensiven Fruchtigkeit des Sherrys verleiht dem stark rauchigen Brand eine außergewöhnliche Komplexität, die in diesem limitierten Batch 03 mit einer Auflage von lediglich 1.000 Flaschen meisterhaft eingefangen wurde.

Ein Spiel aus BBQ-Rauch und dunkler Frucht

Schon die tiefe Terracotta-Farbe im Glas deutet auf die aromatische Dichte hin, die den Genießer erwartet. In der Nase entfaltet sich ein markantes Bouquet von würziger BBQ-Sauce und geräuchertem Ibérico-Schinken, das von der Süße pochierter Pflaumen und flambierter Orangenzesten ausgeglichen wird. Am Gaumen zeigt sich die volle Intensität der 61,0 % Vol., eingebettet in Noten von dunkler Schokolade, Tabakblättern und gerösteten Eichenspänen, die in ein langes, würziges Finale münden.

Intensität für Kenner und Entdecker

Dieser Whisky ist eine ausdrückliche Empfehlung für Liebhaber charakterstarker, torfiger Profile, die das Unverfälschte suchen. Aufgrund der hohen Fassstärke bietet es sich an, mit wenigen Tropfen kühlem Wasser zu experimentieren, um die vielschichtigen Fruchtaromen hinter der Rauchwand behutsam zu entfalten. Präsentiert in einer hochwertigen Ausstattung mit kupferfarbenen Akzenten, ist dieser Pedro Ximénez Sherry Finish ein markantes Statement moderner Lowland-Destillierkunst für besondere Momente.

Rares Rumtönen:

Edradour aus dem Single Martinique Rum Cask

Mit einer exklusiven Single-Cask-Abfüllung aus dem Rumfass liefert Edradour Kirsch-Kunden eine seltene Alternative zu Sherry- und Bourbontönen. Noch dazu gab es einen Single Malt von „Scotland’s Little Gem“ aus dem Martinique Rum Cask noch nie. Nicht neu dagegen: das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Edradour 2013/2026 – Martinique Rum Cask verbrachte mehr als zwölf Jahre in einem erstbefüllten Einzelfass von den französischen Antillen. Nur 236 Flaschen wurden abgefüllt. Wer eine von ihnen ergattern kann, darf sich auf eine Kombination aus dem öligen Edradour-Stil mit ungewöhnlichen, aber nicht überladenen Eigenschaften des Rumfasses freuen.

Dabei treffen Honig, Malz und Vanille auf karamellisierte Banane, kandierte Ananas, Orangenschale und braunen Zucker, abgerundet durch würzige Eichenaromen, Muskat und etwas Zimt.

Edradour 2013/2026 – 12 y.o.

1st Fill Martinique Rum Cask #718

Alkoholgehalt: 56.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Warme Vanille und eine ausgeprägte Malzigkeit definieren das einladende Bouquet. Die Nase zeigt sich dabei kompakt und von einer klassischen Tiefe geprägt.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich sattes Karamell, das harmonisch mit kräftigen malzigen Akzenten korrespondiert. Das Mundgefühl ist vollmundig und zeigt eine dichte, ansprechende Textur.

Nachklang: Der Nachhall wird von einer präsenten Eichenwürze bestimmt, die einen feinen und strukturierten Eindruck hinterlässt. Ein eleganter Ausklang mit einer dezenten Holznote.

Wer das Besondere abseits der bekannten Pfade sucht, findet hier einen Highland Single Malt, der die Handschrift einer der eigenwilligsten Destillerien Schottlands trägt – und das Erbe eines außergewöhnlichen Fasses in jedem Schluck erlebbar macht. Die ockerfarbene Flüssigkeit im Glas verrät bereits, was zwölf Jahre in einem First Fill Martinique Rum Cask aus gemälzter Gerste zu formen vermögen.

Schottlands kleines Juwel – seit 1825 in Pitlochry

Die Edradour Distillery in Pitlochry trägt ihren Beinamen „Scotland’s Little Gem“ nicht ohne Grund: Seit ihrer Gründung im Jahr 1825 entstehen hier handgefertigte Single Malts in kleinen Chargen, mit einer Sorgfalt, die sich unmittelbar im Glas zeigt. Dieser Whisky wurde am 21. September 2013 destilliert und reifte zwölf Jahre lang ausschließlich in einem einzigen Fass aus dem französischen Überseegebiet Martinique – einer Rum-Herkunft, die für ihre aromatische Intensität bekannt ist. Am 10. Juni 2026 abgefüllt, ungefärbt und nicht kühlgefiltert, kommen aus diesem Einzelfass gerade einmal 236 Flaschen.

Exotische Tiefe mit cremiger Struktur

In der Nase dominieren exotische Früchte, flankiert von warmer Vanille und einer malzigen Süße, die dezent würzige Akzente im Hintergrund zulässt. Am Gaumen zeigt sich eine cremige, süß-fruchtige Textur mit Karamell und würziger Tiefe – getragen von der natürlichen Fassstärke von 56,9 % Vol., die dem Destillat Charakter verleiht. Der Abgang bleibt langanhaltend würzig-süß, mit einem feinen Eichenkontrast, der den Kreis harmonisch schließt.

Für Genießer, die Fassstärke und Rarität zu schätzen wissen

Dieser Edradour richtet sich an Whisky-Enthusiasten, die den direkten, unverfälschten Ausdruck eines Single Cask schätzen – ohne Kompromisse bei Färbung oder Filtration. Pur getrunken entfaltet er seine volle Komplexität; wer möchte, kann mit einem kleinen Spritzer Wasser die Fruchtaromen des Martinique-Fasses noch weiter zur Geltung bringen. Mit nur 236 Flaschen weltweit ist diese Abfüllung ein klar limitiertes Kapitel in der Geschichte einer Destillerie, die seit fast zwei Jahrhunderten beweist, dass Größe keine Frage der Kapazität ist.

IWSC Best Worldwide Whisky 2025:

Südkoreas erste Single-Malt-Destillerie – jetzt bei Kirsch!

Bei der IWSC 2025 wurde kein schottischer, sondern ein koreanischer Single Malt zum „Best Worldwide Whisky“ gekürt: Ki One Unicorn aus Südkoreas erster Single-Malt-Brennerei. Hinter dem 2018 gestarteten Projekt stehen der koreanisch-amerikanische Ex-Craft-Brauer Bryan Do und Master Distiller Andrew Shand aus Schottland. Jetzt die Core Range entdecken!

Den Erfolg ermöglichen das extreme Klima zwischen -20°C und 37°C am Fuß des Mount Baekbongsan, das aus einem Jahr fünf schottische macht, dazu lange Gärzeiten von bis zu 180 Stunden, zwei Forsyths Pot Stills und ein breites Fassportfolio aus Bourbon, Sherry, französischer und zunehmend auch würziger koreanischer Eiche.

Die blickfangend verpackte Core Range besteht aus drei Single Malts, die die Kulturen der Gründer verkörpern. Ki One Eagle steht für die USA. Gereift in American New Oak und Bourbon Casks, entfaltet er tiefe und komplexe Aromen von Karamell und Vanille.

Benannt nach dem Wahrzeichen des Landes, verkörpert Ki One Tiger Südkorea. Aus Sherry- und Weinfässern vermählt, vereint er üppige Fülle, aromatische Intensität und großzügige Fruchtnoten.

Ki One Unicorn ist der preisgekrönte Peated-Style der Brennerei und inspiriert von schottischen Malts der 1960er- und 1970er-Jahre. Hergestellt aus Highland-Torfmalz, zeigt er sich rauchig-erdig mit Herbstlaub, Pflaume, Karamell und orientalischer Würze.