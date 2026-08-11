Clan Campbell expandiert auf weitere europäische Märkte

Der Blended Scotch Whisky Clan Campbell gehörte zum französischen Spirituosen-Konzern Pernod Ricard, der die Marke zu einem der meist verkauften Blends in Frankreich etablierte. Mitte 2023 wechselte die Marke in den Besitz von Stock Spirits (wir berichteten). Das in Polen ansässige Unternehmen erweiterte nach der Übernahme sowohl das Sortiment als auch die Präsenz auf europäischen Märkten.

Über das Flaggschiff „The Noble“ hinaus bietet das Portfolio nun auch zwei aromatisierte Whiskys (Honey und Lime), „Clan Campbell & Cola“-Dosen als RTD sowie der kürzlich eingeführte Likör „Smooth Shot Vanilla“, ein Scotch Whisky mit intensivem Vanillegeschmack bei einem Alkoholgehalt von 25 %.

Außerhalb Frankreichs ist das Portfolio von Clan Campbell auch in Polen, Tschechien, Deutschland, Italien, Kroatien und der Slowakei erhältlich. Zudem expandiert die Marke in neue internationale Märkte – in Europa etwa nach Belgien, Luxemburg, in die Niederlande und nach Spanien sowie nach Afrika. Die Kundschaft in diesen Ländern soll nun auch neu angesprochen werden, und dies „durch eine dynamische Mischung aus klassischer und digitaler Werbung, interaktiven Aktionen am Point of Sale sowie markenspezifischen Erlebnissen“, wie es bei The spirits business heißt. In Tschechien, Deutschland und der Slowakei wird das Engagement durch die Partnerschaft mit Oktagon MMA ergänzt. Die tschechisch-slowakische Organisation ist eine der führenden Mixed Martial Arts Organisationen in Europa.