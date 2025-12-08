Montag, 08. Dezember 2025, 22:12:44
Inveraray Distillery erhält Baugenehmigung

Die Pläne für eine neue Whiskybrennerei auf dem Gelände des Inveraray Castle wurden von den Behörden genehmigt

Dem Vorschlag der Stock Spirits Ltd, auf dem Gelände des ehemaligen ummauerten Gartens des Inverary Castle eine Brennerei zu errichten, stimmt die Planungsbehörde des Argyll and Bute Council zu. Das britische Unternehmen reichte den Antrag über den Bau der Inveraray Distillery im Juni des vergangenen Jahres ein (wir berichteten). In der mit dem Antrag eingereichten Erklärung heißt es:

„Diese neue Single-Malt-Destillerie wird den Namen Inveraray Distillery tragen. Dort werden wir einen Single Malt Whisky herstellen, der auch im Clan Campbell Blend verwendet wird.“

Der vor allem in Frankreich höchst populäre Blend gehörte vormals zu Pernod Ricard, und ist nun Teil von Stock Spirits Ltd.

Die Kennzahlen der nun genehmigten Brennerei entsprechen denen aus dem 20024 eingereichten Antrag. Die Inveraray Distillery soll voraussichtlich zwei Millionen Liter Alkohol pro Jahr produzieren und 20 Vollzeitstellen schaffen. Ein Besucherzentrum mit Verkostungsräumen und einer Bar sind ebenfalls Teil der Pläne.

