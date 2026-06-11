Meilenstein für Kavalan: 1.000 Goldmedaillien – und der beste Whisky aus der Destillerie ist (fast) ein Geheimnis

Whiskygenießern über die hervorragende Qualität von Kavalan, einer der Pioniere des Welt Whiskys, zu erzählen hieße Eulen nach Athen zu tragen. Und auch in unserer Berichterstattung finden sich von Beginn an Mitteilungen über Preise und Auszeichnungen der taiwanesichen Brennerei.

Jetzt hat die Destillerie eine fast unglaubliche Marke erreicht: 1.000 Goldmedaillen sind ihr seit ihrem Beginn vor 20 Jahren bereits verliehen worden. Der meistprämierte Whisky aus den Stills von Kavalan ist einer, den nicht viele auf dem Radar haben: Es ist der Kavalan Solist ex-Bourbon oak, wie Mr. YT Lee, der Chairman von King Car, dem Unternehmen hinter Kavalan, im Rahmen der nachfolgenden Presseaussendung bekanntgab. In ihr finden sie auch ein kleines Video, das die 1000 Goldmedaillen feiert:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kavalan erreicht Meilenstein von 1.000 Goldmedaillen und präsentiert seinen meistprämierten Whisky

Von Taiwan in die Welt: Kavalan schreibt ein neues Kapitel der World-Whisky-Geschichte

Kavalan Whisky reaches 1,000 gold medals, marking a new milestone in world whisky history.

TAIPEI, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ — Das bestgehütete Geheimnis von Kavalan Whisky wird gelüftet, denn die taiwanesische Brennerei feiert ihre tausendste Goldmedaille – zwei Jahrzehnte nachdem die ersten Tropfen New Make in Taiwan destilliert wurden.

Die „meistprämierte Abfüllung“ ist wohl eine der unscheinbarsten: ausdrucksstark mit Noten von Vanille, Kokosnuss, Karamell und gerösteter Eichenwürze.

„Hinter unseren eintausend Medaillen verbirgt sich eine Fülle faszinierender Informationen über unsere im Laufe der Jahre am besten bewerteten Whiskys“

so King Car Chairman Mr. YT Lee.

„Der Gewinner wird Sie vielleicht überraschen, aber der Solist ex-Bourbon Cask erwies sich als unser meistprämierter Whisky aller Zeiten. Die IWSC-Juroren haben ihm nahezu perfekte Bewertungen von 98 bis 100 Punkten gegeben, und er wurde für seine bemerkenswerte Tiefe und Eleganz gelobt. Solist Vinho Barrique und Solist Oloroso Sherry belegten die Plätze 2 und 3.“

Kavalan is widely considered one of the leading brands in world whisky, the new category of whisky that emerged two decades ago.

Kavalan gilt weithin als eine der führenden Marken im Bereich World Whisky, jener neuen Whisky-Kategorie, die vor zwei Jahrzehnten entstanden ist.

Der Erfolg der taiwanesischen Brennerei beruht auf ihrem besonderen Ansatz bei der Whiskyherstellung, bei dem das subtropische Klima des Landes genutzt wird, um die Reifung zu beschleunigen und gleichzeitig eine präzise Kontrolle der Fässer zu gewährleisten. So entsteht ein reichhaltiger, vielschichtiger Hausstil, der sich durch einen lebhaften Charakter aus tropischen Früchten auszeichnet. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 10 Millionen Flaschen gehört Kavalan heute zu den größten Single-Malt-Whisky-Destillerien der Welt.

Der anhaltende Erfolg der Brennerei bei den renommiertesten Wettbewerben der Welt unterstreicht ihre Beständigkeit auf höchstem Niveau: In den letzten fünf Jahren erhielt sie im Durchschnitt über 100 Auszeichnungen pro Jahr. Die Whiskys von Kavalan werden bei den renommiertesten Wettbewerben der Welt ausgezeichnet, darunter die International Spirits Challenge, die International Wine & Spirit Competition, die World Whiskies Awards, die San Francisco World Spirits Competition, die International Whisky Competition, das Beverage Testing Institute, die World Whisky Masters und die Tokyo Whisky & Spirits Competition. In Anerkennung ihrer Verdienste um die Branche wurden der Gründer der King Car Group, Herr TT Lee, und der Vorsitzende, Herr YT Lee, im Jahr 2018 in die World Whiskies Awards Hall of Fame aufgenommen.

Jenseits der Fassstärke: Exzellenz im gesamten Kavalan-Portfolio

Von den Goldmedaillen entfallen etwa 58 % auf Abfüllungen in Fassstärke und 42 % auf Abfüllungen unterhalb der Fassstärke. Während die Abfüllungen in Fassstärke die außergewöhnliche Fasskompetenz der Brennerei zeigen, verdeutlicht dieses Ergebnis eine ausgewogene Leistung, die die gleichbleibende Exzellenz des gesamten Portfolios unterstreicht. Diese anhaltende Leistung hat auch dazu beigetragen, dass Kavalan in nur 11 Jahren zehn Titel als „World’s Best Whisky“ erringen konnte.

Neben den preisgekrönten Whiskys hat Kavalan auch internationale Anerkennung für sein Besuchererlebnis in der Brennerei erhalten, mit mehr als 40 Trophäen für die Einbindung der Besucher, das Storytelling der Marke, Innovation und Nachhaltigkeit. Diese Errungenschaften spiegeln einen ganzheitlichen Ansatz für Spitzenleistungen wider, der über die Spirituose selbst hinausgeht.

Von Taiwan aus zeigt Kavalan der ganzen Welt, dass die Möglichkeiten des Whiskys weitaus größer sind, als man es sich einst vorstellen konnte.