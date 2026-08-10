Jackton Distillery kündigt ihr Inaugural Release an

Sollte es wirklich so sein, dass wir bei Whiskyexperts bisher nicht über die Jackton Distillery in den schottischen Lowlands berichtet haben? Bei der Vielzahl der neu in Schottland gegründeten Brennereien in den letzten 13 Jahren scheint uns diese durchgerutscht zu sein. Also dann jetzt:

Die Familie Kean gründete die Brennerei 2020 auf ihrer O’Cathain Farm in South Lanarkshire. Die Jackton Distillery, benannt nach dem nahegelegenen Dorf Jackton, ist unabhängig, wird als Familienbetrieb geführt und von Frauen geleitet. Im Februar 2020 lagerte die Brennerei die ersten Fässer zur Reifung ein. Und nun kündigt sich der erste RAER Single Malt Whisky der Jackton Distillery an, der unter dem Namen RAER erscheint. Unter dieser Marke veröffentlicht die Brennerei bereits Blended Scotch Whiskys, Gin und Vodka.

RAER – The Inaugural Release reifte in Bourbon-, Pedro-Ximénez-, Amontillado- und Oloroso-Fässern. In die Flaschen kommt Single Malt Scotch Whisky mit 48,7 % Vol., in natürlicher Frabe und ohne Kühlfiltrierung. Die erste Abfüllung der familiengeführten Lowland-Destillerie ist auf 6.000 einzeln handnummerierte Flaschen limitiert. Dieses Bottling ist bereits für £68 vorbestellbar, der Versand beginnt am 4. September 2026. Auch eine Abholung direkt in der Destillerie ist möglich.

RAER single malt inaugural release from Jackton distillery

Quelle: https://foodanddrink.scotsman.com/drink/whisky/jackton-distillery-release-inaugural-raer-single-malt-whisky/

Jaynie Kean, die heute die Destillerie leitet, sagt über diese Veröffentlichung:

“Our first single malt is a huge moment for us as a family, as a team and as a young distillery. “We laid down our first casks in February 2020, and since then we’ve watched, waited, tasted, learned and kept moving towards the point where we could finally share a Single Malt with RAER’s name on the bottle. “This release means so much because it carries the story of everyone who’s been part of Jackton so far. It’s our first chapter in single malt, and we wanted it to feel open, human and true to the way we do things here.”

Diese Offenheit bestimmte auch die Entwicklung des Inaugural Release. In diesem Prozess stellte die Jackton Distillery frühe Proben Besuchern, Geschäftspartnern und Whisky-Experten vor und holte sich von ihnen Feedback ein. Die Namen derer, die einen Beitrag geleistet und so RAER – The Inaugural Release mit gestaltet haben, sind auf der Verpackung des Single Malts mit ihrem Namen verewigt.