Einen „unpeated cask aged spirit drink“ (eine etwas sperrige Bezeichnung für einen interessanten Weg, Whisky mit anderen Spirituosen zu vermählen und damit neue Geschmackswelten zu eröffnen) der besonderen Art bietet Experience Spirits mit seiner neuesten Abfüllung, dem Futuristic #4: Ein neun Jahre alter Dailuaine aus dem Refill-Sherryfass wurde im Verhältnis 88:12 mit einem 40 Jahre alten Tawny Portwein in einem Eschefass nachgereift – das Ergebnis lässt sich in den untenstehenden Tasting Notes ahnen.

Der Futuristic #4 steht jetzt in einer Auflage von gerade einmal 22 Flaschen zur Verfügung – Bezugsquelle und mehr Info unten:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Experience Spirits präsentiert Portweinfassbombe mit einem Twist

Was gibt es schöneres, als einen im Portweinfass gereiften Whisky – gerade jetzt, wenn die Temperaturen etwas wärmer sind? Doch was oft vielversprechend klingt, entpuppt sich öfter als problematisch, als einem lieb ist. Portweinfassreifungen sind eine regelrechte Tombola mit viel Potenzial für Großartiges, aber auch für Schwefel, ausgelutschtes Holz, bis hin zu anstrengenden Melassearomen, die den Whisky dominieren. Man erinnere sich z.B. an einen gewissen A*db*g “Spectacular”, der viel versprach…

Mit einer dreisten Grenzüberschreitung nimmt sich Experience Spirits dem leidigen Thema Portweinreifung an: Was wäre, wenn man die Vorzüge des Fasstyps haben könnte, ohne die eventuellen Nachteile? Vorhang auf für die Futuristic Serie, bei der aktuell die Verheiratung von Whisky mit hochwertigen, fassgereiften Spirituosen getestet wird.

In diesem Fall haben wir mit dem Futuristic #4 einen ungetorften Single Malt Whisky von der Dailuaine Brennerei aus einem Refill Sherryfass, der mit einem 40 Jahre alten Tawny Portwein in einem Eschefass nachgereift wurde. Die Brennerei bietet einen robusten Körper, Refill Sherry eine wundervolle Grundlage für jegliche Nachreifungen, während der alte Tawny Port die Aromen und Sensorik beisteuert, die man sich wünscht – ohne die oben angesprochenen, eher unerwünschten Nebeneffekte der Reifung in Port Wood. In einem Verhältnis von 88% Whisky zu 12% Portwein hat dieser Test sämtliche Erwartungen übertroffen.

Tasting Notes vom Abfüller:

Nase: Intensiv. Eine Fülle von staubigem Karamell, hellen Trauben, Passionsfrucht, Kaki. Dahinter sitzt Milchschokolade, Eichenzucker und kräftiges Malz. Wirkt ausbalanciert und bringt gewisse alte Noten mit.

Gaumen: Ohne Zurückhaltung, es gibt sofort Programm. Erster Antritt kraftvoll, hellfruchtig, süß. Dann nach 3 Sekunden schon Progression hin zu den Aromen von gutem, alten Holz: Milchschokolade, Kaffee und süße Röstaromen – so muss da sein! Nach 7 – 10 Sekunden setzt die intensive Süße von Trauben- und Eichenzucker ein. Dann wird es sehr cremig und ölig, mit deutlichem Kokostouch. Jetzt gibt es Erdbeeren, Himbeeren, helle Trauben, Passionsfrucht, Ananas – ein richtiger Schub Sommer. Insgesamt gut ausbalanciert zwischen Süße, Säure, Frucht und herben Aromen, mit tollem Mundgefühl.

Abgang: Lang! Espressobohnen mit Milchschokolade, dazu eine

Passionsfrucht-Ananastorte mit Karamellsoße garniert. Auffällig ist eine potente Cremigkeit und ein krasser Ölfilm, der sich auf den gesamten Mundraum legt – schon nach einem Schluck! Dieses Phänomen wird mit jedem Schluck stärker. Mit der Zeit wird der tropische Fruchtsäurecharakter deutlicher, dazu kommen deutliche Mandarinen, Clementinen und ein sommerlicher Fruchtsalat mit allerlei hellen Früchten und Malzkaffee. Wow… Bemerkenswert ist auch der kräftige, sehr langanhaltende Abgang – untypisch für einen nur 9 Jahre alten Whisky. Der 40 Jahre alte Portwein leistet hier ganze Arbeit und hebt den Whiskyanteil in eine andere Stratosphäre.

Fakten:

Unpeated Cask Aged Spirit Drink 51% ABV

9yo Single Malt Whisky (88%), 40yo Tawny Port (12%)

Testauflage von 22 Flaschen

Preis: 69,90 € (139,80 € / 1L)

5cl und 10cl Samples verfügbar

Shoplink: https://exp-spirits.de/produkt/futuristic-4/