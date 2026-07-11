Neue Black Corbie Abfüllungen: Linkwood 2015, 54,9%vol., 10yo, 1st fill Oloroso Sherry – Dailuaine 2014, 55,2%vol., 12yo, 1st fill Oloroso Sherry

Bei Black Corbie, dem Label der Rolf Kaspar GmbH, unter dem sie als unabhängiger Abfüller agieren, gibt es wieder zwei interessanten Neuheiten zu vermelden: Einen Linkwood 2015 und einen Dailuaine 2014, beide Einzelfassabfüllungen mit Vollreifung im 1st fill Oloroso Sherry Fass.

Die beiden Whiskys sind ab sofort zu einem UVP von 79,95 EUR im gut sortierten Fachhandel zu finden – bei uns lesen Sie mehr Infos zu den beiden, und natürlich auch die Tasting Notes des Abfüllers:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Neue Black Corbie Abfüllungen Black Corbie Linkwood 2015, 54,9%vol., 10yo, 1st fill Oloroso Sherry Black Corbie Dailuaine 2014, 55,2%vol., 12yo, 1st fill Oloroso Sherry

Zwei erstklassige Sherry-Fass-Highlights aus einer Hand: Die Rolf Kaspar GmbH präsentiert das neue Single-Cask-Duo von Black Corbie. Ab sofort dürfen sich Whiskyliebhaber auf zwei limitierte Einzelfassabfüllungen freuen, die das Herz jedes Sherry-Fass-Fans höherschlagen lassen: den Linkwood 2015 (10 Jahre) und den Dailuaine 2014 (12 Jahre).

Doppelter Sherry-Genuss in Fassstärke

Rolf Kaspar GmbH präsentiert neues Einzelfass-Duo von Black Corbie. Die unabhängige Abfüllmarke Black Corbie bringt gleich zwei neue, streng limitierte Highlights in den Fachhandel, die das enorme Potenzial von erstbefüllten Oloroso-Sherry-Fässern (1st fill) eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Beide Whiskys wurden in natürlicher Fassstärke, ohne Kältefiltration und ohne den Zusatz von Farbstoffen abgefüllt.

Black Corbie Linkwood 2015, 54,9%vol., 10yo, 1st fill Oloroso Sherry

Der elegante Früchtekorb. Nach einer 10-jährigen Reifung im erstbefüllten Oloroso-Sherry-Fass verbindet dieser Single Malt den typisch leichten, floralen und fruchtigen Charakter der Linkwood-Destillerie mit den tiefen, würzigen Aromen des Oloroso Sherrys. Mit kraftvollen 54,9%vol. bringt er eine faszinierende Intensität und Dichte ins Glas, die von dunklen Beeren und feiner Schokolade geprägt ist.

Black Corbie Dailuaine 2014, 55,2%vol., 12yo, 1st fill Oloroso Sherry

Das robuste Kraftpaket. Dem gegenüber steht der Black Corbie Dailuaine 2014, der mit 12 Jahren zwei Jahre länger reifen durfte. Die Destillerie Dailuaine ist bekannt für ihren schweren, fleischigen und robusten Brennereicharakter. Die Reifung im 1st fill Oloroso-Sherry-Fass hat hier ein wahres Aromen-Kraftpaket geformt. Abgefüllt mit konzentrierten 55,2%vol. besticht dieser Single Malt durch dunkle Trockenfrüchte, kräftige Eichenwürze, Nussaromen und eine enorme Tiefe.

Exklusiv im Fachhandel – beide Abfüllungen sind Paradebeispiele für die Königsklasse der schottischen Whisky-Reifung und richten sich an Genießer, die das Besondere suchen.

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) ist für beide Abfüllungen jeweils 79,95 EUR inkl. MwSt. Das exklusive Duo ist ab sofort im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Abfüller: Rolf Kaspar GmbH, Ruhrallee 59, 45138 Essen, www.kaspar-spirituosen.de