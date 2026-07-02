Mit gleich drei neuen Abfüllungen läutet The Caskhound aka Tilo Schnabel den Juli ein – und es sind durchgehend fassstark abgefüllte Einzelfässer. Der Linkwood, der Teaninich und der Strathmill wurden alle 2013 destilliert und haben die seltsamen Jahre bis jetzt in je einem Bourbonfass, und danach als Finishing in einem Madeirafass, einem PX-Fass und einem Mosctatel-Fass überstanden, wo sie viele Aromen sammeln konnten.

Welche, das können Sie unten in der Pressemitteilung lesen, die wir erhalten haben.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„The Quiet Ones Shine Brightest“:

THE CASKHOUND bringt mit einem attraktiv bepreisten Triple Release stille Helden groß raus

Manche Brennereien schreien laut nach Aufmerksamkeit. Andere machen keinen großen Lärm – und genau das macht sie so spannend. Mit einem fabelhaften Triple Release aus der Reihe THE STILLMAN’S GOLD holt THE CASKHOUND-Spürnase Tilo Schnabel gleich drei dieser stillen Helden ins verdiente Rampenlicht: LINKWOOD, TEANINICH und STRATHMILL. Drei Brennereien, die sonst eher unter dem Radar fliegen, als Single Cask aber zeigen dürfen, was wirklich in ihnen steckt.

Zuerst entspannt im Refill Ex-Bourbon Cask gereift, bekam jeder der Tropfen mit einem sorgfältig ausgewählten südländischen Finish den letzten Feinschliff – im PX-, Moscatel- oder Madeira Cask. Das Ergebnis kann sich sehen und schmecken lassen: ein Trio mit ordentlich Charakter, Tiefgang und jeder Menge Überraschungspotenzial, das garantiert nicht nur Sammler glücklich macht. Denn unser aromenstarker Dreifach-Schnapper ist zugleich sommerliche Entspannung pur für den Geldbeutel: drei 13 Jahre gereifte Single Cask in Fassstärke, für gerade mal 44,50 Euro je 0,5-Liter-Flasche. Was hat sich der Schnabel da nur wieder gedacht? Nicht fragen – kaufen & genießen!

The Stillman’s Gold – LINKWOOD 2013

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Finished in a First Fill Madeira Cask

LINKWOOD zählt zu den heimlichen Helden der Speyside – ein Destillat von beinahe makelloser Eleganz, das über Jahrzehnte vor allem als Rückgrat großer Blends diente. Sein Charakter ist hell, wachsig und fruchtbetont, mit einer dezenten Süße. Über 12 Jahre im Refill Ex-Bourbon Cask haben dem Destillat Raum und Reife gegeben, das First Fill Madeira-Finish hat Tiefe und elegante Süße hinzugefügt, ohne den Brennereicharakter zu überdecken. Ein Tropfen, der Understatement perfekt beherrscht — cremig, fruchtig, komplex, und mit der Wärme von knapp 58 % genau auf dem Punkt.

NOSE: Der Einstieg ist fruchtig und cremig zugleich. Reifer Pfirsich und Mango kommen zuerst, begleitet von Bienenwachs und einem weichen Honigschleier. Dahinter öffnet sich eine feine Konditorei-Welt: weiße Schokolade, Aprikosenkonfitüre, etwas Vanille vom langen Aufenthalt im Bourbon-Holz. Mit etwas Geduld im Glas gesellen sich rote Johannisbeere und reife Trockenfrüchte dazu — das Madeira-Fass, das jetzt leise aber deutlich seinen Beitrag leistet.

PALATE: Bei knapp 58 % Vol. könnte man Schärfe erwarten — stattdessen verwöhnt uns cremige Wärme. Das Mundgefühl ist ölig und weich, der Ansatz saftig. Pfirsich-Kompott, Melone und Vanille-Trüffel bilden die erste Welle, dann folgen die schwereren Noten: Banoffee Pie mit seiner dekadenten, karamelligen Tiefe, dazu ein frisches Mandelcroissant — warm, leicht knusprig, mit der feinen Buttrigkeit guter Patisserie. Rote Johannisbeere, Amarenakirschen und Milchschokolade legen eine fruchtig-dunkle Schicht darunter, während Ingwer und milde Eichenwürze im Hintergrund dafür sorgen, dass das Ganze nicht in Süße versinkt.

FINISH: Lang und warm. Honig und Karamell halten sich zunächst an der Zunge, dann kommen Trockenfrüchte — Rosine, getrocknete Aprikose — gefolgt von einer trockenen, leicht nussigen Eichennote, die den Abgang sauber beschließt.

57,9 % Vol. Natural Cask Strength • Auflage 377 Flaschen (0,5 l) à 44,50 Euro (UVP)

The Stillman’s Gold – TEANINICH 2013

Highland Single Malt Scotch Whisky

Finished for 2 years in a First Fill PX Sherry Cask

TEANINICH in den nordöstlichen Highlands gehört zu den großen Unbekannten – eine Brennerei, die seit Jahrzehnten als treibende Kraft hinter Johnnie Walker arbeitet, ohne selbst im Rampenlicht zu stehen. Ihr Whisky ist ölig, grasig und kräuterwürzig, mit einer eigenständigen, markanten Frische, geprägt u. a. durch das einzigartige Mash-Filter-Verfahren der Brennerei. Elf Jahre im Refill Ex-Bourbon Cask haben unserem TEANINICH Klarheit und Struktur gegeben, das zweijährige Finish im First Fill PX Sherry Cask hat dunkle Fruchttiefe und opulente Süße hinzugefügt, ohne den selbstbewussten Brennereicharakter zu verdecken. Ein charakterstarker Highland-Malt, dem zwei Jahre andalusischer Sonne sichtlich gut bekommen sind – kompromisslos, vielschichtig und mit fruchtigem Flair!

NOSE: Dunkles Beerenkompott und Sultaninen setzen sofort den Ton, dazu kandierte Orangenschale und ein Hauch schwarze Kirsche. Darunter liegt Teaninichs unverwechselbare Handschrift: ölig, grasig, mit einer Spur Grüntee und Kamille. Karamellisierte Butter und etwas Eiche und Vanille aus dem Bourbon-Fass runden die Nase ab — komplex, aber nie überladen.

PALATE: Vollmundig und ölig, die Fassstärke kommt weich und gut ausbalanciert ins Spiel. Pflaumenkonfitüre und Feigencreme dominieren den Einstieg, getragen von Zimt, Nelke, Toffee und gerösteter Haselnuss. Dann öffnet sich die grasig-kräuterige Basis des Destillats — Salbei, ein Hauch Grüntee, weißer Pfeffer. Im Hintergrund schimmern dunkle Schokolade, Orangenschale und ein Anflug von Tabak durch.

FINISH: Der Abgang zeigt sich lang und wärmend, mit nachhallendem Spiel von dunklen Früchten und Gewürzen. Kakao, Haselnuss und die charakteristisch ölige Brennerei-Note klingen gemeinsam aus.

55,7 % Vol. Natural Cask Strength • Auflage 431 Flaschen (0,5 l) à 44,50 Euro (UVP)

The Stillman’s Gold – STRATHMILL 2013

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Finished for 2 years in a First Fill Moscatel Sherry Cask

STRATHMILL ist vor allem als langjähriger Schlüssel-Malt für bekannte Blends wie J&B bekannt, Einzelfassabfüllungen sind immer noch eine Seltenheit. Der Whisky der Destille in Keith ist leicht, ölig und fein-grasig, mit einer charakteristischen Frische, die auf das hauseigene Purifier-Verfahren zurückgeht. Für 11 Jahre im Refill Ex-Bourbon Cask gereift, zeigt sich der Charakter unseres STRATHMILL klar, prägnant und unverstellt; die anschließende zweijährige Veredlung im erstbefüllten Moscatel Sherry Barrique bescherte dem Tropfen eine ordentliche Portion florale Süße und fruchtige Tiefe, ohne aber dessen feine Textur zu überdecken. Ein leiser Speyside-Malt mit überraschender Komplexität und feinfruchtigem Sherry-Finish auf leichter Basis – kein Widerspruch, sondern Kalkül mit Happy End!

NOSE: Orangenblüte und der Saft weißer Trauben eröffnen das Bouquet, dahinter Nougat und Vanillecreme, frisch gemähtes Gras und eine leicht wachsige Honigsüße. Mit etwas Luft präsentieren sich Jasmin und reife Nektarine – das Moscatel-Barrique arbeitet hier deutlich sichtbar, ohne den feinen, öligen Brennereicharakter zu überdecken.

PALATE: Im Mund zeigt sich der Strathmill vollmundig und angenehm ölig in der Textur. Die Süße des Moscatel-Finishes kommt direkt zum Zug: karamellisierte Zitrusschale, kandierte Mandarine, getrocknete Aprikose, Mandelgebäck. Dahinter nussige Würze, Ingwer und ein Hauch weißer Pfeffer. Die 55,1 % heben das Profil an, ohne es zu dominieren – im Gegenteil, die Stärke hält die Moscatel-Frucht in der Spur.

FINISH: Mittel bis lang, ausklingend mit blumig-floralen Noten, Rosinen, weißer Schokolade, etwas Tabak und einem Nachhall trockener Eichenwürze. Sauber und balanciert.

55,1 % Vol. Natural Cask Strength • Auflage 357 Flaschen (0,5 l) à 44,50 Euro (UVP)

Ganz der Philosophie von THE CASKHOUND verpflichtet, kamen alle drei Abfüllungen ungefärbt, ohne Kühlfiltrierung und in Fassstärke in die Flasche. Ab sofort ist das Triple Release online bei uns sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

Haben wir euch hinreichend neugierig gemacht? Besucht doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.