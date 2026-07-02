HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Fünf aus Glen Garioch

52 Jahre alt ist der älteste Glen Garioch in der Verkostung - und 13 der jüngste. Bewertet werden sie alle sehr gut bis ausgezeichnet

Die Destillerie Glen Garioch (Glen Girii ausgesprochen) in Oldmeldrum in Aberdeenshire, ca. 20 km nördlich von Aberdeen gelegen, gehört zu Suntory Global Spirits und eher nicht zu den Brennereien in der allerersten Reihe, was die Bekanntheit anbelangt. Man findet von ihr viel bei unabhängigen Bottlern, und besonders ihre alten Abfüllungen sind bei Whiskykennern sehr begehrt.

Drei dieser alten Glen Gariochs, und zwei neue, hat Serge heute probiert – mit deutlichen Unterschieden in der Wertung, allerdings beginnend bei hohem Niveau bis hin zu 94 Punkten. In der Tabelle schaut das wie unten aus, die Details wie immer in den Tasting Notes:

AbfüllungPunkte

Glengarioch 18 yo 1975/1994 (46.3%, Cadenhead, Original Collection)90
Glen Garioch 31 yo (54.6%, Elixir Distillers ‚Macbeth Act One: The Thanes‘, four bourbon barrels, 600 bottles, 2023)89
Glen Garioch 52 yo 1973/2026 (53.8%, WhiskyLand, Decadent Drinks, 1st fill sherry butt, 240 bottles)94
Glen Garioch 13 yo 2012/2026 (49.7%, Villa Konthor and The Whisky Agency, ruby Port barrique)85
Glen Garioch 13 yo 2011/2025 (57.8%, Watashi Whisky, 1st fill bourbon barrel, cask #3732)87
Glen Garioch, im Frühling 2018. Bild © Whiskyexperts
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