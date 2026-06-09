The Scotsman: Diese 14 Whisky-Sonderabfüllungen feiern die Rückkehr Schottlands zur Fußball-WM

Nach 28 Jahren ist es endlich wieder soweit: Das schottische Fußball-Nationalteam kehrt nach der erfolgreichen Qualifikation wieder zur Fußball-WM zurück. The Scotsman Food & Drink bietet nun zu diesem Anlass ein besonderes Service für Whiskyfans, die auch Fußballfans sind und listet 14 Abfüllungen aus neun Quellen auf, die diese Rückkehr zur WM feiern.

Hier eine kurze Auflistung der Bottlings, die Details und Bezugsquellen finden Sie im Originalartikel:

Auchentoshan 28 year old – distillery only, 200 Flaschen (Rückkehr nach 28 Jahren, deshalb das Alter)

– distillery only, 200 Flaschen (Rückkehr nach 28 Jahren, deshalb das Alter) Seven Sons 28 year old Highland single malt von 8 Doors Distilley (siehe oben)

von 8 Doors Distilley (siehe oben) Gordon & MacPhail Vintage Moments with Kenny Dalglish (mehr dazu hier bei uns)

(mehr dazu hier bei uns) SMWS A Belter for America (mit World Cup Design, 0,35l)

(mit World Cup Design, 0,35l) Sons of Scotland The Beautiful Game Edition Whisky von Stirling Distillery

von Stirling Distillery Master of Malt A Highland Distillery 12 year old and Ben Nevis 27 year old

FIB Whisky Sunshine Appeal Commemorative World Cup Whisky (von Fife Independent Bottlers)

(von Fife Independent Bottlers) Finn Thomson Tartan Army whiskies – drei Whiskys des unabhängigen Abfüllers zur WM (Glen Garioch 28yo, Tamnavulin 12yo und North British 1998, destilliert am Tag, als Schottland gegen Brasilien spielte)

– drei Whiskys des unabhängigen Abfüllers zur WM (Glen Garioch 28yo, Tamnavulin 12yo und North British 1998, destilliert am Tag, als Schottland gegen Brasilien spielte) Wolfburn Scotland World Cup Single Malt Scotch Whiskies – drei Bottlings 8, 10 und 12 Jahre alt

Wer also mit Schottland stilgerecht zittern und (hoffentlich) feiern will, findet hier die passende flüssige Unterstützung.