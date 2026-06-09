SchwedenVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Fünf Smögen zum Mögen

Schlechte Headline - sehr gute Whiskys: Die fünf Schweden wissen ohne Ausnahme sehr zu gefallen

In der Tradition von Serge Valentins manchmal etwas kruden Headlines erlauben wir uns heute selbst eine und bitten um Milde – aber sie drängt sich auf: Fünf schwedische Whiskys aus der Smögen Distillery an der nordöstlichen Küstenregion zur Nodsee stehen heute bei Serge auf dem Programm – und sie alle erhalten knapp 90 Punkte oder sogar mehr.

Die Wertungen der zwischen 8 und 15 Jahre alten Smögen-Whiskys finden Sie in unserer Tabelle, die Tasting Notes von Serge wie immer auf seiner Webseite:

AbfüllungPunkte

Askeim 8 yo ‘Batch No.2’ (57.2%, OB, Sweden, +/-2026)89
Smögen 15 yo (55.7%, OB, Sweden, batch #L001, bourbon barrels, 2025)91
Smögen 12 yo 2014/2026 ‘100 proof’ (57.1%, OB, Sweden, bourbon & sherry)91
Smögen 12 yo 2013/2025 (58.3%, Casky, the Antelope & Cask le Sens, first fill PX hogshead, cask #5 :2, 274 bottles)88
Smögen 11 yo 2014/2025 (60%, OB for The Whisky Blues, Sweden, 1st fill bourbon barrel, cask #12, 280 bottles)91
Die Stills von Smögen By Allezzoomzoom – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47184548
-Werbung-
Vorheriger Artikel
The Scotsman: Diese 14 Whisky-Sonderabfüllungen feiern die Rückkehr Schottlands zur Fußball-WM

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -