Serge verkostet: Fünf Smögen zum Mögen

In der Tradition von Serge Valentins manchmal etwas kruden Headlines erlauben wir uns heute selbst eine und bitten um Milde – aber sie drängt sich auf: Fünf schwedische Whiskys aus der Smögen Distillery an der nordöstlichen Küstenregion zur Nodsee stehen heute bei Serge auf dem Programm – und sie alle erhalten knapp 90 Punkte oder sogar mehr.

Die Wertungen der zwischen 8 und 15 Jahre alten Smögen-Whiskys finden Sie in unserer Tabelle, die Tasting Notes von Serge wie immer auf seiner Webseite:

Abfüllung Punkte

Askeim 8 yo ‘Batch No.2’ (57.2%, OB, Sweden, +/-2026) 89 Smögen 15 yo (55.7%, OB, Sweden, batch #L001, bourbon barrels, 2025) 91 Smögen 12 yo 2014/2026 ‘100 proof’ (57.1%, OB, Sweden, bourbon & sherry) 91 Smögen 12 yo 2013/2025 (58.3%, Casky, the Antelope & Cask le Sens, first fill PX hogshead, cask #5 :2, 274 bottles) 88 Smögen 11 yo 2014/2025 (60%, OB for The Whisky Blues, Sweden, 1st fill bourbon barrel, cask #12, 280 bottles) 91