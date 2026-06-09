Whisky im Bild: Die Killowen Distillery in Irland (9 Bilder)

Ziemlich im Nirgendwo liegt die nach eigenen Angaben kleinste Whiskybrennerei Irlands, die alles vor Ort macht, die Killowen Distillery. Unser Leser Kurt Rottenfusser, der im Mai Irland bereiste, hat sich auf gut Glück dorthin gewagt – und in der Distillery Managerin Shenda O’Hare (sie hat auch Sales über und ist zugleich Brand Ambassador) eine kundige und freundliche Führerin gefunden.

Seinen kurzen Bericht und neun Bilder aus der Brennerei finden Sie untenstehend. Viel Vergnügen damit!

Gastartikel Autor: Kurt Rottenfusser

Besuch bei Killowen am 20. Mai 2026 Führung: Shenda O’Hare (Distillerymanagerin)

Obwohl Sie auf meine Voranfrage nicht geantwortet haben, machte ich mich einfach auf den Weg zu Killowen. Weit oben in den Mourne Mountains liegt dieses kleine Juwel. Die Anfahrt auf der Single Track Road ist etwas abenteuerlich. Ich wurde herzlich von Shenda der Managerin der Distillery empfangen.

Lt. Shenda ist Killowen die kleinste distillery in Irland welche nach der Mälzung alles in eigener Regie macht. Auch die Flaschenabfüllung erfolgt vor Ort von Hand. Die Distillery ist in einem Garagen ähnlichen Gebäude untergebracht. Mit dem Blick über das Tal ein herrlicher Arbeitsplatz.

Die Maische wird übrigens noch von Hand mit einem Art Paddel umgerührt.

Fermentationszeit ist überaus lang. Zwischen 5 und 14 Tage. Es wird auch mit natürlicher Hefe gearbeit

Gebrannt wird zweifach auch wenn es zwei Wash Stills in der Größe von 1000l (Name Christoir)und 800l (Name Broc) gibt. Die Spirit Still ist 400l groß, alle Pot Stills wurden in Portugal von Hand hergestellt. Die Distillationszeit beträgt 12 Stunden und pro Durchgang ergibt sich 100l new make. Die Distillery soll auch die einzige in Irland sein welche mit worm tubs arbeitet.

Da im Moment noch nicht genügend eigener Whiskey bereit steht, wird mit Fremdwhiskey gearbeit. Der kommt von der Great Nothern, aber auch von Cooley und Bushmills. Ein Warehouse für 200 Fässer steht in der Nähe bereit. Außer Whiskey wird noch Gin und auch Rum gebrannt. Eigene Rumfässer werden auch zur Lagerung des eigenen Spirits verwendet.

Danke Shenda für deine Zeit und die Informationen.