Haromex bringt erste exklusive Abfüllung von der Killowen Distillery für Deutschland

Einen in seiner Herstellung recht einzigartigen Whiskey präsentiert Importeur Haromex für seine deutschen Kunden: Der Killowen Barantuil Germany Exclusive No. 1 Cask No. KD169 Irish Whiskey ist eine Verbeugung vor der traditionellen Machart irischen Whiskeys, mit Spontanfermentation, langer Destillationszeit und dem komplett händisch (sprich: durch Nosing) bestimmtem Zeitpunkt der Cuts.

Der streng limitierte Killowen Barantuil Germany Exclusive No. 1 Cask No. KD169 Irish Whiskey ist im Fachhandel zu finden – mehr Infos zu ihm finden Sie wie immer bei uns:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Erste Exklusive Abfüllung von der Killowen Distillery für Deutschland

Die am Fuße der Mourne Mountains liegende Killowen Distillery (Nordirland), ist für viele altmodische – im positiven Sinne – Whiskeys verantwortlich.

Mit diesem Release geht ein kleiner Gruß nach Deutschland. Der streng limitierte Fassanteil eines 120l PX Sherry Casks zeigt sich in bester 100%iger Killowen-DNA.

Killowen Barantuil Germany Exclusive No. 1 Cask No. KD169 Irish Whiskey

Barántúil – Es gibt keine direkte Übersetzung aus dem Gälischen ins Deutsche oder Englische, aber es heißt in etwa: Ursprünglich!

Wie mit jeder dieser eigens erarbeiteten Abfüllungen versucht man die alte vergessene Zeit des irischen Whiskeys wieder aufleben zu lassen…

Dieser Facettenreiche Tropfen zeichnet sich durch seine Mixed Mashbill aus Malted Barley, Unmalted Barley, Oats & Rye aus – natürlich alles aus der direkten Umgebung der Destille.

Bei der Fermentation hat man auf eine Wilde Hefen gesetzt. Es wurde „Open Top“ und draußen fermentiert. Somit handelt es sich um eine komplette Spontanfermentation ohne Reinzuchthefe.

Die Destillen wurden nur zu 40% und 20% gefüllt und die Destillation dauerte 12 Stunden, während die Cuts lediglich durch Nosing des Spirits erfolgt sind.

Fakten

Single Cask (Anteilig) – Streng limitiert!

Cask Strength – 58%

120l PX Sherry Cask

Mixed Mash Bill

Keine Farbe & keine Kältefiltration

100%ige Transparenz

Die Hingabe zur Transparenz ist bei Killowen wirklich außergewöhnlich, wird doch der komplette Prozess und sogar die exakte Mashbill kommuniziert.

Man kann sich selbst davon überzeugen hier bei dem Einleger/Kärtchen der Flaschenverpackung:

Ein authentischer Tropfen, bei dem man fast das Gefühl bekommt, dass er einem die alten irischen Geschichten ins Ohr flüstert…

Gesucht und gefunden wird dieser Whiskey im Fachhandel!