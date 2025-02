Killowen Peated Single Malt Rum & Raisin findet durch HAROMEX seinen Weg nach Deutschland!

Vom Importeur HAROMEX haben wir eine Info zu einer interessanten Ergänzung der Core Range der nordirischen Killowen Distillery erhalten: der Killowen Peated Single Malt Rum & Raisin ist ab sofort in Deutschland im gut sortierten Fachhandel zu finden – und sein Name ist vom Geschmack her laut den Tasting Notes Programm, wie die Pressemitteilung zeigt:

Killowen Peated Single Malt findet durch HAROMEX seinen Weg nach Deutschland!

Die kleine Distillery am Fuße der Mourne Mountains in Nordirland, hat eine geniale Erweiterung der Whiskey Core Range kreiert. Der Killowen Peated Single Malt Irish Whiskey Rum & Raisin. Ähnlich wie der bereits im Markt etablierte nicht torfige Single Malt, ist auch diese Abfüllung wieder in Dark Rum Fässern und PX-Sherry Fässern nachgelagert worden. Der torfige Anteil hält sich laut den nackten Zahlen in Grenzen. 18ppm bringt der Nordire auf die Waage, was man ihm kaum glauben kann und die reine Zahl mit dem Geschmack verglichen fast zu niedrig erscheint!

Der Peated Single Malt wartet wieder Fassstark auf mit glatten 55% Alkohol. Hier kommt es zu einer gegenteiligen Wahrnehmung im Vergleich zur PPM Angabe und Alkohol wirkt sehr rund eingebunden. Somit ist es durchaus ein Kandidat für Genießer Trinkstarker Abfüllungen. Dabei büßt der Ire keinerlei Komplexität ein, im Gegenteil wird durch den Torfrauch noch mehr Facette geboten – ein wahre Geschmacksexplosion!

Tasting Notes

Der Peated Single Malt wird im PX Sherry Butt und in Dark Rum Fässern (aus der eigenen Rum Herstellung) gefinished. Eine perfekte geschmackliche Ergänzung, welche unter anderem an die Karibik erinnert. Mit komplexen Noten von Kokosnuss und Vanille, Feigen, Pflaumen und Rosinen. Abgerundet wird das Spektakel durch sauber eingebundenen Torfrauch & dezente Holznoten!

Zu finden ist der Whiskey im gut sortierten Fachhandel mit einem UVP von 55,90€.