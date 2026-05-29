Neu bei Tastillery: Cask Creatures #02: Stormy Siren

Die Cask Creatures von Tastillery werden mit der zweiten Ausgabe fortgesetzt – und diesmal ist es die Stormy Siren, die Whiskyfreunde in ihren Bann ziehen will. Der 14 Jahre alte Single Cask Orkney Malt wurde noch 8 Monate in einem ex-Islay Cask nachgereift, um ihm zusätzliche Tiefe zu verleihen.

Wenn Sie sich eine der 228 Flaschen sichern wollen, dann finden Sie dazu die Verlinkung im Artikel:

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VERSUCHT, IHR ZU WIDERSTEHEN!

CASK CREATURES #02: STORMY SIREN WIRD EUCH IN DIE TIEFE ZIEHEN.

Stormy Siren ist die Fortsetzung unserer Cask Creatures Reihe, die mit unserer sehr erfolgreichen Village Witch ihren Anfang nahm. Ein weiteres Mal handelt es sich um eine verwegen gereiften Single Cask Eigenabfüllung, die geschmacklich neue Wege geht. Diesmal haben wir einen 14 Jahre in Ex- Sherryfässern gereiften, leicht salzigen Secret Orkney Malt in ein ehemaliges Islay-Fass gepackt und ihn volle 8 Monate darin gefinished.

Ein ums andere Mal hat die Stormy Siren uns schon auf den Grund Ihrer Flasche gezogen, aber nun sind wir endlich soweit, sie mit euch zu teilen.

Der Inselmalt landete dafür mit „lieblichen“ 54,2 Volumenprozenten in der Flasche, die von unserer stürmischen Sirene geziert wird, einer Hommage an die verführerischen Seeungeheuer, die vor der schottischen Küste auf neue Opfer lauern. Wie passend dieser Name angesichts der wilden Meeresaromen und der lieblich-süßen Eindrücke von schokolierten Früchten ist, davon solltet ihr euch am besten direkt selbst überzeugen. Doch wenn ihr blinzelt, könnte es schon zu spät sein und sie ist wieder abgetaucht. Denn es gibt nur 228 Flaschen dieser gefährlichen Schönheit.

Ab sofort ist sie erhältlich unter: https://tastillery.com/products/cask-creatures-02-stormy-siren

Mit einer vollen Breiteseite sanft-rauchiger Küstenaromatik und Anklängen von salzigem Karamell begrüßt uns die Sirene und winkt uns zu sich. Verführerische Noten von dunklen Früchten legen sich schwer und betörend um die Zunge. Chassis-Gelee, frische Aprikosen und trockener Sherry dominieren im ersten Moment und werden umspült von einer fast schon öligen Komplexität von Islay-Rauch, Leder und sirupartiger Süße, welche die Sherryaromen der Reifung und salzige Mineralität des Orkney Malts sowohl ergänzen als auch vertiefen. Im Nachklang liefert der dreifache Fasseinfluss eine vielschichtigen Nachklang von dunklem Schokoladensirup, gerösteten Haselnüssen und stark gerösteter Eiche, der uns lange und nachhaltig in seinen Bann zieht. Schnell den Korken drauf und stark sein, sonst ist es um euch geschehen!

Die Reihe der Cask Creatures wird parallel zu unseren anderen Whisky Eigenabfüllungen Cosmic Casks und Legendary Casks fortgesetzt. Weitere Batches sind bereits in Vorbereitung.

Cask Creatures 02 „Stormy Siren“ Single Cask Whisky mit 54,2% Vol.

Tasting Notes:

Nase: Salzkaramell, dunkle Früchte, fernes Lagerfeuer

Gaumen: Chassis-Gelee, Aprikosen, trockener Sherry, Leder, sanfte Torfaromen, Meersalz, Karamellsirup

Nachklang: Dunkler Schokoladensirup, starke Tanine, geröstete Haselnüsse

Cask-Details:

Secret Orkney Whisky, 14 Jahre gereift in Ex- Amontillado,

8 Monate gefinished im frisch entleeren Ex-Islay-Fass

Flaschenanzahl: 228