Cask Creatures: eine neue Abfüllungsserie von Tastillery – Premiere bei „The Village“ in Nürnberg am 06.02.2026

Messen sind immer gute Gelegenheiten für Destillerien, Händler und Abfüller, Neues vorzustellen und für Whiskyfreunde, Neues zu entdecken. Ganz in diesem Sinne bringt Tastillery seine neue Serie „Cask Creatures“ nach Nürnberg zu The Village 2026 mit, wo Sie zum ersten Mal die Gelegenheit haben, die erste Abfüllung daraus zu verkosten.

Hier zunächst einmal die Vorstellung der gesamten Serie, bevor wir Ihnen am Freitag dann Batch #1 im Detail vorstellen dürfen:

BLICKT ZUM HORIZONT..! DIE CASK CREATURES WERDEN EUCH DEN KOPF VERDREHEN

Premiere bei „The Village“ in Nürnberg am 06.02.2026

Viel zu lange warteten sie in den Schatten dieser Welt, in den Untiefen der Ozeane, hinter den dunklen Wolken am Himmel. Aber nun treten sie ins Licht und werden euch in ihren Bann ziehen. Ihre Namen sind bisher nur ein Flüstern unter den wenigen Einweihten, ihre Herkunft ist ein ewiges Mysterium und ihr Charakter ist ebenso wie ihr Äußeres: Verführerisch, faszinierend und nicht von dieser Welt!

Die Cask Creatures sind unsere neue Reihe von spezialgelagerten, hochprozentigen Köstlichkeiten, deren Finish alle Konventionen ignoriert, alle Grenzen des Bekannten sprengt. Jenseits aller Regeln und Limits fragen wir für diese limitierten Single Cask Abfüllungen nie: „Warum?“, sondern immer „Warum nicht?“.

Blickt mit uns hinter den Spiegel und betretet eine Welt der Aromen, die nur auf den ersten Blick vertraut zu sein scheint. Seid ihr bereit dafür, den Schleier zu lüften und zu erfahren, was hinter dem Horizont auf euch wartet?

Dann besucht uns vom 06.02 – 08.02.26 auf der Whiskeymesse „The Village“ in Nürnberg am Stand B49, denn auch wenn ihr Name bisher nur ein grün leuchtendes Flackern am Nachthimmel über Salem ist, seid gewiss: Die streng limitierte Batch 01 wird euch verzaubern!