Whiskystats.com: Sekundärmarkt für Whisky stabilisiert sich im April

War der März nach einem soliden ersten Quartal nur ein Schreckmoment am Sekundärmarkt für Whisky? Wir erinnern uns: im letzten Monat brach der Index um 4,7% ein – nun aber gab es wieder eine leichte Steigerung um 0,9% – und das bei sehr hohem Handelsvolumen. Der April war mit ca. 33.600 gehandelten Flaschen von 17.100 Abfüllungen der aktivste seit Beginn der Aufzeichnungen bei Whiskystats.com.

Wenn man sich die einzelnen Regionen ansieht, so ist Scotch uim 1,1% gestiegen, irischer Whiskey sogar um 2,2%. Einzig und allein japanischer Whisky konnte diesen positiven Trend nicht mitmachen. Nach einem erfolgreichen ersten Quartal fiel der Index ja bereits im April um 4,8%, und jetzt im Mai gab er weitere 5,1% nach. Um es in Relation zu setzen: Der Index für japanischen Whisky notiert immer noch über dem Tiefststand von November 2025, aber der positive Trend seitdem hat sich – zumindest vorerst – in Luft aufgelöst.

Im schottischen Whiskysegment hat man sich diesmal bei Whiskystats den Entwicklungen von Glen Grant genauer gewidmet. Abfüllungen von Glen Grant blieben ja lange trotz allgemeinem Marktrückgang stabil, allerdings gaben die Auktionserlöse dann ab dem zweiten Quartal mit dem Markt nach. An die 20 Prozent verlor der Index von März 2024 bis April 2026. Jetzt im Mai ging es wieder aufwärts – die 100 verschiedenen Abfüllungen, die von Glen Grant versteigert wurden, gewannen dabei 3,8% zum Vormonat.

Insgesamt – so schlussfolgert man nicht nur bei whiskystats – zeigt sich der Sekundärmarkt für Whisky in einer leicht positiven Seitwärtsbewegung, aber ein definitiver und klarer Aufwärtstrend ist dabei nicht zu erkennen. Die umsatzschwächeren Sommermonate werden diese Entwicklung wohl noch weiter prolongieren, mit Auf- und Abwärtsbewegungen. Wir bleben für Sie wie immer dran.