Whiskystats: Auktionspreise im März steigen leicht – Clynelish ist der größte Gewinner

Wir haben bei den Whiskypreisen am Sekundärmarkt laut whiskystats.com, die diese Preise beobachten und auswerten, seit Anfang 2022 ein deutliches Bergab von -30% erlebt. Vielleicht sollte man das relativieren: Selbst am Tiefpunkt der Indizes waren sie immer noch über dem Niveau von 2020. Wer also langfristig sammelte, der ist nach wie vor nicht von Wertverlusten geplagt – denn Preise gelten erst dann, wenn man sie durch Verkauf realisiert.

Seit Ende 2023 hat sich die Talfahrt aber deutlich verlangsamt, und jetzt scheint es eine Bodenbildung gegeben zu haben. Von den Tiefstständen Ende 2024 hat sich der Whiskystats Whisky Index, der die 500 meistgehandelten Flaschen abbildet, schon wieder entfernt, zuletzt im März durch ein leichtes Plus, das dem Anstieg im Januar und der Stagnation im Februar folgte. Und das bei dem zweithöchsten Handelsvolumen seit dem Beginn des Rückgangs 2022.

Das Team von Whiskystats.com hat sich in seiner Analyse diesmal zwei Destillerien gewidmet: Karuizawa und Clynelish. Zum ersten Mal seit dem Höhepunkt im Juli 2022 gibt es wieder einen Preisanstieg bei Karuizawa, nachdem sie über 70% an Wert verloren hat (auch hier wieder zur Relativierung und zur Verdeutlichung der Blase: von Jänner 2021 bis Juli 2022 gab es einen Wertzuwachs von 75%).

Bei Clynelish gab es im März einen Anstieg der Preise um 4,1% – damit waren die Whiskys der Brennerei im schottischen Highland jene, die im abgelaufenen Monat am stärksten an Wert gewonnen haben – bei insgesamt 94 gehandelten Flaschen.

Vom Team von Whiskystats kommt der Verdacht, dass momentan eine gute Zeit sein könnte, bei Auktionen zu kaufen – das Angebot sein groß und die Preise niedrig. Das eine oder andere Schnäppchen sollte da schon möglich sein, und manches, was man lange wegen prohibitiver Preise nicht zum Trinken kaufen konnte, könnte nun wieder im Bereich des Möglichen liegen…