Gewinnen Sie den neuen St. Kilian Exceptional – ex Mugi Shochu in Fassstärke – eine Aromawunder voller Finesse!

Der Juni startet bei unseren Gewinnspielen auch in diesem Jahr mit einem besonderen Preis einer besonderen Brennerei: Die Destillerie St. Kilian in Rüdenau (sie veranstaltet vom 26. bis 27. Juni 2025 schon das 4. St. Kilian Whisky Festival – das Programm und Restkarten zu den Veranstaltungen finden Sie hier) stellt als unser Gewinnspielpartner einen einzigartigen Whisky zur Verfügung, der vor kurzem ihre hochgelobte Exceptional-Serie erweiterte:

Gewinnen Sie eine 0,5-Liter-Flasche St. Kilian Exceptional – ex Mugi Shochu im Wert von 190 Euro – Das Besondere am Whisky: er ist eine Komplettreifung in einem japanischen Mugi Shochu-Fass, laut Auskunft von St. Kilian Distillers eine absolute Branchenneuheit.

Wie Sie gewinnen können? Einfach unseren Artikel hier zum Gewinnspiel aufmerksam durchlesen, die Gewinnfrage richtig beantworten und die Antwort an uns einsenden – und schon haben Sie Ihre Chance genutzt! Wir wünschen Ihnen viel Glück, viel Spaß und freuen uns auf Ihre Einsendung!

Jetzt aber zunächst einmal Infos zur Brennerei und zu dem besonderen Preis, den Sie diesmal gewinnen können:

Die Destillerie St. Kilian in Rüdenau

Im unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main treffen Whisky-Handwerk und Tradition auf modernste Technik und Innovation. 2012 von Andreas Thümmler gegründet, produziert St. Kilian Distillers seit 2016 mit größter Hingabe und Leidenschaft Single Malt Whisky nach schottischem Vorbild.

Hergestellt aus heimischem Malz sowie schottischem Torfrauchmalz aus den Highlands und doppelt destilliert in original schottischen Pot-Still-Kupferbrennblasen reifen die St. Kilian Whiskys in über 400 verschiedenen Fassgrößen und -typen inmitten der unberührten Natur des Odenwaldes.

Zum umfangreichen Produktportfolio zählen neben der dauerhaft verfügbaren Core Range (hier kam vor kurzem ein neuer Cigar Malt hinzu) limitierte Signature Editions mit individueller Fasszusammensetzung, exklusive Sondereditionen, Single Malts aus der Heavy Metal Serie, Whiskys aus der Bud Spencer und Terence Hill Reihe sowie aromatische Liköre auf New Make-Basis. Deutschlands wohl experimentierfreudigste Whiskybrennerei hat bereits über 250 Goldmedaillen bei den renommiertesten Wettbewerben der Welt gewonnen sowie zahlreiche Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ erhalten.

St. Kilian Distillers produzieren mit einem jungen, hochkarätigen Team auf vom schottischen Unternehmen Forsyths für die Brennerei maßgeschneiderten Kupferstills.

Ihr Gewinn: Der herausragende St. Kilian Exceptional – ex Mugi Shochu in der 0,5l-Flasche im Wert von 190 Euro

Der St. Kilian Exceptional Ex Mugi Shochu ist ein streng limitierter Single Malt Whisky, der in einer Auflage von nur 400 Flaschen erschienen ist. Das Besondere an dieser exklusiven Abfüllung ist ihre Vollreifung in seltenen ex-Mugi Shochu Fässern aus Japan, in denen zuvor traditioneller japanischer Gersten-Branntwein gelagert wurde.

Fassart: Vollreifung über 6 Jahre in ex-Mugi Shochu Fässern (japanischer Gersten-Shochu).

Alkoholgehalt: Kräftige 55,5 % Vol., abgefüllt in Fassstärke (Cask Strength).

Produktreihe: Teil der exklusiven Exceptional Range (Single Cask Raritäten)

Tasting Notes:

Aussehen

Helles Gold.



Aroma

Betörende Noten von reifer Birne, gelbem Apfel, Sternenfrucht und einem Hauch Aprikose verschmelzen harmonisch mit zarter Vanille und feinem Blütenhonig, während sanft-würzige Eiche und ein Anflug von Toffee ein warmes, einladendes und vielschichtiges Bouquet schaffen.



Geschmack

Die saftige Süße von reifer Birne, knackigem Apfel und Aprikose entfaltet sich am Gaumen, begleitet von angenehm wärmender Eichenwürze und einer Prise schwarzen Pfeffers, während cremige Vanille, Karamell und feiner Blütenhonig das ausgewogene Mundgefühl harmonisch abrunden.



Nachklang

Wärmende Anklänge von Fruchtmarmelade, Vanillecreme und dunklem Toffee klingen lang und elegant aus, getragen von sanft trockenen Eichennoten und einer feinen Spur bittersüßer Fruchtschale.

Ein handwerklich präziser, vielschichtiger Whisky, der Finesse und florale Leichtigkeit perfekt balanciert.

Und so gewinnen Sie den St. Kilian Exceptional – ex Mugi Shochu in der 0,5l-Flasche im Wert von 190 Euro

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Aus welchem Land stammt das Fass, in dem der St. Kilian Exceptional – ex Mugi Shochu sechs Jahre lang reifen konnte?

A: aus Griechenland

B: aus Japan

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „St. Kilian“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 14. Juni 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner der Preise und geben sie am 15. Juni 2026 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner St. Kilian Distillers versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „St. Kilian“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 14. Juni 2026, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 15. Juni 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und den St. Kilian Distillers sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von den St. Kilian Distillers versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team