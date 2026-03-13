St. Kilian bringt zum St. Patrick’s Day Irish Style Single Malt Einzelfassabfüllung

Für den St. Patrick’s Day am 17. März, also am kommenden Dienstag, hat man sich bei den St. Kilian Distillers etwas Besonderes einfallen lassen – nämlich auch deshalb, weil genau an diesem Tag vor 10 Jahren, am 17. März 2016, in der Destillerie in Rüdenau die Whiskyproduktion startete (unseren herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum).

Der St. Kilian St. Patrick’s Day Edition 2026, ein Irish Style Single Malt Whisky, ist eine aus 100% Pilsner Malz destillierte Single Cask Abfüllung, die mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt und auf 398 Flaschen limitiert ist. Die 0,5l-Flasche von ihm kostet 49,90 Euro und kann hier bestellt werden.

Dies ist die offizielle Info dazu – samt den ausführlichen Tasting Notes:

Happy St. Patrick’s Day! Entdecken Sie unsere Jubiläumsabfüllung

Mit einer besonderen Einzelfassabfüllung feiert St. Kilian den wichtigsten nationalen Feiertag Irlands auf genussvolle Weise. Destilliert aus einer Maische aus 100 % Pilsner Malz und bei vollem Reflux-Condenser in der Spirit-Pot-Still, gelangten ausschließlich die feinsten, leichtflüchtigen Aromen in den New Make. Sieben Jahre Reifung in einem zuvor unbelegten 190-Liter-Barrel aus amerikanischer Weißeiche verleiht diesem Single Malt eine harmonische Balance aus üppiger Frucht, cremiger Vanille, feinem Butterscotch und markanten Eichentönen. Das Ergebnis ist ein charaktervoller Irish Style Whisky – ein genussvoller Gruß vom Schutzpatron der Franken an den Schutzpatron der Iren.

✓ Single Malt Whisky – 46,0 % vol – 0,5 l

✓ Nicht kühlfiltriert & keine Farbstoffe

✓ Hergestellt aus 100 % reinem Gerstenmalz

✓ Zweifach destilliert in unseren traditionellen Kupfer-Pot-Still-Brennblasen bei vollem Reflux-Condenser

✓ Sieben Jahre gereift in einem zuvor unbelegten 190 l Barrel aus amerikanischer Weißeiche (#3261)

✓ Limitiert auf 398 Flaschen (0,5 Liter)

Tasting Notes:

Aussehen: Strahlend leuchtender Bernstein mit warmer, goldener Tiefe.

Aroma: Die üppige Frucht reifer Birnen, saftiger Aprikosen und Pfirsiche entfaltet sich zusammen mit intensiver Vanille, Toffee und Butterscotch, während im Hintergrund gerösteter Krokant und elegante Eichentöne mitschwingen.

Geschmack: Reife gelbe Früchte, darunter Aprikosen, Birnen und Pfirsiche, verbinden sich am Gaumen harmonisch mit Vanillecreme, zartem Butterscotch und einem Hauch Blütenhonig, während wärmende Eiche und gerösteter Krokant für würzige Tiefe und ausgewogene Balance sorgen.

Nachklang: Cremige Fruchtnoten, feine Vanille, zartes Butterscotch und dunkles Karamell klingen lange nach, getragen von wärmender Holzwürze, dezent trockener Eiche und einem Hauch Krokant.