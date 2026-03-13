Mit 20 Jahren trägt die Einzelfassabfüllung aus Glen Scotia, die deinwhisky.de zum zehnjährigen Jubiläum des Unternehmens soeben veröffentlicht hat, ein schönes Alter. Es bewirkt, so der Abfüller, eine elegante Einbindung des im Destillat sehr kräftigen Rauches in das geschmackliche Gesamtbild.

Für das Alter von 20 Jahren hat das Bottling, das auf 123 Flaschen limitiert ist, noch eine ansehnliche Stärke: Der Whisky kam unfiltriert und ungefärbt mit 59,6% vol. Alkoholstärke in die Flasche.

Mehr über den Glen Scotia 20yo zum Jubiläum von deinwhisky.de und wie Sie ihn erhalten können, nachfolgend:

10 Jahre deinwhisky.de: Exklusive Jubiläumsabfüllung – Glen Scotia 20 Jahre

Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens veröffentlicht der deutsche Online-Fachhändler deinwhisky.de eine exklusive Einzelfassabfüllung aus der traditionsreichen Campbeltown-Brennerei Glen Scotia. Der Single Malt wurde im Jahr 2005 destilliert, reifte 20 Jahre lang in einem 1st Fill Bourbon Barrel und wurde im Jahr 2025 in natürlicher Fassstärke von 59,6 % vol. abgefüllt.



Die Abfüllung ist streng limitiert und umfasst lediglich 123 Flaschen weltweit.

Besonders interessant ist die stilistische Ausrichtung des Destillats: Der Whisky wurde ursprünglich aus heavily peated barley gebrannt. Durch die lange Reifezeit hat sich der Rauch jedoch elegant in das Gesamtbild integriert und tritt heute deutlich feiner und harmonischer auf, während fruchtige und süße Fassnoten stärker zur Geltung kommen.



Im Aroma zeigen sich feiner Torfrauch, brauner Zucker, Vanille und Marzipan, begleitet von hellen Fruchtnoten und gegrillten Pfirsichen, die an Frucht vom Lagerfeuer erinnern. Am Gaumen verbinden sich diese Eindrücke mit würziger Eiche und dezenten Kräuteranklängen zu einem vielschichtigen und ausgewogenen Campbeltown Single Malt.



Mit dieser Jubiläumsabfüllung unterstreicht deinwhisky.de einmal mehr seinen Anspruch, außergewöhnliche Einzelfässer für Whiskyenthusiasten auszuwählen und zugänglich zu machen. Die limitierte Glen Scotia Abfüllung zeigt eindrucksvoll die Qualität und das Reifepotenzial der traditionsreichen Campbeltown-Destillerie.



Die exklusive Jubiläumsabfüllung ist ab sofort über deinwhisky.de erhältlich.



Im Laufe des Jubiläumsjahres dürfen sich Whiskyfreunde auf weitere exklusive und sorgfältig ausgewählte Abfüllungen freuen, die das 10-jährige Bestehen begleiten und die Handschrift von deinwhisky.de auf unterschiedliche Weise widerspiegeln werden.

Die Abfüllung gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de unter: https://www.deinwhisky.de/exklusiv/

Über deinwhisky.de

deinwhisky.de ist ein unabhängiger deutscher Online-Whiskyhändler, der 2016 gegründet wurde. Der Fokus liegt auf sorgfältig kuratierten Single Malts, limitierten Abfüllungen und exklusiven Einzelfässern in enger Zusammenarbeit mit ausgewählten Brennereien und unabhängigen Abfüllern. Mit Leidenschaft für Qualität, Transparenz und authentischen Genuss richtet sich deinwhisky.de gleichermaßen an Kenner wie an neugierige Entdecker außergewöhnlicher Whiskys.