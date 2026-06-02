Highland Park präsentiert „Light of Orkney“, exklusiv für den Travel Retail

Highland Park stellt mit „Light of Orkney“ einen neuen, exklusiv im Travel Retail erhältlichen Single Malt Whisky vor. Dieser ist zugleich mit seinen 11 Jahren der jüngster Whisky im Sortiment der Brennerei von den Orkneyinseln. Highland Park Light of Orkney reifte diese 11 Jahre in einer Kombination aus Sherry-vorbelegten Fässern aus amerikanischer und europäischer Eiche, Bourbonfässern sowie ausgewählten Refill-Fässern. Die Abfüllung wird derzeit weltweit an den Verkaufsstellen des Travel Retail zu einem Preis von 55 US-Dollar (£44) eingeführt.

Highland Park beschreibt das Geschmacksprofil als eine ausgewogene Balance aus karamellisierter Süße, frischen Zitrusnoten und einem zarten, blumigen Rauch, der vom heidehaltigen Torf der Orkney-Inseln herrührt. Zu den geschmacklichen Nuancen zählen schottisches „Tablet“ (eine Art Fudge), Ingwer, Zimt, Himbeere sowie blumiger Torfrauch.

Kasper Andersen, Regional Managing Director für Westeuropa und Global Travel Retail bei Highland Park Eigentümer Edrington, erklärte:

“Light of Orkney is a great place for travel retail consumers to start exploring Highland Park’s signature sweet-smoky flavour.” Andersen added: “The whisky has been introduced to anchor the travel retail range and will play a key role in strengthening Highland Park’s travel retail portfolio by supporting consumer trade-up as well as appealing to several different shopper missions.” “We’re confident that the accessible price point and flavour profile of the whisky will encourage trial and recruitment into Highland Park.”

Die Markteinführung wird das ganze Jahr über durch gezielte Verkaufsförderungsaktionen am Point of Sale begleitet.