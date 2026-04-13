Serge verkostet: Ein Trio Highland Park
Eine weitere Highland Park Session auf Whiskyfun, heute mit drei Single Cask Bottlings aus der Orkney-Destillerie
Schon wieder Highland Park!
Nach den drei ausführlichen Sessions Ende Februar und dem Duo Ende März, deren Verkostung nicht länger warten konnte, erscheint heute auf Whiskyfun eine weitere Session mit Malts der Orkney-Destillerie. Die drei Single Cask Bottlings und ihre Bewertungen:
|Highland Park 19 yo 2006/2025 (59.8%, Signatory Vintage for World of Whisky by Waldhaus, 1st fill palo cortado finish, cask #4563, 250 bottles)
|89
|Highland Park 14 yo (63.8%, OB, Distillery Exclusive, refill butt, cask #6571, 638 bottles, +/-2022)
|83
|Highland Park 20 yo 2003/2024 (54.5%, Scotch Malt Whisky Society, The Beach Beckons, #4.384)
|84
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