Stirling Distillery gibt Veröffentlichungstermin ihres ersten Single Malts bekannt

Die Stirling Distillery, Schottlands kleinste Whiskybrennerei, kündigt, nachdem bereits Bottlings von gesourctem Whisky erschienen, für den Juni 2027 die erste Abfüllung ihres eigenen Single Malts an. Dieses auf lediglich 320 Flaschen limitiertes Bottlings erscheint zusätzlich zur Kollektion „VI Casks for King James“ (die Reihe stellten wir Ihnen hier vor). Die Abonnenten dieser Serie haben hier allerdings ein Vorkaufs-Recht. Für alle anderen Interessierten gibt es eine Warteliste.

Cameron McCann, Mitbegründer der Stirling Distillery, kommentierte die Ankündigung so:

“This is a moment we have been working towards since we founded the distillery in 2019. Single malt has always been at the heart of what June and I set out to do. With only 320 bottles in our first release, it will be genuinely rare, and we want those who have supported us from the beginning to be first in line.”

Weitere Informationen zur Brennerei und zum King James Cask Club der Stirling Distillery finden Sie unter www.stirlingdistillery.com.