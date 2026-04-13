Nikka’s neuer Blended Whisky Nikka Frontier, den es bei unserem heute endenden Gewinnspiel als Preis erhältlich war, erreicht nun den Handel in Deutschland. Der Lighly Peated Blended Whisky erscheint in einer schlichten 500-ml-Flasche, und ist mit 48 % Vol. abgefüllt. Nikka Frontier erreicht den Handel in Deutschland mit einer UVP von 24,99 €, mehr zu diesem Bottling, dass seit 2024 auf dem japanischen Markt erhältlich ist, in der Aussendung, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

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Nikka-Neuland betreten: Frontier startet auf dem deutschen Markt

Stuhr, 13.04.2026 Nach dem erfolgreichen Launch auf dem japanischen Markt im Jahr 2024 ist Nikka Frontier ab heute auch in Deutschland verfügbar. Herzstück des zugänglichen Blended Whiskys ist getorfter Single Malt aus Yoichi, Nikkas erster Brennerei.

Nikka Frontier wurde erstmals 2024 in Japan eingeführt, als Nikka Whisky sein 90-jähriges Jubiläum feierte. Entwickelt als Hommage an den Pioniergeist des Firmengründers Masataka Taketsuru, verkörpert der Blended Whisky eine Rückkehr zu Nikkas Wurzeln und symbolisiert zugleich das Engagement des Unternehmens, jenes Vermächtnis fortzuführen, das die japanische Whiskyindustrie maßgeblich prägte.

Masataka Taketsuru reiste 1918 als junger Mann nach Schottland, um die Kunst der Whiskyherstellung zu erlernen. Nach seiner Rückkehr verband er das in Schottland erworbene Wissen mit japanischer Handwerkskunst und legte damit den Grundstein für die authentische Whiskyproduktion in Japan. Seine Leidenschaft und sein unerschütterliches Streben nach Perfektion bilden bis heute das Herzstück der DNA von Nikka und treiben die Herstellung von Whiskys voran, die weltweit begeistern.

Rauchig, samtig, fruchtig und erschwinglich

Nikka Frontier ist ein Blended Whisky, der auf getorften Single Malt der ersten Nikka-Destillerie Yoichi baut. Mit einem Gesamtanteil von über 51 % verschiedener Malt Whiskys bringt Frontier vollmundige Malznoten, marmeladige Früchte und angenehme Rauchnoten ins Glas, die in einem torfigen Nachklang münden.

Der erhöhte Alkoholgehalt von 48 % vol. sowie der Verzicht auf Kältefiltration verstärken die Komplexität des Blended Whiskys, während hauseigene Coffey-Grain-Komponenten seinen Gesamtcharakter harmonisch abrunden. Das Resultat: Ein aromatisch wie preislich zugänglicher Standard, der die Tür ins „Nikkaversum“ öffnet. Nikka Frontier kann pur, auf Eis, als Highball oder in einfachen Cocktails genossen werden.

Design im Einklang mit den Wurzeln

Die schlichte 500-ml-Flasche wurde speziell entworfen, um das Nikka-Selbstbewusstsein zu verkörpern und den Whisky ins Zentrum zu rücken. Der aufgedruckte Buchstabe N stammt aus dem Nikka-Logo und symbolisiert ebenso wie das Emblem auf der Kapsel die Fortführung des Gründergeistes.

Das Reliefmotiv auf der Rückseite zeigt eine traditionelle japanische „Shimenawa“. Dieses heilige Reisstrohband wird am Eingang von Schreinen angebracht – und verweist auf Taketsurus familiäre Wurzeln im Sake-Brauen. Wie Sake-Brauer setzt auch Nikka die Tradition fort, „Shimenawa“ über den Brennblasen anzubringen, um Sicherheit und Qualität zu wünschen.

Auf einen Blick:

Nikka Frontier – Lightly Peated

Blended Whisky

Herkunft: Japan

48% vol.

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

UVP: 24,99€

Über Nikka Whisky

Masataka Taketsuru, 1894 in eine Sake-Brauerfamilie hineingeboren, gilt als Vater des japanischen Whiskys. Nach seiner Ausbildung zum Chemiker begann er bei Settsu Shuzo zu arbeiten, die ihn 1918 nach Schottland entsandten. Dort entwickelte er seine Leidenschaft für Whisky und widmete diesem fortan sein Leben. 1934 gründete er auf Hokkaidō die erste Nikka-Destillerie, Yoichi. Der wachsende Erfolg ermöglichte 1969 die Eröffnung einer zweiten Destillerie nahe Sendai: Miyagikyo. Bis heute produziert Nikka Whisky die gesamte Range an japanischen Whiskys und Spirituosen hauptsächlich in diesen beiden Destillerien.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 50 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.