Neu bei Kirsch Import: Gordon & MacPhail’s Spirit of Scotland, Signatory Ballechin Single Casks, Coleburn Deluxe 30 yo, ein Ü-30-Trio von Murray McDavid und Turntable x Amrut

Der Dienstag in der laufenden Woche bildet keine Ausnahme; auch heute können wir Ihnen die Whisky-Neuheiten des Importeurs und Distributors Kirsch Import präsentieren. Alle Beschreibungen und Details zu den 14 neuen Bottlings finden Sie wie immer im nachfolgenden Info-Text, den wir von Kirsch Import erhalten haben:





Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Purismus statt Prestige:

Gordon & MacPhail mit neuen Spirit of Scotland

Wenn Gordon & MacPhail authentische Single Casks preislich zugänglich macht, nennt sich das: Spirit of Scotland. In der Neuauflage der Reihe treffen Genießer auf ehrliche, in Fassstärke abgefüllte Whiskys ohne Prestige-Aufschlag. Stattdessen steht Purismus im Vordergrund: mit Fokus auf Brennereicharakter, klassische Fassarten und Trinkfreude.

Den Anfang machen sechs Speyside- und Highland-Malts aus Sherry- und Bourbonfässern. Mit den beiden Glen Grant 2015/2026 aus Schwesterfässern und dem 12-jährigen Glen Grant 2013/2026 ist gleich dreimal einer der weltweit meistverkauften Single Malts vertreten.

Selten unabhängig anzutreffen, ist der von Beeren, Vanille und Pfeffer geprägte Glen Moray 2013/2026 – vor allem für eine UVP von 64,90€. Sogar generell selten anzutreffen ist der Allt-A-Bhainne 2016/2026. Nach Bourbonreifung hat er Marshmallows, Mandarinen und geröstete Mandeln im Gepäck.

Glen Grant 2015/2026

10 y.o.

1st Fill Sherry Hogshead #5846

G&M Spirit of Scotland

Alkoholgehalt: 58.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Wahre Genusskultur zeigt sich oft in der bewussten Wahl von außergewöhnlichen Tropfen, die den Moment prägen. Der Glen Grant 2015/2026 – 10 Jahre alt – aus einem First Fill Sherry Cask ist ein solcher Whisky, der mit seiner intensiven Aromenkonzentration und der limitierten Verfügbarkeit von nur 286 Flaschen weltweit besticht. Seine tiefen Sherrynoten und die kraftvolle Fassstärke machen ihn zu einem besonderen Erlebnis für Kenner.

Die Kunst der Selektion durch Gordon & MacPhail

Dieser Glen Grant ist das Ergebnis einer präzisen Fassauswahl durch Stuart Urquhart für die renommierte Serie „Spirit of Scotland“. Zehn Jahre lang reifte der Single Malt in einem First Fill Sherry Hogshead, bevor er im Jahr 2026 in seiner reinsten Form vom unabhängigen Abfüller James Gordon & Co. Ltd. präsentiert wurde. Mit einer strikten Limitierung auf lediglich 286 Flaschen weltweit dokumentiert dieser Whisky einen unwiederholbaren Moment schottischer Destillierkunst, der ohne Kühlfiltration und in natürlicher Farbe bewahrt wurde.

Ein herbstliches Panorama in Terracotta

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem tiefen Terracotta-Ton, der gänzlich ohne den Einsatz von Farbstoffen aus der intensiven Interaktion mit dem europäischen Eichenholz resultiert. Die Nase wird sogleich von warmen Gewürzen, frischen Clementinen-Zesten und einem Hauch Kakaopulver umspielt. Am Gaumen entfaltet die beachtliche Fassstärke von 58,4 % vol. eine dichte, ölige Textur aus Sultaninen und gebackenem Apfel, die in ein langanhaltendes Finale aus cremigem Toffee und dunklen Waldfrüchten übergeht.

Intensiver Genuss für Kenner der Fassstärke

Diese Abfüllung richtet sich an anspruchsvolle Genießer, die die unverfälschte Kraft eines Cask Strength Whiskys zu schätzen wissen. Aufgrund der hohen aromatischen Konzentration empfiehlt es sich, den Tropfen zunächst pur zu verkosten und anschließend behutsam mit wenigen Tropfen weichem Quellwasser zu verdünnen, um die komplexen Noten von Fruchtkuchen und Würze vollständig zu entfalten. Das klassische, weiß-goldene Label-Design mit dem markanten Adler-Emblem unterstreicht dabei den kuratorischen Anspruch dieses exklusiven Sammlerstücks.

Glen Grant 2015/2026

10 y.o.

1st Fill Sherry Cask #5841

G&M Spirit of Scotland

Alkoholgehalt: 59% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Glen Grant 2013/2026

12 y.o.

1st Fill Sherry Hogshead #10026

G&M Spirit of Scotland

Alkoholgehalt: 58.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Es gibt Whiskys, die den klassischen Stil einer Region repräsentieren, und es gibt jene seltenen Einzelfassabfüllungen, die einen flüchtigen Moment der Vollendung einfangen. Dieser Glen Grant aus dem Hause Gordon & MacPhail gehört zweifellos zur zweiten Kategorie – ein Destillat, das durch die langjährige Ruhe im Holz eine ganz eigene, tiefgründige Geschichte erzählt.

Speyside-Tradition trifft auf meisterhafte Fassauswahl

Im Jahr 2013 destilliert, reifte dieser Single Malt für zwölf Jahre in den kühlen Lagerhäusern der Speyside. Die Wahl fiel auf ein erstbelegtes First Fill Sherry Hogshead, welches dem Brand über ein Jahrzehnt hinweg seine natürliche, mahagonifarbene Tiefe und eine komplexe Struktur verlieh. Abgefüllt wurde diese Rarität im Jahr 2026 unter der renommierten „Spirit of Scotland“-Serie, wobei Stuart Urquhart persönlich die Auswahl dieses spezifischen Fasses traf, um den unverfälschten Charakter der Destillerie zu betonen.

Ein Spiel aus dunklen Früchten und feiner Würze

Mit einer beeindruckenden Fassstärke von 58,9 % Vol. präsentiert sich der Whisky unverkürzt und nicht kühlgefiltert im Glas. In der Nase entfalten sich sofort duftende Rosinenaromen, die von der feinen Schärfe des Ingwers und der Aromatik roter Äpfel begleitet werden. Am Gaumen zeigt er seine volle Konzentration: Lebhafte Noten von gedünstetem Obst verschmelzen mit schwarzer Johannisbeerkonfitüre und einem dezenten Anklang von Kaffeebohnen, bevor ein langanhaltendes, würziges Finale mit Nuancen von Orangenschale den Geschmack abrundet.

Exklusiver Genuss für den besonderen Moment

Diese Abfüllung ist eine ausdrückliche Empfehlung für Kenner, welche die Intensität einer handwerklich präzisen Sherryreifung schätzen. Da weltweit lediglich 293 Flaschen existieren, ist jeder Schluck ein exklusives Erlebnis, das man idealerweise pur genießt, um die aromatische Komplexität vollständig zu würdigen. Das elegante Label mit dem goldenen Adler unterstreicht den kuratierten Charakter dieses Single Malts, der als besonderer Solist im Glas den Abend verschönert.

Glen Moray 2013/2026

12 y.o.

1st Fill Sherry Hogshead #2848

G&M Spirit of Scotland

Alkoholgehalt: 60.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Wenn exzellenter Geschmack auf zeitlose Klasse trifft, entsteht ein Destillat, das die Essenz seiner Heimat in jeder Nuance einfängt. Dieser Glen Moray aus der renommierten „Spirit of Scotland“-Serie ist eine Momentaufnahme handwerklicher Perfektion, die zwölf Jahre lang in der Stille des Lagers ihrer Vollendung entgegenging.

Die Kunst der Auswahl im First Fill Sherry Hogshead

Im Herzen der Speyside destilliert, verdankt dieser Single Malt seinen tiefgründigen Charakter der Expertise des Traditionshauses Gordon & MacPhail. Die Reifung erfolgte seit 2013 über zwölf Jahre in einem erstbefüllten Sherry Hogshead mit der Nummer 2848, welches von Stuart Urquhart persönlich für diese Abfüllung selektiert wurde. Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 306 Flaschen bleibt dieser Tropfen ein seltenes Zeugnis schottischer Brennkunst, das im Jahr 2026 den Weg in die Flasche fand.

Ein komplexes Spiel aus dunklen Beeren und pfeffriger Würze

In einem intensiven Rostbraun schimmert die Flüssigkeit in der klaren Flasche, deren weißes Etikett von einem markanten goldenen Adler-Motiv gekrönt wird. Das Bouquet offenbart finessenreiche Aromen von Sevilla-Orangenschale, gerösteten Haselnüssen und schwarzer Johannisbeere. Am Gaumen entfaltet die beeindruckende Fassstärke von 60,4 % Vol. ein vollmundiges Profil aus süßen Beeren, Vanille und Morello-Kirschen, das in einem langanhaltenden, würzigen Finale mit schwarzem Pfeffer gipfelt.

Unverfälschter Genuss für Kenner und Sammler

Da dieser Whisky weder kühlgefiltert noch gefärbt wurde, präsentiert er sich in seiner ursprünglichsten und kraftvollsten Form. Er empfiehlt sich besonders für den bewussten Genuss pur, wobei wenige Tropfen Wasser die dichte Struktur aufbrechen und weitere aromatische Ebenen freilegen können. Für Liebhaber charakterstarker Single Cask Abfüllungen, die Wert auf handwerkliche Integrität legen, ist diese Rarität eine erstklassige Empfehlung.

Allt-A-Bhainne 2016/2026

9 y.o.

Refill Bourbon Barrel #1031758

G&M Spirit of Scotland

Alkoholgehalt: 64.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Aberfeldy 2011/2026

14 y.o.

1st Fill Sherry Butt #7791

G&M Spirit of Scotland

Alkoholgehalt: 61.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Wenn gemälzte Gerste und ein Sherryfass über vierzehn Jahre hinweg im schottischen Hochland reifen, entsteht ein Whisky, der Geduld und Handwerk in jedem Schluck spürbar macht. Dieser Aberfeldy aus dem Jahr 2011 ist ein solches Destillat – ein Beweis dafür, wie ein einzelnes Fass eine ganze Region prägen kann.

Ein Highland-Whisky mit spanischer Seele

Die Aberfeldy Distillery, seit jeher für ihre ausgewogenen und charaktervollen Single Malts bekannt, lieferte die Basis für diesen Tropfen. Unter der Obhut von Gordon & MacPhail reifte er in einem First Fill Sherry Butt, einem Fass, das zuvor bereits spanischen Sherry beherbergte und nun seine Aromen an den schottischen Whisky weitergab. Die Kombination aus kontinentalem Klima und der intensiven Sherry-Note verleiht diesem Single Malt eine besondere Tiefe – eine von nur 565 Flaschen, die ohne Kältefiltration und ohne Farbstoffe bei kräftigen 61,1 % vol. abgefüllt wurden.

Mahagoni im Glas, Fruchtkuchen in der Nase

Die Farbe dieses Whiskys ist ein tiefes Mahagoni, das bereits die aromatische Dichte erahnen lässt. In der Nase entfalten sich opulente Noten von Fruchtkuchen und cremigem Fudge, begleitet von einer subtilen Würze von Zimt und einem Hauch Bienenwachs. Am Gaumen zeigt sich die volle Kraft des Sherry-Einflusses: Gedünstete Pflaumen und intensive Orangenmarmelade treffen auf die prägnante Schärfe von schwarzem Pfeffer. Der Abgang ist lang anhaltend, mit roten Beeren und der süßen Note von Sultaninen.

Ein Whisky für besondere Momente

Dieser Aberfeldy ist ein Whisky für Kenner, die die unverfälschte Intensität einer Fassstärke-Abfüllung zu schätzen wissen. Pur genossen, entfaltet er seine ganze Komplexität – ein paar Tropfen Wasser können jedoch helfen, die vielschichtigen Aromen hinter der hohen Alkoholstärke noch weiter zu entfalten. Ideal für genussvolle Abende, in denen Sie sich bewusst Zeit für ein Glas nehmen möchten. Ein Tropfen, der nicht nur das Glas füllt, sondern auch den Moment prägt.

Torf trifft Bittersüße, Würze & Frucht:

Drei Blickwinkel auf Ballechin

Intensiven, charaktervollen Single Malt gesucht? Ballechin gefunden! Hier trifft mit mindestens 50 ppm gedarrtes Malz auf handwerkliche Produktion und Fassvielfalt. Den Beweis treten drei fassstarke Single Casks mit süßer sowie ganz ohne Vorbelegung an.

Ballechin 2013/2026

12 y.o.

1st Fill Grand Marnier Hogshead #201

Sig CS

Alkoholgehalt: 58.8% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Wenn exzellenter Geschmack auf zeitlose Klasse trifft, entsteht eine Symbiose, die weit über das Gewöhnliche hinausgeht. In diesem Fall begegnen sich der archaische Torfrauch der schottischen Highlands und die raffinierte Süße französischer Likörtradition in einer Weise, die den Moment des Genießens entschleunigt und den Fokus ganz auf das Glas lenkt.

Handwerkliche Präzision aus dem Pocket Glen

Ballechin, die intensiv getorfte Linie der traditionsreichen Destillerie Edradour, verkörpert die handwerkliche Seite Schottlands in ihrer reinsten Form. Dieser Single Malt wurde am 9. März 2013 destilliert und reifte über zwölf Jahre, bis er am 18. Februar 2026 von Signatory Vintage in die renommierte Cask Strength Collection aufgenommen wurde. Seine besondere Komplexität verdankt er der Reifung im Hogshead und einem entscheidenden Finish im 1st Fill Grand Marnier Hogshead. Aus dem Einzelfass mit der Nummer 201 konnten lediglich 354 Flaschen gewonnen werden, was den exklusiven Charakter dieser Abfüllung unterstreicht.

Ein Wechselspiel aus Torfrauch und Zitrusfrüchten

Mit einem Phenolgehalt von 50 ppm zeigt sich dieser Ballechin bereits im Duft als kraftvoller Charakter, bei dem sich intensiver Rauch mit getrockneten Früchten und frischen Orangenzesten vermählt. Im Glas schimmert die Flüssigkeit in einem natürlichen Ockerton, der ganz ohne Farbstoffe auskommt. Am Gaumen entfaltet die Fassstärke von 58,8 % vol. eine beeindruckende Präsenz: Mächtige Rauchnoten treffen auf eine feine Süße von Orangenlikör, begleitet von würziger Eiche und einem Hauch Lakritz, bevor ein mittellanger, rauchig-fruchtiger Nachklang das Erlebnis vollendet.

Kraftvoller Solist für anspruchsvolle Genießer

Dieser Highland Single Malt ist eine Entdeckung für Kenner, die eine Vorliebe für stark getorfte Destillate mit einer fruchtigen Eleganz teilen. Da der Whisky nicht kühlgefiltert wurde, bleibt sein ursprüngliches Aromenprofil vollständig erhalten. Wir empfehlen, diesen Tropfen pur zu verkosten oder ihn mit wenigen Tropfen stillem Wasser behutsam zu öffnen, um die vielschichtigen Nuancen des Grand-Marnier-Einflusses freizulegen. Die hochwertige Präsentation in der schwarzen Tube mit orangefarbenen Akzenten spiegelt die ästhetische Verbindung von Rauch und Frucht auch optisch wider.

Ballechin 2008/2026

17 y.o.

1st Fill Virgin Oak Hogshead #245 – Sig CS

Alkoholgehalt: 61.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Die Wahl des Fasses entscheidet oft darüber, welchen Weg ein Destillat einschlägt – in diesem Fall führt sie direkt in die Tiefen einer ungewöhnlichen Symbiose aus unberührtem Holz und intensivem Rauch. Ein 17 Jahre gereifter Ballechin ist eine Seltenheit, die zeigt, wie Zeit und das richtige Gebälk die raue Seele der Highlands formen können. Es ist ein Moment der Ruhe, eingefangen in einem Glas, das die Geschichte einer fast zwei Jahrzehnte währenden Reifung erzählt.

Handwerkskunst aus den Highlands im Virgin Oak Hogshead

In der Destillerie Edradour entsteht unter dem Namen Ballechin ein besonders charaktervoller, stark getorfter Single Malt. Dieser Tropfen aus dem Jahr 2008 verbrachte seine gesamte Reifezeit in einem 1st Fill Virgin Oak Hogshead mit der Nummer 245. Die Abfüllung durch Signatory Vintage in der renommierten Cask Strength Collection garantiert ein unverfälschtes Geschmackserlebnis, das ohne Kältefiltration oder Farbstoffe auskommt. Mit einer limitierten Anzahl von nur 282 Flaschen unterstreicht dieses Single Cask seinen Status als besonderes Fundstück für Kenner.

Ein Spiel aus Torfrauch und frischer Eichenwürze

In der Nase entfaltet sich das ockerfarbene Destillat zunächst mit einem markanten Rauch, der elegant von einer fruchtigen Süße, Zitrusnoten sowie Nuancen von Vanille und Kokos begleitet wird. Am Gaumen zeigt sich die Kraft der 61,1 % Vol. in einer komplexen Struktur: Intensiver Rauch trifft auf eine malzige Basis, die von süß-würzigem Toffee und einer feinen Fruchtigkeit getragen wird. Das Finale ist langanhaltend und trocken, geprägt von der Intensität der jungen Eiche und einem letzten Gruß von rauchiger Würze.

Ein intensives Erlebnis für Kenner rauchiger Profile

Dieser Single Malt richtet sich an Genießer, die das Zusammenspiel von hohem Alkoholgehalt und tiefgreifender Aromatik schätzen. Aufgrund seiner Fassstärke empfiehlt es sich, mit wenigen Tropfen Wasser zu experimentieren, um die vielschichtigen Ebenen der 17-jährigen Reifung und den Einfluss des Virgin Oak Hogsheads zu erkunden. Präsentiert in einer markanten, zylindrischen Metalldose, ist dieser Ballechin eine Einladung, die rauchige Seite der Highlands in ihrer reinsten und kraftvollsten Form zu entdecken.

Ballechin 2008/2026

17 y.o.

1st Fill Ruby Port Hogshead #181

Sig CS

Alkoholgehalt: 58.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Manchmal braucht es keinen besonderen Anlass, sondern nur den richtigen Whisky, um einen Abend zu veredeln. Der Ballechin 2008/2026 aus der Cask Strength Collection von Signatory Vintage ist genau solch ein Tropfen, der mit seinem intensiven Charakter und seiner limitierten Verfügbarkeit von nur 227 Flaschen ein besonderes Erlebnis verspricht.

Die Symbiose aus Highland-Rauch und Ruby Port

Ballechin, die stark getorfte Linie der traditionsreichen Destillerie Edradour, steht für eine handwerkliche Präzision, die wenig dem Zufall überlässt. Dieser Single Malt aus dem Destillationsjahr 2008 verbrachte seine gesamte Reifezeit in einem 1st Fill Ruby Port Hogshead. Der renommierte unabhängige Abfüller Signatory Vintage hat diesen Schatz für seine Cask Strength Collection ausgewählt und am 18. Februar 2026 in natürlicher Farbe, ohne Kältefiltration und mit einer beeindruckenden Intensität abgefüllt.

Ein ockerfarbenes Spiel aus Beeren und BBQ-Aromen

In der Nase begegnen sich intensive dunkle Beeren und Kirschen mit einem präsenten, aber elegant eingebundenen Torfrauch, der von Nuancen von Honig und Nüssen flankiert wird. Am Gaumen entfaltet die Fassstärke von 58,9% Vol. eine enorme Kraft, die Noten von Brombeeren und Walnüssen mit einer fast fleischigen BBQ-Süße kombiniert. Der Nachhall bleibt außergewöhnlich lange präsent und verabschiedet sich mit feinen Nuancen von dunkler Schokolade und einer würzigen, süßen Eichennote, die den Charakter des Ruby Port widerspiegelt.

Charakterstarker Genuss für Kenner rauchiger Profile

Dieser Single Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Liebhaber, die das Zusammenspiel von schwerem Rauch und intensiver Weinfrucht schätzen. Aufgrund der hohen Konzentration empfiehlt sich die Verkostung in einem Stielglas, idealerweise pur oder mit wenigen Tropfen Wasser, um die vielschichtigen Ebenen des Destillats behutsam zu erkunden. Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 227 Flaschen ist dieses Unikat ein markantes Sammlerstück, das die Brücke zwischen schottischer Wildheit und südeuropäischer Finesse schlägt.

So alt wie günstig:

30 y.o. Blended Scotch aus dem Coleburn-Warehouse

In einer gut sortierten Sammlung verdient dieser Coleburn Deluxe aus der Mission Gold Serie einen festen Platz, denn er verkörpert die seltene Gabe, Zeit in flüssiges Gold zu verwandeln. Nach drei Jahrzehnten der Reifung präsentiert sich dieser Blended Scotch als ein eindrucksvolles Zeugnis geduldiger Handwerkskunst und der kuratorischen Exzellenz des unabhängigen Abfüllers Murray McDavid.

Coleburn Deluxe 30 y.o. Blended Scotch Whisky

Oloroso Sherry Butt Finish

Murray McDavid

Alkoholgehalt: 44.6% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Die Kunst der Reifung im Coleburn-Warehouse

Dieser außergewöhnliche „Deluxe Blend“ ist eine Komposition aus charakterstarken Single Malts der Speyside und der Highlands, die durch seidigen Single Grain aus den Lowlands abgerundet wurden. Seine Vollendung fand dieses Ensemble in den traditionellen Lagerhäusern der Coleburn Distillery, wo es in einem authentischen Oloroso Sherry Butt (Cask #19) veredelt wurde. Die Verwendung eines solchen Fasses mit seinen massiven Dauben ermöglichte über 30 Jahre hinweg eine besonders schonende und tiefe Vermählung des Destillats mit der europäischen Eiche, bevor es im Jahr 2024 in einer limitierten Auflage von nur 397 Flaschen abgefüllt wurde.

Ein vielschichtiges Bukett aus drei Jahrzehnten

In der Farbe an warmen Honig erinnernd, entfaltet der Whisky bereits in der Nase ein einladendes Aroma von sonnengetrockneten Rosinen und gewürzten Datteln, dezent untermalt von der erdigen Note eines traditionellen Dunnage-Warehouses. Am Gaumen zeigt sich eine dichte Textur, die von getrockneten Früchten, schokoladigen Nüssen und einem Hauch von frisch geröstetem Kaffee geprägt ist. Der Nachklang ist langanhaltend und elegant, wobei süße Eiche und Walnüsse auf eine feine Würze von Nelken und Orange treffen.

Ein zeitloses Statement für Kenner

Dieser 30-jährige Whisky ist eine Empfehlung für Genießer, die die Komplexität und Fülle eines lang gereiften Destillats zu schätzen wissen. Mit einem Alkoholgehalt von 44,6 % Vol. und dem Verzicht auf Kühlfiltration sowie Farbstoffe bleibt der ursprüngliche Charakter des Blends vollständig erhalten. Wir empfehlen, diesen Tropfen pur bei Zimmertemperatur zu verkosten, um der feinen Integration der Sherry-Aromen den nötigen Raum zur Entfaltung zu geben.

Ü-30-Trio:

Mortlach, Bowmore & Imperial für Aficionados

Mit drei raren Momentaufnahmen aus über drei Jahrzehnten im Fass zeigt die Aficionado-Serie von Murray McDavid, warum Geduld manchmal die wichtigste Zutat ist. Die Schaustücke: ein ausgewogener Mortlach 1989, ein oldschool Bowmore 1990 und ein eleganter Imperial 1989.

Mortlach 1989/2025

34 y.o.

Aficionado

PX Sherry Octave Finish #968

Murray McDavid

Alkoholgehalt: 40.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Was diesen Mortlach auszeichnet, ist weniger die laute Geste als vielmehr die stille Perfektion von über drei Jahrzehnten Reifezeit. In der Ruhe der schottischen Highlands verwandelte sich ein kraftvolles Destillat in eine flüssige Kostbarkeit, die nun, nach 34 Jahren, ihre volle Pracht entfaltet. Es ist die seltene Begegnung zwischen der charakterstarken Kraft aus Dufftown und der feinen, dunklen Süße andalusischer Eiche.

Die Zähmung des „Beast of Dufftown“

Die Destillerie Mortlach, berühmt für ihren komplexen 2,81-fachen Destillationsprozess, lieferte 1989 das Fundament für diese Rarität. Die unabhängigen Abfüller von Murray McDavid ließen den Single Malt zunächst über drei Jahrzehnte in einem Ex-Bourbon-Hogshead reifen, bevor sie ihm eine 21-monatige Veredelung in einem Pedro Ximénez Octave gönnten. Diese besonders kleinen Fässer intensivieren den Austausch zwischen Holz und Destillat massiv und verleihen dem Whisky eine Tiefe, die nur durch handwerkliche Präzision und enorme Geduld erreicht wird.

Ein Spiel aus Wachs, Frucht und Sherry-Süße

In der Nase offenbart sich ein elegantes Bouquet von Bienenwachs, süßem Gerstenzucker und frisch gebackenem, buttrigem Brioche. Am Gaumen zeigt sich die Textur wunderbar cremig und erinnert an weiches Fudge, das von den fruchtigen Noten getrockneter Aprikosen und einer feinen, würzigen Eichenstruktur begleitet wird. Der Abgang ist langanhaltend und komplex, geprägt von herber Orangenschale, malzigen Akzenten und einem subtilen Hauch von Nüssen, der die ockerfarbene Flüssigkeit perfekt abrundet.

Ein exklusiver Moment für Kenner

Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 179 Flaschen weltweit richtet sich dieser 34-jährige Mortlach an Sammler und Genießer, die das Besondere suchen. Er sollte idealerweise pur bei Zimmertemperatur genossen werden, um die feinen Nuancen des PX-Finishs und die Komplexität des hohen Alters unverfälscht zu erleben. Das edle Design des schwarzen Etiketts mit goldenen Akzenten unterstreicht den kuratorischen Anspruch der Aficionado-Serie und macht diesen Single Malt zu einer Empfehlung für jene, die einen außergewöhnlichen Reifegrad schätzen.

Bowmore 1990/2025

34 y.o.

Aficionado

Oloroso Sherry Octaves Finish

Murray McDavid

Alkoholgehalt: 41.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Es gibt Momente in der Welt der Spirituosen, in denen die Zeit stillzustehen scheint, während ein Destillat über drei Jahrzehnte hinweg seine Geschichte formt. Dieser Bowmore aus dem Jahr 1990 ist ein solches flüssiges Archiv, das die salzige Brise der Küste von Islay mit der geduldigen Eleganz einer jahrzehntelangen Reifung vereint.

Die Meisterschaft der Oloroso-Sherry-Octaves

Die Geschichte dieses Single Malts begann im Jahr 1990 in der traditionsreichen Bowmore-Destillerie, noch unter der Ägide des legendären Jim McEwan. Nach einer 32-jährigen Ruhephase in klassischen Ex-Bourbon-Fässern übernahm das Team von Murray McDavid die finale Gestaltung. Für zwei weitere Jahre reifte der Whisky in kleinen Oloroso-Sherry-Octaves nach. Diese deutlich kleineren Fässer ermöglichen einen intensiveren Kontakt zwischen Holz und Destillat, was der Komplexität des Whiskys eine bemerkenswerte Tiefe verleiht, bevor er 2025 in die Aficionado-Serie aufgenommen wurde.

Ein Dialog zwischen floralem Rauch und Frucht

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen Kupferton, der ganz ohne den Einsatz von Farbstoffen entstanden ist. Das Bukett eröffnet mit einem fein gewobenen floralen Rauch, der von der Süße eines salzigen Pfirsichs und dezentem Torf begleitet wird. Am Gaumen entfaltet sich eine fruchtige Wärme, die an glimmende Glut erinnert, ergänzt durch die würzigen Noten von Nelken und mildem Zigarrenblatt. Der Nachklang bleibt lange präsent und verabschiedet sich mit Nuancen von Rosenblüten und einer feinen Meeresgischt.

Ein seltenes Zeugnis schottischer Brennkunst

Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 160 Flaschen weltweit ist dieser Single Malt eine Entdeckung für jene, die das Besondere suchen. Die Abfüllung in natürlicher Fassstärke von 41,4 % Vol. und der Verzicht auf Kühlfiltration bewahren den unverfälschten Charakter dieses Islay-Klassikers. Wir empfehlen, diesen Bowmore pur und bei Zimmertemperatur zu genießen, um die filigranen Schichten, die über 34 Jahre hinweg gewachsen sind, in aller Ruhe zu erkunden. Es ist ein Whisky für die stillen, genussvollen Stunden, in denen das Handwerk vergangener Tage im Mittelpunkt steht.

Imperial 1989/2025

35 y.o.

Aficionado

Bourbon Barrel #182

Murray McDavid

Alkoholgehalt: 42.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Die jahrelange Reifung und Ruhe hat aus diesem Whisky ein flüssiges Vermächtnis geformt. Wenn ein Destillat über dreieinhalb Jahrzehnte im Holz lagert, verwandelt es sich von einem bloßen Brand in eine Erzählung über die Zeit selbst. In diesem Fall ist es die Geschichte einer Destillerie, deren Feuer längst erloschen ist und die heute nur noch in den Gläsern weniger Kenner weiterlebt.

Das flüssige Erbe der verlorenen Imperial Distillery

Die 1897 am Ufer des Spey gegründete Imperial Distillery verstummte bereits im Jahr 1998 für immer. Dieser Single Malt wurde jedoch bereits 1989 destilliert und reifte volle 35 Jahre in einem klassischen Bourbon Barrel. Der unabhängige Abfüller Murray McDavid hat diesen Schatz für seine exklusive Aficionado-Serie gehoben. Mit einer weltweiten Limitierung auf lediglich 139 Flaschen stellt diese Abfüllung eine seltene Gelegenheit dar, das Handwerk einer längst geschlossenen Ära der Speyside in seiner reinsten Form zu erleben.

Ein komplexes Spiel aus tropischer Frucht und feinem Rauch

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem warmen Bernstein, während das Bouquet sofort mit Nuancen von öliger Ananas, reifen Steinfrüchten und einer feinen Note von gesalzener Butter beeindruckt. Am Gaumen zeigt sich die Eleganz des hohen Alters durch ein Zusammenspiel von cremigem Getreide und süßem Honigpfirsich, untermalt von einer subtilen, beinahe schüchternen Torfnote. Der Nachklang bleibt lange präsent, getragen von einer sanften Ingwerwürze und einem hauchzarten, flüchtigen Schleier aus Rauch.

Ein besonderer Begleiter für besondere Momente

Ein solch ehrwürdiger Tropfen verlangt nach ungeteilter Aufmerksamkeit und sollte idealerweise pur bei Zimmertemperatur verkostet werden. Die natürliche Stärke von 42,7 % Vol. benötigt keine Verdünnung, da sie die feine Textur und die vielschichtigen Aromen der Speyside perfekt transportiert. Er ist die ideale Wahl für Genießer, die ein Stück schottischer Whisky-Historie im Glas bewahren möchten. Die edle Ausstattung in einer schwarz-goldenen Präsentationsbox unterstreicht den kuratorischen Anspruch dieses seltenen Sammlerstücks.

Explosiv & exotisch:

Turntable vereint Indian Single Malt mit Scotch

Was haben ein schottisches Blending House und eine indische Whiskybrennerei gemein? Sie stehen für eine Whiskywelt, die kreativer, globaler, weniger elitär und dafür geschmacklich vielfältiger geworden ist. Der trinkbare Beleg: Turntable x Amrut – Collaboration Drop 03.

Turntable x Amrut – Collaboration Drop 03

Blended Whisky

36% Amrut 1st Fill Bourbon Barrel,

25% Benriach Madeira Barrique,

23% Tamdhu 2nd Fill Bourbon Barrel,

16% Cameronbridge 2nd Fill Red Wine Barrel

Alkoholgehalt: 53% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Es gibt Blends, die sich mit dem ersten Schluck vollständig offenbaren, und solche, die sich Schicht für Schicht entfalten – wie eine fein abgestimmte Partitur, bei der jedes Instrument seinen Platz kennt. Dieser Collaboration Drop 03 ist das Ergebnis einer mutigen Begegnung zwischen schottischer Handwerkskunst und indischem Temperament. Es ist ein Whisky, der die Grenzen klassischer Kategorien sprengt und eine Brücke zwischen den Kontinenten schlägt.

Eine transkontinentale Allianz der Fassreife

Das Turntable Blending House setzt bei dieser limitierten Edition auf eine präzise Komposition aus vier markanten Säulen. Den Löwenanteil von 36 % bildet ein Amrut 1st Fill Bourbon Barrel, das die charakteristische Note Indiens einbringt, während schottische Klassiker wie BenRiach aus dem Ex-Madeira Barrique und Tamdhu aus dem Bourbon-Fass für Tiefe sorgen. Abgerundet wird die Rezeptur durch Grain Whisky von Cameronbridge aus ehemaligen Rotweinfässern, was dem Blend eine außergewöhnliche Struktur und Komplexität verleiht.

Ein exotisches Dessert im Glas

In einem warmen Honigton schimmernd, verströmt der Whisky sofort ein intensives Bouquet von Butterscotch und reifen Pfirsichen. Am Gaumen entfaltet sich eine vollmundige Textur, die an geröstete Mandeln und in Zimt karamellisierte Bananen erinnert, bevor Noten von tropischen Früchten das Finale prägen. Die kräftigen 53 % Vol. tragen die Aromen von Nelke und Honig kraftvoll, ohne dabei die Eleganz der nicht kühlgefilterten Textur zu verlieren.

Moderner Genuss für Entdecker

Dieser limitierte Tropfen ist eine klare Empfehlung für Liebhaber vollmundiger, süßer Profile, die das Außergewöhnliche abseits klassischer Pfade suchen. Das moderne Design mit seinen geometrischen Mustern spiegelt den progressiven Geist des Blending Houses wider. Probieren Sie diesen Whisky am besten pur bei Zimmertemperatur, um der komplexen Aromenreise zwischen Glasgow und Bangalore den nötigen Raum zur Entfaltung zu geben.