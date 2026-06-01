Der Juni beginnt mit einem neuen Whisky von The Caskhound – ein Jubiläumsbottling zu seinem 6. Geburtstag als unabhängiger Abfüller. Thilo Schnabel hat für diesen Anlass einen 6 Jahre alten Bowmore ausgesucht, der in einem 1st Fill Bourbon Barrel reifte und fassstark abgefüllt wurde.

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„Islay Sundowner“: THE CASKHOUND bietet zum 6. Jubiläum einen fruchtig-relaxten BOWMORE mit sanftem Torfrauch

Sechs Jahre THE CASKHOUND — noch nicht volljährig, aber definitiv ein Grund zu feiern! Auf der Suche nach dem passenden Jubiläums-Bottling wurde Fassflüsterer Tilo Schnabel dank seines legendären Spürsinns schließlich fündig: ein 6 Jahre alter BOWMORE Single Malt, gereift in einem First Fill Ex-Bourbon Barrel — destilliert exakt an dem Tag, als THE CASKHOUND das Licht der Welt erblickte. Volltreffer!

„Ein junger Islay Malt, fern der Klischees und überraschend fruchtig, der gleichzeitig mit uns aufgewachsen ist — wie konnte ich da nein sagen?“ scherzt Tilo. Zu Recht: der junge Wilde ist nicht nur das perfekte 6th ANNIVERSARY RELEASE, sondern auch der ideale Begleiter für die ersten langen Abende des Jahres — man wähnt sich fast am Strand an der Destille, Loch Indaal glitzert im letzten Licht, irgendwo zieht ein Hauch Torfrauch vorbei, und im Glas wartet ein fruchtiger, wärmender BOWMORE, der genau diesen Moment einfängt. Ein echter Islay Sundowner!

BOWMORE 2020: Fruity, fiery and kissed by peat

Die Malts von BOWMORE zeigen Islay von seiner eleganten Seite: medium-getorft, fruchtig, mit einer feinen Salinität. Bourbon-Fässer bringen den süßen, würzig-vanilligen Kern des Destillats besonders klar heraus— und genau dort setzt unser Release an: sechs Jahre schlummerte der Spirit in einem erstbefüllten Ex-Bourbon Fass. Ergebnis ist ein junger BOWMORE, der keine Umwege macht: die Nase zeigt sich sommerlich und dabei erstaunlich elegant, der Gaumen verbindet Fassstärke-Kraft mit Rauch und fruchtig-süßem Charme, und der Abgang ist souverän — trocken, rauchig, mit einem letzten Zwinkern aus Ingwer und Schokolade. Unser Eindruck: Jung, fruchtig, direkt. Und mit einem Tropfen Wasser? Tatsächlich noch besser.

THE CASKHOUND 6th Anniversary Release: BOWMORE 2020

Islay Single Malt Scotch Whisky

6 Jahre alt (Distilled 21.01.2020 – Bottled 20.03.2026)

59,5 % Vol. Natural Cask Strength

Matured in a 1st Fill Ex-Bourbon Barrel

Auflage 275 Flaschen (0,7 l) à 66,66 Euro (UVP)

Nose: Die Nase empfängt einen wie ein Sommernachmittag auf Islay: warmer Vanillepudding und ein zarter Schleier feinen Rauchs setzen den Rahmen, dahinter huschen phenolische Akzente und frisches Heu. Dann öffnet sich der Whisky: helles Quittengelee, knackige Birnenspalten, Zitrusschale — alles von einer grasigen Leichtigkeit getragen. Ein Hauch Honigwein bringt Tiefe, mineralische Noten und eine Prise Salz erinnern daran, dass das Meer nicht weit ist.

Palate: Der Antritt ist wärmend und ölig — das Bourbon Cask zeigt sofort Präsenz. Dann meldet sich die Fassstärke mit leicht pfeffrigen Akzenten, bevor eine süße Welle aus kandierten Mangostreifen und Zitruszesten übernimmt. Kalter Kaminrauch und würziger Torf weben sich diskret hindurch, ohne zu dominieren. Karamellige Süße, Vanillecreme und geröstetes Brot mit Meersalz runden das Bild ab — komplex, aber nie überladen.

Finish: Kurz, aber mit Haltung: Asche und ein letzter Hauch Torfrauch verabschieden sich gemeinsam mit kandiertem Ingwer und Bitterschokolade. Subtile Kräuternoten und eine feine Eichenwürze schließen den Kreis — trocken, leicht herb, mit angenehmer Wärme!

Wie alle Abfüllungen von THE CASKHOUND wird auch unser 6th Anniversary Release in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und ohne Kühlfiltration präsentiert. Ab Montag, dem 01. Juni 2026 ist dieses charaktervolle Single Cask Bottling nur bei ausgewählten Handelspartnern verfügbar. Im Shop bei The Caskhound wird dieser Whisky nicht verfügbar sein – das ist unser dank an den Handel, der The Caskhound die letzten Jahre begleitet und unterstützt hat.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.