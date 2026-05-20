The Caskhound eröffnet mit „Legends at the Bar“ neue Abfüllungsreihe

Tilo Schnabel aka The Caskhound startet mit „Legends at the Bar“ eine neue Reihe imitierter Single Cask-Abfüllungen. Den Auftakt der Serie bildet ein Single Malt der Glen Elgin Distillery, der 17 Jahre lang vollständig in einem First Fill Heaven Hill Bourbon Barrel reifte, und mit 56,8 % Vol. in Fassstärke in die Flasche kam.

Mehr Details, Tasting Notes sowie die Bezugsmöglichkeit in der Aussendung, die wir erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„LEGENDS AT THE BAR“:

THE CASKHOUND eröffnet neue Abfüllungsreihe mit einem elegant-fruchtigen 17-jährigen Glen Elgin

Schottland steckt voller Mythen und Legenden. Und wer das Land kennt, weiß: In manch urigem Pub einer abgelegenen Ecke der Highlands würde es niemanden überraschen, auf den einen oder anderen ganz besonderen Gast zu treffen … Nessie vielleicht. Oder ein Kelpie. Vielleicht sogar das Einhorn – Schottlands Wappentier, das sich nach Jahrhunderten im Dienst der Nation einfach mal eine kurze Auszeit verdient hat.

Genau das ist die Idee hinter LEGENDS AT THE BAR, der neuen Reihe limitierter Single Cask-Abfüllungen von Tilo Schnabel alias THE CASKHOUND. Es ist eine flüssige Hommage an die ikonischen Kreaturen aus Schottlands Legenden, wie das Ungeheuer von Loch Ness, Selkies und Kelpies, den geheimnisvollen Bodach, und viele andere mehr. Sie alle nehmen hier Platz an der Bar, sind einfach nur ‚Locals‘ und genießen in aller Ruhe ihren Whisky – ganz nach dem Motto „Even Legends need a Dram“.

Passend dazu sind die Label-Illustrationen von Lana Mathieson gehalten: dunkel, stimmungsvoll und voller Atmosphäre. Sie geben den Kreaturen und dem Whisky genau die Würde und den Charakter, die sie verdienen …

Die Premiere: samtig, fruchtig, würzig – Glen Elgin pur

Den Auftakt macht Nessie, der ikonische Bewohner des gleichnamigen Lochs im Great Glen. Die Legende genießt einen 17-jährigen GLEN ELGIN, vollständig gereift in einem First Fill Heaven Hill Bourbon Barrel und mit kraftvollen 56,8 % Vol. in die Flasche gebracht.

GLEN ELGIN gehört zu den verborgenen Perlen der Speyside. Seit langem vor allem als stilles Herzstück renommierter Blends im Einsatz, ist ihr Malt als Einzelfass-Abfüllung eher eine Seltenheit. Das Destillat hat einen unverkennbaren Charakter: vollmundig und wachsig, mit floraler Fruchtigkeit und einer weichen, honigsüßen Tiefe. Fässer von Heaven Hill gehören zu den ausdrucksstärksten, die der Bourbon-Sektor zu bieten hat – bekannt für ausgeprägte Vanille- und Karamellnoten, die dem Whisky eine samtige Süße mitgeben. In fast 2 Jahrzehnten Reifezeit hat unser First Fill Barrel den GLEN ELGIN wahrlich zum Klingen gebracht – reife Frucht, Sahne-Karamell, ein ölig schmelzender Gaumen und ein langer, trocken-würziger Abgang. Ein Speyside Malt mit einer klaren, unverwechselbaren Stimme – die es verdient, gehört zu werden.

Legends at the Bar #1: Nessie / Glen Elgin

Speyside Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre alt (Distilled: 10.03.2009 • Bottled: 24.03.2026) • 56,8 % Vol.

Matured in a First Fill Heaven Hill Bourbon Barrel

Non Chillfiltered • Natural Colour • Natural Cask Strength

UVP: 97,50 Euro / 0,7 l

Nase: Reifer Pfirsich und Aprikosenkonfitüre eröffnen das Spiel, getragen von einem wachsig-honigsüßen Grundton, der typisch für Glen Elgin ist. Das Fass gibt sich deutlich zu erkennen: Vanilleschote, Sahne-Karamell, Zimtrinde, ein Touch gerösteter Eiche. Wer sich Zeit lässt, findet darunter noch das typisch florale Geißblatt der Brennerei – leise, aber da.

Geschmack: Ölig und vollmundig, mit echtem Schmelz. Pfirsichkompott, sahniges Karamell und getrocknete Aprikose, dazu die klassische Bourbon-Signatur des Heaven-Hill-Fasses: Vanillepudding, eine Spur Kokos, warmer brauner Zucker. Glen Elgin hält dagegen mit seinem weichen Malzrückgrat und einer feinen Frische – das ist Speyside pur! Mit etwas Wasser öffnet sich der Whisky nochmal: Honig, weißer Pfeffer, frisches Heu.

Abgang: Das Finale ist lang, würzig und angenehm trocken, mit einem anhaltenden Eichenecho, einer Spur wachsiger Zitrusfrucht und einem letzten Hauch Vanille und Marzipan. Die Fassstärke macht sich als sanfte, ruhige Wärme bemerkbar – kein Brennen, nur Substanz.

Ganz der Handschrift von THE CASKHOUND folgend, kommt der GLEN ELGIN nicht gefärbt, ohne Kühlfiltration und in natürlicher Fassstärke ins Glas. Er ist ab Mittwoch, 20. Mai 2026, online und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

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