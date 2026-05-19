Sommer, aber auf Japanisch: The House of Suntory präsentiert Toki Suntory Whisky als Highball, und stellt zugleich auch vier Varianten eines Toki Highball vor – ob als unkomplizierter After-Work-Drink oder als stilvolles Highlight geselliger Abende, und vom klassischen Highball in seiner klaren, reduzierten Form bis hin zu kreativen Twists mit fruchtigen, herbalen oder trendigen Zutaten.

Und: Wer in Wien die besten Adressen für den Sommer und Toki Summer Highballs sucht, findet diese am Ende der Pressemitteilung von The House of Suntory, die Sie jetzt folgend finden:

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Austro Summer, Japanese Twist: Highballs mit Toki Suntory Whisky als modernes Statement für lange Sommerabende

Spritzige Frische, japanische Präzision – der Highball als Drink der Saison

Sommer, aber auf Japanisch: Wenn österreichische Leichtigkeit auf japanische Präzision trifft, entsteht ein Drink, der den Zeitgeist mühelos einfängt. The House of Suntory präsentiert Toki Suntory Whisky als Highball – einen Serve, der für stetige Neuerfindung steht und Tradition mit moderner Kultur verbindet. Die Toki Summer Highballs bringen frischen Schwung in die warme Jahreszeit und zeigen, wie vielseitig moderner Whisky-Genuss sein kann. Inspiriert von den lebendigen Izakayas Tokios verbinden sie spritzige Frische mit raffinierter Balance – ideal für lange Abende, gesellige Runden und stilvolle Genussmomente.

Der Highball: Mehr als ein Drink – ein moderner Zugang zu Whisky

Ein japanischer Highball ist mehr als nur ein erfrischender Longdrink aus Whisky und Sodawasser. Er gilt als primäre Ausdrucksform von Toki Suntory Whisky und steht exemplarisch für die Philosophie von The House of Suntory: Balance, Präzision und Perfektion im Detail. Als kulturelles Ritual spiegelt der Highball japanische Werte wie Achtsamkeit, Handwerkskunst und die Kunst der Reduktion wider. Jeder Schritt – von der Wahl des Glases über die Eisqualität bis hin zur perfekten Kohlensäure – folgt einem klaren Anspruch: maximale Klarheit im Geschmack und ein harmonisches Trinkerlebnis.

Klassisch puristisch oder kreativ interpretiert mit fruchtigen und aromatischen Twists, steht der Highball heute für einen modernen, leichten Zugang zu Whisky – und fügt sich ideal in den europäischen Aperitivo-Moment ein – und verbindet so Tradition mit zeitgenössischer Barkultur.

Mit Toki steht dabei ein Blend im Mittelpunkt, der Tradition und Innovation vereint. Geprägt von Noten wie grünem Apfel, Basilikum und einem Hauch Ingwer entfaltet Toki ein vielschichtiges Aromenspiel, das sich besonders in Highballs elegant und harmonisch inszenieren lässt. Kombiniert in einem Toki Highball entsteht ein Drink, bei dem Präzision, Qualität und das perfekte Zusammenspiel der Zutaten im Fokus stehen.

Spritzig, ausgewogen, zeitgemäß: Die Toki Summer Highballs

Mit den Toki Summer Highballs zeigt sich Whisky von seiner modernen Seite: erfrischend, vielseitig und ideal für den Sommer – ob als unkomplizierter After-Work-Drink oder als stilvolles Highlight geselliger Abende. Vom klassischen Highball in seiner klaren, reduzierten Form bis hin zu kreativen Twists mit fruchtigen, herbalen oder trendigen Zutaten eröffnen sich neue Genussmomente mit ausgewogener Balance.

Für den idealen Genuss empfiehlt sich ein hohes, schlankes Highball- oder Longdrinkglas. Die Form unterstützt die Kohlensäure, hält den Drink länger kühl und unterstreicht die elegante, klare Ästhetik des Highballs.

Toki Highball

Der Klassiker: Klar. Präzise. Zeitlos.

So gelingt der perfekte klassische Toki Highball:

Ein Longdrinkglas randvoll mit Eis befüllen.

3,5cl Toki Suntory Whisky zugeben und leicht mit dem Eis verrühren.

120ml gekühltes Sodawasser langsam an der Seite des Glases zugießen.

Eis optional vorsichtig nach unten drücken, damit sich Whisky und Soda gleichmäßig vermischen.

Zum Schluss mit einer Grapefruitzeste oder einem Zweig frischer Minze garnieren.

Toki White Peach Highball

Peach Please: Fruchtiger Twist mit Sommerenergie

Zutaten:

3,5 cl Toki Suntory Whisky

12 cl White Peach Soda

Zubereitung:

Auf Eis servieren und mit White Peach Soda auffüllen. Die feine Fruchtnote sorgt für einen sommerlichen Twist

Toki Umeshu Highball

Umsehu State of Mind: Highball mit Charakter

Zutaten:

3 cl Toki Suntory Whisky

1 cl Umeshu japanischer Pflaumenlikör

Soda

Zubereitung:

Alle Zutaten (bis auf Soda) auf Eis geben, leicht verrühren und mit Soda toppen. Aromatisch, frisch und vielschichtig.

Tokicha Highball

Matcha Meets Toki: Ein Trend neu gedacht

Zutaten:

3,5 cl Toki Suntory Whisky

10 cl Grapefruit Soda

2 cl Matcha

Zubereitung:

Toki auf Eis geben und mit Grapefruit Soda auffüllen. Langsam den Matcha in Raumtemperatur auf das Getränk gießen. Ein spannendes Zusammenspiel aus herben und frischen Noten.

Der japanische Highball ist mehr als ein Longdrink – er ist ein Ritual, in dem sich japanische Handwerkskunst, Subtilität und Gastfreundschaft vereinen. Und genau dafür steht Toki Suntory Whisky.

Toki Summer Highballs in Wien: Die besten Adressen für den Sommer

Nikkai Café & Restaurant (2.6.-3.9.): Signature-Highball-Karte und Afterwork-Eventreihe mit Vinyl-Sounds und Flying Japanese Tapas

Nikkai After-Work Event – Grand Opening 18.06.

Börse Büros am Ring, Wipplingerstrasse 34, 1010 Wien | @nikkaiwien

MOOONS (den ganzen Sommer): Signature-Highball-Karte mit Afterwork-Events

Wiedner Gürtel 16, 1040 Wien | @mooons.rooftop

Krawall Bar & Deli (20.05.-30.6.): Kreative Highballs & japanisch inspirierte Sandwiches, Toki Night mit DJ am 22.5.

Zollergasse 7, 1070 Wien | @krawall.bar

Die Parfümerie (26.5.-30.6.): Signature-Highball-Karte

Hermanngasse 7, 1070 Wien | @die_parfuemerie

Plus43 (den ganzen Sommer): Signature-Highball-Karte

Westbahnstraße 10, 1070 Wien | @plus43vie

The Ritz-Carlton, Vienna (den ganzen Sommer): Signature-Highball-Karte

Schubertring 5-7, 1010 Wien | @ritzcarltonvienna

