Für einen Whisky-Cocktail braucht es eigentlich keinen Grund außer die Lust auf ihn. Aber Anlässe sind eine gute Gelegenheit, diesen Grund für sich zu entdecken. Das denkt sich auch Suntory Global Spirits und schickt uns zum Anlass des Jahreswechsels gleich vier köstliche Whisky-Cocktails mit Maker’s Mark, Toki, Laphroaig und Bowmore.

Und wenn Sie mit dem Ausprobieren nicht bis zum Wechsel ins neue Jahr warten wollen: Viel Vergnügen schon jetzt!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Mit Suntory Global Spirits ins neue Jahr – edle Tropfen für besondere Momente

Frankfurt am Main, 10. Dezember – Der Jahreswechsel ist der perfekte Anlass für außergewöhnliche Genussmomente. Wenn sich Freunde und Familie versammeln, wird gefeiert und angestoßen – ein Anlass, der nach edlen Tropfen verlangt. Die Premium-Spirits von Suntory Global Spirits bieten dafür genau das Richtige: Sie vereinen Tradition, Charakter und Aromenvielfalt, die jeden Silvesterabend zu etwas Besonderem machen. Ob ikonische Cocktails, klassische Whisky-Drinks oder purer Genuss – die Markenwelt von Suntory Global Spirits sorgt dafür, dass der Start ins neue Jahr ein wahres Geschmackserlebnis wird

Maker’s Mark Maple New Year

Für einen stilvollen Jahreswechsel: Der Maker’s Maple New Year vereint winterliche Aromen mit der weichen Eleganz von Maker’s Mark und bringt so festliche Wärme ins Glas. Diese harmonische Mischung aus Süße, Frische und würzigen Noten passt perfekt zur besonderen Stimmung der Silvesternacht. Zudem ist der Cocktail unkompliziert zu mixen und eignet sich ideal für gesellige Runden – ein perfekter Start ins neue Jahr.

Zutaten:

50 ml Maker’s Mark Bourbon

20 ml frischer Zitronensaft

10–15 ml Ahornsirup (je nach gewünschter Süße)

2–3 Spritzer Aromatic Bitters

Eiswürfel

Orangenzeste und optional eine Zimtstange zum Garnieren

Zubereitung:

Maker’s Mark Bourbon, Zitronensaft und Ahornsirup in einen Shaker mit Eis geben. Kräftig shaken und doppelt in einen Tumbler oder ein Old-Fashioned-Glas mit frischem Eis abseihen. Bitters darübergeben oder alternativ vor dem Shaken hinzugeben. Mit einer Orangenzeste über dem Glas ausdrücken und garnieren; optional eine Zimtstange hinzufügen.

Toki Ginger Fizz

Ein spritziger und erfrischender Cocktail, der mit der einzigartigen Schärfe von Ingwer und der weichen, aromatischen Note von Toki Whisky für eine völlig neue Geschmackserfahrung sorgt – ideal für alle, die etwas Ungewöhnliches zum Jahreswechsel suchen.

Zutaten:

50 ml Suntory Toki Whisky

20 ml frischer Limettensaft

15 ml Honigsirup (1:1 Honig und Wasser)

80 ml Ingwerbier (ideal ist ein kräftiges, nicht zu süßes) Eiswürfel

Limettenscheibe und frische Minze zur Garnitur

Zubereitung:

Toki Whisky, Limettensaft und Honigsirup in einen Shaker geben. Eis hinzufügen und kräftig schütteln. In ein Highball-Glas mit frischem Eis abseihen. Mit Ingwerbier auffüllen und kurz umrühren. Mit einer Limettenscheibe und frischer Minze garnie

Laphroaig Smoked Pineapple Mule

Ein moderner Twist auf den klassischen Moscow Mule: Die rauchigen Noten von Laphroaig vereinen sich mit der Süße von gegrillter Ananas und einem spritzigen, erfrischenden Finish. Dieser Cocktail bringt sowohl die markanten Aromen des Islay-Whiskys als auch exotische, tropische Akzente zusammen – perfekt für alle, die ihren Silvesterabend mit einem aufregenden, modernen Drink bereichern möchten.

Zutaten:

50 ml Laphroaig 10 YO

50 ml frisch gepresster Ananassaft (oder pürierte gegrillte Ananas für extra Rauchigkeit)

15 ml Limettensaft

100 ml sprudelndes Mineralwasser oder Soda-Wasser

10 ml Agavensirup oder Honigsirup (je nach Süße)

Eiswürfel

Garnitur: Ananasblatt und Limettenscheibe

Zubereitung:

Die Ananas in Scheiben schneiden und leicht angrillen, bis sie karamellisiert ist. Danach pürieren. Laphroaig, Ananassaft (oder pürierte gegrillte Ananas), Limettensaft und Agavensirup in einen Shaker mit Eis geben und kräftig schütteln, bis der Shaker von außen beschlägt. Den Inhalt in ein Glas mit frischen Eiswürfeln abseihen. Das Glas mit sprudelndem Mineralwasser oder Soda-Wasser auffüllen. Vorsichtig umrühren und mit einem Ananasblatt sowie einer Limettenscheibe garnieren.

Bowmore Old Fashioned

Ein klassischer Old Fashioned, der die rauchigen und süßen Aromen von Bowmore 12 YO mit einer dezenten Zitrusnote und einem Hauch von Süße kombiniert – der perfekte Drink, um stilvoll ins neue Jahr zu feiern und Whisky-Liebhaber zu begeistern.

50 ml Bowmore 12 YO

1 Zuckerwürfel

2-3 Spritzer Angostura Bitters

1 Orange (für Zeste und Garnitur)

Eiswürfel