Für einen Whisky-Cocktail braucht es eigentlich keinen Grund außer die Lust auf ihn. Aber Anlässe sind eine gute Gelegenheit, diesen Grund für sich zu entdecken. Das denkt sich auch Suntory Global Spirits und schickt uns zum Anlass des Jahreswechsels gleich vier köstliche Whisky-Cocktails mit Maker’s Mark, Toki, Laphroaig und Bowmore.
Und wenn Sie mit dem Ausprobieren nicht bis zum Wechsel ins neue Jahr warten wollen: Viel Vergnügen schon jetzt!
|Presseartikel
|Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich
Mit Suntory Global Spirits ins neue Jahr – edle Tropfen für besondere Momente
Frankfurt am Main, 10. Dezember – Der Jahreswechsel ist der perfekte Anlass für außergewöhnliche Genussmomente. Wenn sich Freunde und Familie versammeln, wird gefeiert und angestoßen – ein Anlass, der nach edlen Tropfen verlangt. Die Premium-Spirits von Suntory Global Spirits bieten dafür genau das Richtige: Sie vereinen Tradition, Charakter und Aromenvielfalt, die jeden Silvesterabend zu etwas Besonderem machen. Ob ikonische Cocktails, klassische Whisky-Drinks oder purer Genuss – die Markenwelt von Suntory Global Spirits sorgt dafür, dass der Start ins neue Jahr ein wahres Geschmackserlebnis wird
Maker’s Mark Maple New Year
Für einen stilvollen Jahreswechsel: Der Maker’s Maple New Year vereint winterliche Aromen mit der weichen Eleganz von Maker’s Mark und bringt so festliche Wärme ins Glas. Diese harmonische Mischung aus Süße, Frische und würzigen Noten passt perfekt zur besonderen Stimmung der Silvesternacht. Zudem ist der Cocktail unkompliziert zu mixen und eignet sich ideal für gesellige Runden – ein perfekter Start ins neue Jahr.
Zutaten:
- 50 ml Maker’s Mark Bourbon
- 20 ml frischer Zitronensaft
- 10–15 ml Ahornsirup (je nach gewünschter Süße)
- 2–3 Spritzer Aromatic Bitters
- Eiswürfel
- Orangenzeste und optional eine Zimtstange zum Garnieren
Zubereitung:
- Maker’s Mark Bourbon, Zitronensaft und Ahornsirup in einen Shaker mit Eis geben.
- Kräftig shaken und doppelt in einen Tumbler oder ein Old-Fashioned-Glas mit frischem Eis abseihen.
- Bitters darübergeben oder alternativ vor dem Shaken hinzugeben.
- Mit einer Orangenzeste über dem Glas ausdrücken und garnieren; optional eine Zimtstange hinzufügen.
Toki Ginger Fizz
Ein spritziger und erfrischender Cocktail, der mit der einzigartigen Schärfe von Ingwer und der weichen, aromatischen Note von Toki Whisky für eine völlig neue Geschmackserfahrung sorgt – ideal für alle, die etwas Ungewöhnliches zum Jahreswechsel suchen.
Zutaten:
- 50 ml Suntory Toki Whisky
- 20 ml frischer Limettensaft
- 15 ml Honigsirup (1:1 Honig und Wasser)
- 80 ml Ingwerbier (ideal ist ein kräftiges, nicht zu süßes) Eiswürfel
- Limettenscheibe und frische Minze zur Garnitur
Zubereitung:
- Toki Whisky, Limettensaft und Honigsirup in einen Shaker geben.
- Eis hinzufügen und kräftig schütteln.
- In ein Highball-Glas mit frischem Eis abseihen.
- Mit Ingwerbier auffüllen und kurz umrühren.
- Mit einer Limettenscheibe und frischer Minze garnie
Laphroaig Smoked Pineapple Mule
Ein moderner Twist auf den klassischen Moscow Mule: Die rauchigen Noten von Laphroaig vereinen sich mit der Süße von gegrillter Ananas und einem spritzigen, erfrischenden Finish. Dieser Cocktail bringt sowohl die markanten Aromen des Islay-Whiskys als auch exotische, tropische Akzente zusammen – perfekt für alle, die ihren Silvesterabend mit einem aufregenden, modernen Drink bereichern möchten.
Zutaten:
- 50 ml Laphroaig 10 YO
- 50 ml frisch gepresster Ananassaft (oder pürierte gegrillte Ananas für extra Rauchigkeit)
- 15 ml Limettensaft
- 100 ml sprudelndes Mineralwasser oder Soda-Wasser
- 10 ml Agavensirup oder Honigsirup (je nach Süße)
- Eiswürfel
- Garnitur: Ananasblatt und Limettenscheibe
Zubereitung:
- Die Ananas in Scheiben schneiden und leicht angrillen, bis sie karamellisiert ist. Danach pürieren.
- Laphroaig, Ananassaft (oder pürierte gegrillte Ananas), Limettensaft und Agavensirup in einen Shaker mit Eis geben und kräftig schütteln, bis der Shaker von außen beschlägt.
- Den Inhalt in ein Glas mit frischen Eiswürfeln abseihen.
- Das Glas mit sprudelndem Mineralwasser oder Soda-Wasser auffüllen.
- Vorsichtig umrühren und mit einem Ananasblatt sowie einer Limettenscheibe garnieren.
Bowmore Old Fashioned
Ein klassischer Old Fashioned, der die rauchigen und süßen Aromen von Bowmore 12 YO mit einer dezenten Zitrusnote und einem Hauch von Süße kombiniert – der perfekte Drink, um stilvoll ins neue Jahr zu feiern und Whisky-Liebhaber zu begeistern.
Zutaten:
- 50 ml Bowmore 12 YO
- 1 Zuckerwürfel
- 2-3 Spritzer Angostura Bitters
- 1 Orange (für Zeste und Garnitur)
- Eiswürfel
Zubereitung:
- Einen Zuckerwürfel in ein Old Fashioned-Glas geben und mit den Angostura Bitters beträufeln.
- Den Zucker mit einem Stößel zerdrücken, bis er sich vollständig aufgelöst hat. Bowmore 12 YO und Eiswürfel hinzufügen.
- Umrühren, bis der Cocktail gut gekühlt ist.
- Mit einer frischen Orangenzeste garnieren und leicht über dem Glas ausdrücken, um die ätherischen Öle freizusetzen.