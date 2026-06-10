Mixology-Awards 2027 abgesagt

Die Absage trotz bereits erfolgter Jurierung erfolgte aus wirtschaftlichen Gründen wegen fehlenden Sponsorings
Die Krise in der Getränkebranche zieht ihre Kreise und betrifft nun auch eine der renommiertesten Preisverleihung für die Bar-Community: Wie Chefredakeur Nils Wrage heute auf Mixology bekanmntgab, wurde die MIXOLOGY Bar Awards 2027, die vor dem BCB am 11. Oktober hätte stattfinden sollen, ersatzlos abgesagt. Grund dafür ist, dass die erwarteten und zur Durchführung notwendigen Sponsor-Gelder nicht in ausreichender Höhe geflossen sind. Hier Nils Wrage im Originalzitat:
Auf eine alternative Preisvergabe der bereits ausjurierten Awards wird ebenfalls verzichtet, weil man für die Verleihung und damit für die Preisträger eine große Bühne wünscht – und diese ist virtuell nicht machbar, meint Wrage.
Im nächsten Jahr sollen die MIXOLOGY Bar Awards allerdings wieder stattfinden – zumindest wird man seitens des Verlages alles daran setzen, dass es sie wieder gegen wird. Allerdings könnte das auch in veränderter Form sein. Wrage:
Denn wir hoffen natürlich, dass die Awards dann wieder stattfinden werden. Das möglich zu machen, wird unsere wichtigste Aufgabe des kommenden Jahres sein. Dazu gehört natürlich auch, zu hinterfragen, was wir an den Awards verändern müssen, um sie zukunftsfest zu machen.
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