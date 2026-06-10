Mixology-Awards 2027 abgesagt

Die Krise in der Getränkebranche zieht ihre Kreise und betrifft nun auch eine der renommiertesten Preisverleihung für die Bar-Community: Wie Chefredakeur Nils Wrage heute auf Mixology bekanmntgab, wurde die MIXOLOGY Bar Awards 2027, die vor dem BCB am 11. Oktober hätte stattfinden sollen, ersatzlos abgesagt. Grund dafür ist, dass die erwarteten und zur Durchführung notwendigen Sponsor-Gelder nicht in ausreichender Höhe geflossen sind. Hier Nils Wrage im Originalzitat:

In den Gesprächen, die unsere Kolleg:innen aus dem Sales Department mit potenziellen Partnern führen, hat sich vor allem dieses Jahr folgende Antwort sinngemäß gehäuft, und zwar sowohl von langjährig-treuen als auch von möglichen neuen Kunden: „Wir würden so gerne mitmachen. Aber wir können dieses Jahr nicht.“ Das ist fair und aufrichtig, wir machen niemandem einen Vorwurf. Von den Traumbudgets der Prä-Covid-Ära träumen langgediente Brand-Manager:innen höchstens noch nach ein paar Drinks. Wenn das Ende der Fahnenstange für den Moment erreicht ist, dann ist das eine Tatsache, mit der alle leben müssen. Doch es ist dann auch der Moment, in dem wir analog die Aussage der vielen nicht vorhandenen Partner spiegeln müssen: „Wir würden die Awards so gerne machen. Aber wir können dieses Jahr nicht.“

Deshalb ist hier mein wichtigster Wunsch, dass man uns die Absage der diesjährigen Awards nicht als Akt von Missgunst auslegt. Es ist eine rein betriebswirtschaftliche Entscheidung, getroffen aus unternehmerischer Verantwortung. Chefredakeur Nils Wrage

Auf eine alternative Preisvergabe der bereits ausjurierten Awards wird ebenfalls verzichtet, weil man für die Verleihung und damit für die Preisträger eine große Bühne wünscht – und diese ist virtuell nicht machbar, meint Wrage.

Im nächsten Jahr sollen die MIXOLOGY Bar Awards allerdings wieder stattfinden – zumindest wird man seitens des Verlages alles daran setzen, dass es sie wieder gegen wird. Allerdings könnte das auch in veränderter Form sein. Wrage: