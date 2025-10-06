Bei den 19. Mixology Bar Awards, dem 2007 von Mixology, dem Magazin für Barkultur, ins Leben gerufene Contest, wurden in 14 Kategorien die Gewinner bekannt gegeben.

Eine Übersicht der Gewinner in den einzelnen Kategorien finden Sie in der folgenden Pressemitteilung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

It’s a wrap: MIXOLOGY BAR AWARDS 2026 in Berlin verliehen

Die Sieger stehen fest: Bei der 19. Auflage der »Oscars der Barszene« in Berlin wurden in 14 Kategorien die wichtigsten Personen und Orte der deutschsprachigen Bar-Community gewürdigt. Berlin untermauert seine herausgehobene Stellung in der Branche. In Deutschland wird Stabilität belohnt, während es in der Schweiz und Österreich neue Preisträger gibt.

Mixology Bar Awards 2026 (Foto: Katja Hiendlmayer)

Berlin/Neustadt, 6. Oktober – Das hat es in der inzwischen 19-jährigen Geschichte der Mixology Bar Awards so noch nicht gegeben: Gleich drei Bars gehen mit zwei Preisen von der Preisverleihung nach Hause: Sowohl für die Green Door als auch für das Buck & Breck und das Ory gibt es mehr als eine Trophäe.

Berlin behauptet seine Position

Die beiden Berliner Bar-Urgesteine Green Door und Buck & Breck setzten den großen Akzent der Awards-Verleihung im Festsaal Kreuzberg. Die Green Door aus dem Stadtteil Schöneberg erhielt den Preis für das »Barteam des Jahres« und festigt mit der erfolgreichen Titelverteidigung als »Bar des Jahres Deutschland« ihr derzeit besonderes Standing in der Szene.

Das Buck & Breck von Inhaber Gonçalo de Sousa Monteiro wiederum darf sich ab sofort »Bar-Institution« nennen. Der Preis für die Institution kann nur ein einziges Mal an einen spezifischen Betrieb vergeben werden und ist Bars vorbehalten, die mindestens zehn Jahre alt sind. In der diesjährigen Bar-Institution arbeitet auch der »Bartender des Jahres«: Vito Nicotra.

Mit dem Award als »Gastgeber des Jahres« für Arash Ghassemi, Mitbetreiber der Bar Basta im Boutique-Hotel Casa Camper, bleibt eine fünfte Trophäe in der Hauptstadt.

Den dritten Doppelschlag des Abends holte sich das Münchener Ory mit seinem erneuten Gewinn in der Kategorie »Hotelbar des Jahres«, zusätzlich ist Mitarbeiterin Jenny Mindl die frisch gebackene »Newcomerin des Jahres«.

Auch Hamburg bleibt am Ball

Nachdem es um die Hamburger Szene längere Zeit still war, sind die letzten Jahre für die Hansestadt wieder sehr erfolgreich. Schon zum dritten Mal in Folge geht der Mixology Bar Award für die »Neue Bar des Jahres« an die Elbe, dieses Jahr ans Nick & Nora. Zusätzlich verteidigt das südostasiatisch inspirierte Jing Jing seinen Titel als »Restaurant-Bar des Jahres«.

Neue Gewinner in den Alpenländern

Frischen Wind gibt es in den beiden Alpenrepubliken. Nachdem dort in den vergangenen Jahren mehrfach die gleichen Bars als jeweilige »Bar des Jahres« prämiert worden waren und Wien und Basel dominiert hatten, wurden diesmal zwei neue Gewinner gekürt: In der Schweiz wurde das Zürcher Late Bloomers zur Bar des Jahres gewählt, mit dem Dunlin kommt Österreichs Bar des Jahres erstmals aus Innsbruck.

»Aus unserer Sicht haben wir mit den diesjährigen Preisträger:innen einen tollen Querschnitt der Szene«, meint Mixology-Chefredakteur Nils Wrage. »Wir sehen an den Gewinner:innen sowohl Konstanz als auch neue Impulse. Beides ist wichtig: Innovation und Neugierde sorgen für Weiterentwicklung, während die Würdigung von Beständigkeit insbesondere in den aktuell herausfordernden Zeiten Stabilität vermittelt«.

Alle Preisträger:innen der Mixology Bar Awards 2026

Bar des Jahres – Deutschland

Green Door, Berlin

Bar des Jahres – Österreich

Dunlin, Innsbruck

Bar des Jahres – Schweiz

Late Bloomers, Zürich

Bar-Institution

Buck & Breck, Berlin

Hotelbar des Jahres

Ory, Mandarin Oriental, München

Restaurant-Bar des Jahres

Jing Jing, Hamburg

Neue Bar des Jahres

Nick & Nora, Hamburg

Bartender des Jahres

Vito Nicotra, Buck & Breck, Berlin

Gastgeber des Jahres

Arash Ghassemi, Bar Basta, Berlin

Newcomerin des Jahres

Jennifer Mindl, Ory, München

Barteam des Jahres

Green Door, Berlin

Barkarte des Jahres

Zest and Spice, Köln

Markenbotschafter des Jahres

Coco Prochorowski, Hendrick’s Gin, Deutschland

Neues Barprodukt des Jahres

Holzer Original Cacao

Die Mixology Bar Awards 2027 werden voraussichtlich am 11. Oktober 2026 verliehen.