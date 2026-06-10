Hatozaki (Kaikyō Distillery) mit zwei neuen Whiskys in der Omakase-Linie

Die Hatozaki Whiskys aus der japanischen Kaikyō Distillery wurden laut einem Artikel von The Spirits Business um zwei neue Mitglieder der Omakase-Linie ergänzt, beide davon sind bereits in deutschen Stores gesichtet worden):

Die fünfte Edition , ein Blended Malt, wurde von Master Distiller Kimio Yonezawa nach der vierjährigen Reifung in Sakura Kirschholzfässer gelegt, um dort spezielle Aromen zu erhalten. Der mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllte Hatozaki Omakase Fifth Edition bietet laut der Webseite folgende Tasting Notes:

Tasting Notes:

Nose: Aromas of toasted vanilla, dried fruits, and subtle floral undertones.

Palate: A silky texture of sweet malt, warming spices, and delicate cherry blossoms.

Finish: Medium long.

Edition Nummer 6 ist eine interessante Mischung aus japanischem Whisky und Bourbon, die drei Jahre lang in Mizunara-Fässern nach gelagert wurde. Die Hatozaki Omakase Sixth Edition ist mit 42% vol. Alkoholstärke abgefüllt und hat folgende Tasting Notes:

Tasting Notes:

Nose: Delicate aromas of vanilla, coconut, and toasted spice.

Palate: Rich notes of caramel and sandalwood incense.

Finish: Long and elegant.

Die Preise liegen in den deutschen Shops rund um 62 Euro für den Blend und rund um 75 Euro für den Blended Malt mit Finish in Sakura Kirschholzfässern.