Es folgt der vierte Streich: Marcel Uhrig setzt mit der Taste-of-Whisky in Gelnhausen einen kleinen und feinen Kontrapunkt zu den größeren Veranstaltungen im Rhein-Main-Gebiet. Der Termin steht nun mit Ende Oktober fest – schon jetzt kann man sich seine Karten zur Messe in der Jahnhalle in Hailer/Gelnhausen sichern.

Alle Infos dazu und die Verlinkung zum Shop für die Karten haben wir hier unten für Sie:

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Vierte Auflage der Taste-of-Whisky findet am 30. und 31. 10. 2026 statt

Im letzten Jahr war das inoffizielle Motto: „Aller guten Dinge sind drei“ – und bereits vor der Messe 2025 war klar, dass diese nicht die letzte gewesen sein wird. Umso mehr freut sich Veranstalter Marcel Uhrig, nun den vierten Termin der beliebten Messe, die sich wohltuend von den großen Veranstaltungen abhebt, im Rhein-Main-Gebiet bekanntgeben zu können:

Die vierte Taste-of-Whisky findet am 30. und 31. Oktober in der Jahnhalle in Hailer/Gelnhausen statt. Freitags startet die Messe um 16 Uhr, Ende ist um 22 Uhr, samstags können von 13 bis 20 Uhr Whiskys und andere Spirituosen an den verschiedenen Ständen und in Masterclasses verköstigt werden.

Nachdem die ersten beiden Messen ausverkauft waren und zudem das nahezu einhellige Feedback sowohl von Gästen als auch von Ausstellern war, dass der Charakter einer eher familiären Messe, auf der man auch einmal in Ruhe mit den Ausstellern und natürlich mit dem Messechef höchstselbst ins Gespräch kommen konnte, beibehalten werden solle, habe man 2025 vor der Herausforderung gestanden, mehr Gästen und Ausstellern die Möglichkeit geben, an der Messe teilzunehmen, ohne an familiärem Charakter einzubüßen, berichtet Uhrig. So erfolgte der Umzug in die Jahnhalle in Hailer, die sich schließlich als prädestiniert für die Veranstaltung erwies – und demnach findet auch die 2026er Ausgabe der Taste-Of-Whisky wieder in besagter Halle statt.

Messetickets sind ab sofort unter https://taste-of-whisky.de buchbar. Das Ausstellerverzeichnis und die Termine für die Masterclasses werden kontinuierlich aktualisiert.