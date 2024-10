Einen handfill-Whisky bietet Fassmeister den Messegästen auf der „Taste of Whisky“ in Gelnhausen – so wie er sich schon bei anderen Messen in diesem Herbst großer Beliebtheit erfreut hat. Es handelt sich dabei um einen sechs Jahre alten Single Malt, der sein Finish in einem Oloroso Sherry Cask und einem Malaga Cask erhalten erhielt.

Nähere Details dazu untenstehend:

Fassmeister stellt Tales of Whisky – Selected for Whisky Fair Gelnhausen 2024 vor

Am Wochenende startet die zweite „Taste of Whisky“ in Gelnhausen – und auch das Team um Fassmeister und Messechef Marcel Uhrig ist wieder mit dabei.

Bereits in bei den letzten Messen in diesem Herbst, u. a. in Bad Homburg und Dresden, erfreuten sich die verschiedenen Fassmeister-Messeabfüllungen großer Beliebtheit. Daher erscheint es kaum verwunderlich, dass die Fassmeister auch für Gelnhausen wieder eine Messeabfüllung aus dem Fass zaubern werden – „werden“ deshalb, weil es die Möglichkeit geben wird, die Messeabfüllung direkt „hand-fill“ aus dem Fass in die eigene Flasche abzufüllen und das Etikett persönlich per Hand auszufüllen.

Ausgewählt wurde die diesjährige Messeabfüllung von Fassmeister Marcel Uhrig gemeinsam mit dem Christian Litzinger (CDU), dem Gelnhäuser Bürgermeister und Schirmherr der Messe. Es handelt sich um einen 6 Jahre alten Single Malt, der sowohl ein Finish in einem Oloroso Sherry Cask als auch in einem Malaga Cask erhalten hat.

Anders als üblich werden an dieser Stelle aber weder Tasting-Notes noch die % Vol. genannt – die Fassprobe soll am Wochenende für sich sprechen! Und so freuen wir uns auf euch an diesem Wochenende – und natürlich auf das Feedback!

Key Facts:

Single Malt Whisky

Finish: Oloroso Sherry & Malaga Cask

Preis: € 69,-

Und noch ein kleiner Hinweis bzw. ein kleiner Tipp:

Wenn ihr schon immer Interesse an einem eigenen Fass oder einer eigenen Abfüllung hattet – Fassmeister macht es möglich, und zwar schon ab 6 Flaschen. Alle Infos gibts via info@whiskymax.com