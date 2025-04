Die erste English Whisky Week beginnt im April

Organisiert von der English Whisky Guild, findet in diesem Jahr erstmals die English Whisky Week statt. Sie ist rund um den St. Georges Day am 23. April platziert und geht vom 19. bis 27. April 2025. An diesen neun Tagen öffnen die englischen Whisky-Brennereien ihre Türen und bieten Führungen durch ihre Destillerien an, sowie Verkostungen, Master Classes, exklusive Events und Limited Editions.

Eine Website speziell für die English Whisky Week ist auch online. Dort finden sich auf einer interaktiven Karte alle englischen Whisky-Brennereien.