THY Festival Abfüllung Nummer 3: Oloroso Bøg

Drei Festival-Abfüllungen gibt es in der Regel zum THY Festival Mitte Juni am Bauernhof im nördlichen Dänemark, im namensgebenden Nationalpark. Die dritte, die heute vorgestellt wurde, wird aber nicht die letzte sein – es gibt diesmal ein viertes Bottling, das aber erst näher zum Festival am 13. Juni präsentiert wird.

Hier aber Bottling Nummer 3: Oloroso Bøg – eine Abfüllung aus vier 2nd fill oloroso sherry casks, die leichte Fruchtnoten von Apfel und Pfirisch beisteuern und Platz für den Rauch aus Birkenholz lassen, unter dem die Gerste in den selbstgebauten Malztrommeln der Farm Distillery gedarrt wurde. Das Raucharoma wird als „fleischig, wärmend und mit einem Hauch von Minze“ beschrieben.

Der Oloroso Bøg, der nicht nur dem Namen nach eine Expansion des Bøg aus der Core Range ist, wurde in Fassstärke mit 58,1% vol. Alkohol abgefüllt. Er ist 4 Jahre alt.