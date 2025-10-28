Serge verkostet: Sieben aus aller Welt

Natürlich startet Serge Valentin von Frankreich aus seine heutige Whisky-Welt-Reise. Nach den dortigen zwei Verkostungen der Trésor Légendaire und Uberach Whiskys geht es weiter nach Schweden mit dem Vakuum-destillierten Malt von Agitator. Weiter geht es kurz nach Australien, um wieder zurück nach Europa zu Thy in Dänemark und Penderyn in Wales zu kommen. Ihren Abschluss finden die Reise in Indien mit einem Rampur Single Cask.
Die Zusammenfassung finden Sie bei uns wie immer in tabellarischer Form:
|Abfüllung
|Punkte
|Trésor Légendaire (44%, Marcel Cabelier, sherry, vin jaune finish, +/-2025)
|86
|Uberach 2005/2025 (47.9%, LMDW Version Française, Banyuls cask, 251 bottles)Uberach 2005/2025 (47.9%, LMDW Version Française, Banyuls cask, 251 bottles)
|89
|Agitator ‚Chestnut Cask‘ (43%, OB, Sweden, +/-2024)
|83
|Archie Rose x Whisky Abbey (50%, Single Malt Australian Whisky, 2024)
|88
|Thy ‚PX and Oloroso‘ (49.5%, OB, Denmark, 2024)
|80
|Penderyn 15 yo 2010/2025 (56.8%, OB, LMDW Itinéraires, Wales, bourbon barrel)
|85
|Rampur 9 yo 2016/2025 (57.5%, OB, LMDW Itinéraires, India, bourbon barrel, cask #2411)
|85