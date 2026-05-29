Am 17. und 18. Juli verbinden sich im Sauerland Wanderlust und Whiskyfreuden: Beim Wandern & Whisky Open Air 2026 können Sie Natur, Kulinarik, Musik und Whisky in einer schon legendäre gewordenen Form kombinieren. Internationale Künstler, unter anderem aus Deutschland, Schweden und Australien – sorgen für ein hochkarätiges musikalisches Programm – und geführte Wanderungen und Tastings in der Sauerländer Edelbrennerei setzen weitere Highlights. Was Sie im Juli alles erwartet und wie Sie an Tickets kommen, finden Sie untenstehend: Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Wandern & Whisky Open Air 2026: Wenn Festivalfeeling auf Naturidylle trifft

Kallenhardt, Sauerland – 17.–18. Juli 2026 – Es ist mehr als ein Festival – es ist ein Erlebnis: Das „Wandern & Whisky Open Air“ kehrt im Sommer 2026 zurück und verwandelt das Sauerland erneut in eine außergewöhnliche Bühne für Musik, Genuss und Gemeinschaft. Am 17. und 18. Juli erwartet Besucher in Kallenhardt ein Event, das sich bewusst von klassischen Festivalformaten abhebt.

Mit einem hochkarätigen und internationalen Line-up setzt das Open Air auch in diesem Jahr ein starkes Zeichen: Philipp Dittberner + Band bringt seine unverwechselbaren Hits ins Sauerland, während der schwedische ESC-Star Frans (2016) internationales Flair versprüht. Ergänzt wird das Programm durch die ausdrucksstarke Ela. Steinmetz, den australischen Ausnahme-Singer-Songwriter Kim Churchill sowie Melanie Ryan, Mitchy & André Katawazi und die energiegeladene Band Kontrollverlust.

Doch das „Wandern & Whisky Open Air“ steht für weit mehr als Musik: Eingebettet in die malerische Landschaft des Sauerlands verbindet das Festival Bewegung, Genuss und Lebensgefühl. Ein besonderes Highlight sind die geführten Wandertouren, die von professionellen Guides begleitet werden und unter verschiedenen thematischen Schwerpunkten stehen – von Naturerlebnis bis Genusswanderung. So wird jede Tour zu einem individuellen Erlebnis.

Darüber hinaus haben Besucher die Möglichkeit, exklusive Whisky-Tastings direkt in der Brennerei zu erleben. Sowohl die Wandertouren als auch die Tastings können bequem vorab online gebucht werden.

Die besondere Stärke des Events liegt in seiner Atmosphäre: persönlich, entspannt und fernab von Massenabfertigung. Hier begegnen sich Künstler und Gäste auf Augenhöhe – ein Konzept, das in der heutigen Festivallandschaft Seltenheitswert hat.

„Wir wollten ein Festival schaffen, das man nicht nur besucht, sondern erlebt – mit echten Momenten, guten Gesprächen und einer einzigartigen Verbindung aus Natur und Musik“,

erklären die Veranstalter Sabrina und Tommy.

Ob eingefleischter Whisky-Liebhaber, Wanderfreund oder Musikfan – das „Wandern & Whisky Open Air“ spricht bewusst ein breites Publikum an. Auch ohne Wanderschuhe oder Whisky im Glas ist ein unvergessliches Wochenende garantiert.

Der Ticketverkauf läuft bereits. Wochenend- und Tagestickets sowie Buchungen für Wandertouren und Tastings sind erhältlich unter:

shop.die-wanderbar.de